25 августа 2026, 23:01
White Siberia BELLLUGA 002: электромотоцикл с запасом хода и клиренсом для бездорожья
25 августа 2026, 23:01
White Siberia BELLLUGA 002: электромотоцикл с запасом хода и клиренсом для бездорожья
BELLLUGA 002: 6000 Вт, 85 км/ч, IPX4 и рама на 120 кг — главное об электроэндуро из Сибири
White Siberia BELLLUGA 002: электромотоцикл с запасом хода и клиренсом для бездорожья
Электромотоцикл White Siberia BELLLUGA 002 выделяется мощным 6000-ваттным мотором, высоким клиренсом и прочной рамой. Модель рассчитана на динамичную езду по городу и уверенное преодоление сложных участков, что особенно актуально для российских условий.
Белая Сибирь BELLLUGA 002 уделяет внимание сочетанию динамичности и универсальности, что делает его интересным выбором для тех, кто ищет транспорт для города и активного отдыха. Модель оснащена задним электродвигателем мощностью 6000 Вт, что позволяет разгоняться до 85 км/ч и уверенно преодолевать подъёмы. Подобный запас мощности редко встречается в сегменте электромотоциклов, рассчитанных на одного райдера со значительными запасами энергии.
Аккумулятор Li-ion 72 В / 27 000 мА·ч обеспечивает достойную автономность, позволяя не задумываться о подзарядке в течение суток. Прочная рама из углеродистой стали SPCC рассчитана на нагрузку до 120 кг, стандартная снаряжённая масса составляет 67,05 кг. Клиренс 27,1 см даёт возможность без опасений пересекать бордюры, камни и глубокие колеи, что особенно важно для российских дорог и просёлков.
Колёса разного диаметра — 19 дюймов спереди и 17 сзади — со внедорожными покрышками (70/100-19 и 70/100-17) обеспечивают хорошее сцепление с грунтом, песком и травой. В целях безопасности предусмотрены гидравлические двухпоршневые дисковые тормоза на обеих осях, которые позволяют быстро и надёжно останавливаться даже на высокой скорости. Подвеска с длинноходными гидравлическими амортизаторами эффективно гасит удары от неровностей, обеспечивая комфорт.
Белая Сибирь BELLLUGA 002 ориентирована на тех, кто ценит свободу передвижения и не готов мириться с ограничениями обычных традиционных скутеров. Важно учитывать, что заявленные характеристики могут меняться в зависимости от веса райдера, рельефа и погодных условий. В целом BELLLUGA 002 выглядит как интересное решение для российских реалий, где универсальность и надёжность техники часто оказываются важнее модных опций.
Для контроля параметров предусмотрен LCD-дисплей, отображающий скорость, режимы работы и уровень заряда. Степень защиты IPX4 позволяет не бояться брызг и дождя, однако производитель не рекомендует использовать мотоцикл в условиях сильного дождя. Подобный подход к влагозащите встречается и у других современных электромотоциклов, например, у моделей, о которых говорилось в материале о новых стандартах электровелосипедов для города .
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