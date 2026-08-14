White Siberia PRO BLACK EDITION 5000W: 85 км/ч и мотоциклетная подвеска для российских дорог

White Siberia PRO BLACK EDITION 5000W: электроскутер для российских дорог с максимальной скоростью 85 км/ч

White Siberia PRO BLACK EDITION 5000W - свежий взгляд на электроскутер CityCoco, адаптированный под российские условия. Модель выделяется мощным мотором, настраиваемой подвеской и современным дизайном, что делает ее актуальной для тех, кто ищет стиль и динамику на городских улицах.

White Siberia PRO BLACK EDITION 5000W - свежий взгляд на электроскутер CityCoco, адаптированный под российские условия. Модель выделяется мощным мотором, настраиваемой подвеской и современным дизайном, что делает ее актуальной для тех, кто ищет стиль и динамику на городских улицах.

White Siberia PRO BLACK EDITION 5000W — это не просто очередная новинка в сегменте электроскутеров, а попытка переосмыслить привычный формат CityCoco с учетом российских реалий. Модель сразу привлекает внимание дерзкими разработками и техническими решениями, которые редко встречаются у конкурентов в этом классе.

Главная форма - мотоциклетная подвеска с сохранением индивидуальной настройки. Это позволяет адаптироваться к различным дорожным условиям и стилю вождения, что особенно важно для российских дорог с их переменчивым покрытием. Большой гидравлический тормоз обеспечивает уверенное замедление даже на высокой скорости, съемный литий-ионный аккумулятор 60 В, 31 Ач с балансировочной платой и зарядным устройством.

Мотор-колесо мощностью 5000 Вт позволяет развивать скорость до 85 км/ч, что делает PRO BLACK EDITION одним из самых динамичных представителей своего сегмента. Внешний вид модели обладает индивидуальностью: массивное мягкое сиденье-площадка, отделение для документов под ним, для крепления бокса или корзины, а также яркая светодиодная фара с линзой и встроенные указатели поворотов.

Бортовой с большим дисплеем информирует компьютер о ключевых параметрах, контроллер на 85А обеспечивает стабильную работу всех систем. Такой набор характеристик делает электроскутер привлекательным для тех, кто ценит не только скорость, но и комфорт в повседневной эксплуатации.

Интерес к электротранспорту в России продолжает расти, и новые модели, такие как White Siberia PRO BLACK EDITION 5000W, становятся все более востребованными. Для сравнения, на рынке уже есть решения, которые могут составить конкуренцию - например, электровелосипед Syccyba X22, который также отличается высокой мощностью и дальностью хода, о чем рассказывалось в материале о современных электровелосипедах для города .