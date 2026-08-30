Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

30 августа 2026, 07:12

White Siberia BELLLUGA 002: электромотоцикл с запасом хода и клиренсом 27 см

White Siberia BELLLUGA 002: электромотоцикл с запасом хода и клиренсом 27 см

Белая Сибирь BELLLUGA 002: 6 кВт мощности и 85 км/ч для города и бездорожья

White Siberia BELLLUGA 002: электромотоцикл с запасом хода и клиренсом 27 см

Электромотоцикл White Siberia BELLLUGA 002 выделяется мощным 6000-ваттным мотором, высоким клиренсом и прочной рамой. Модель рассчитана на динамичные поездки по городу и пересеченной местности, что особенно актуально для российских условий.

Электромотоцикл White Siberia BELLLUGA 002 выделяется мощным 6000-ваттным мотором, высоким клиренсом и прочной рамой. Модель рассчитана на динамичные поездки по городу и пересеченной местности, что особенно актуально для российских условий.

White Siberia BELLLUGA 002 — заметная революция среди электромотоциклов, рассчитанная на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов ограничиваться только асфальтом. Модель сразу же обращает внимание на сочетание скорости и проходимости: мотор на 6000 Вт обеспечивает уверенное ускорение и тягу даже на сложных участках, максимальная скорость достигает 85 км/ч. Такой потенциал позволяет использовать мотоцикл не только для городских поездок, но и для выездов на природу.

Рама из углеродистой стали SPCC и клиренс 27,1 см делают BELLLUGA 002 устойчивым к ударам и пригодным для преодоления бордюров, камней и колей. Вес конструкции - 67 кг, максимальная нагрузка ограничена 120 кг. Аккумулятор Li-ion 72 В / 27 000 мА·ч обеспечивает достаточный запас хода, не задумываясь о подзарядке в течение активного дня.

В целях безопасности предусмотрены гидравлические двухпоршневые дисковые тормоза, а внедорожные шины (передняя 70/100-19, задняя 70/100-17) обеспечивают лучшее сцепление с грунтом, песком и травой. Подвеска с длинноходными гидравлическими амортизаторами эффективно гасит удары от неровностей, что особенно важно на российских дорогах. LCD-дисплей информирует о скорости, режиме работы и уровне заряда, степень защиты IPX4 позволяет не бояться дождя и брызг.

Интересно, что на рынке электромотоциклов и электровелосипедов имеются более технологичные решения. Например, недавно обсуждался электровелосипед с двумя аккумуляторами и скоростью до 45 км/ч , что говорит о растущем спросе на мощные и автономные транспортные средства для города и дачи.

White Siberia BELLLUGA 002 может заинтересовать тех, кто ищет универсальный транспорт для разных условий. Важно помнить, что реальные показатели зависят от веса райдера, рельефа и температуры воздуха. BELLLUGA 002 выглядит как сбалансированное решение для российских дорог, надежность и проходимость которого часто оказываются важнее формальных показателей скорости.

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