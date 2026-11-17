17 ноября 2026, 16:31
Зачем огромный кроссовер Wey V9X умеет ездить боком и сколько он стоит в РФ
Зачем огромный кроссовер Wey V9X умеет ездить боком и сколько он стоит в РФ
Огромный китайский кроссовер Wey V9X оказался крупнее Tank 500, научился ездить по диагонали и получил заводские шторки на передних стеклах. Рассказываем, чем еще удивляет новинка за 9,7 млн рублей и как она едет.
У Wey V9X задние колеса поворачиваются на угол до 10 градусов, заметно сокращая радиус разворота. Производитель называет эту настройку изменением колесной базы, хотя расстояние между осями остается прежним: эффект дают полноуправляемое шасси и поворот задних колес.
Радиус разворота уменьшается с 6,1 до 5,1 м. На малой скорости задние колеса могут поворачиваться в ту же сторону, что и передние. Так кроссовер получает «крабовый ход» и начинает двигаться по диагонали. Подобный режим доступен до 20 км/ч. На высокой скорости задние колеса помогают передним в плавных поворотах и при перестроениях.
Габариты у флагмана внушительные: 5299 мм в длину, 2025 мм в ширину и 1825 мм в высоту. Колесная база составляет 3100 мм, снаряженная масса, 2814 кг. В зарубежных публикациях Carsales V9X называют флагманским шестиместным SUV Wey; для модели также приводятся варианты длины 5205 и 5299 мм. Tank 500 уступает V9X по всем этим параметрам, кроме высоты.
V9X это подключаемый гибрид с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, двумя электродвигателями и полным приводом. Для российской версии заявлен разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды, а с разряженной тяговой батареей, за 5,0 секунды. Для отдельных китайских модификаций указываются мощность до 550 кВт, крутящий момент 930 Н·м и запас хода на электротяге 240-363 км по циклу WLTC. Зарубежные публикации приводят для наиболее мощного варианта разгон до 100 км/ч за 4,6 секунды.
В описании теста разгон назван комфортным, хотя при полной подаче газа спортивный режим ощущается особенно напористо, выяснили журналисты Autonews.
Оснащение и российская цена
Для России предусмотрена одна комплектация: шесть мест и максимальный набор оснащения. Цена начинается от 9 699 000 рублей. В перечень входят акустические стекла с активным шумоподавлением, электроприводы всех дверей и солнцезащитные шторки на боковых окнах.
Аудиосистема насчитывает 31 динамик, восемь встроены в подголовники. Для задних пассажиров предусмотрен отдельный экран. На первом и втором рядах есть вентиляция и массаж, электрорегулировки предусмотрены на всех трех рядах. В салоне также установлены цифровое зеркало и регистратор с выбором камеры обзора.
В описаниях китайской версии среди элементов роскошного оснащения перечислены отделка кожей Nappa, капитанские кресла второго ряда, холодильник и несколько экранов. В зарубежной спецификации упоминаются пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы и 21-дюймовые колесные диски.
За безопасность отвечают девять подушек, включая центральную. В отделке применены гипоаллергенные и антибактериальные материалы, а покрытие обивки должно меньше нагреваться на солнце. Российский пакет адаптации включает подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Добавлены омыватель задней камеры и дополнительная антикоррозийная обработка.
Свое сочетание динамики и повседневного комфорта предлагает и гибридное купе Mercedes-AMG. Wey делает ставку на семейное оснащение и пространство для шести человек.
Платформа с широким набором вариантов
V9X стал первой моделью на модульной платформе Guiyuan. GWM рассчитывает с ее помощью выйти на глобальный рынок, а унификация должна снизить производственные затраты. Архитектура допускает автомобили с ДВС, гибридные HEV и подключаемые PHEV, электромобили BEV и машины на топливных элементах FCEV. Размеры моделей могут варьироваться от компактных до крупных.
При разработке инженеры просчитали сочетания 49 ключевых модулей и 329 унифицированных компонентов. Работа над платформой заняла шесть лет. Для Wey V9X предусмотрены и менее практичные на первый взгляд функции: звуковые эффекты вроде ржания и грохота фейерверка, плюс сценарии для мойки или отдыха.
В оснащении есть шторки передних окон, закрывающие примерно половину стекла, и функции сигнально-громкоговорящего устройства. В описании теста также упоминается бесплатная тонировка; реакция сотрудников ГАИ на подобные возможности не уточняется. Матричные фары управляют дальним светом сегментами и могут выделять до восьми объектов одновременно.
На шкале управления задними колесами крайнее положение «Устойчивость» отключает их поворот. Парковочный ассистент предусмотрен, но дистанционно управлять процессом со стороны пока нельзя.
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