95 км/ч и 110 км хода: Полный обзор электромотоцикла WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX

31 августа 2026, 10:48
WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода 110 км и скоростью до 95 км/ч
WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода 110 км и скоростью до 95 км/ч
Электромотоцикл WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX выделяется сочетанием мощности, дальности хода и современного оснащения. Модель ориентирована на городских райдеров, которым важны надежность, комфорт и технологичность. Важно знать, как эти параметры влияют на ежедневную эксплуатацию.
Электромотоциклы становятся все более востребованными в российских городах, а WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX - незабываемый пример того, как современные технологии меняют представление о городском транспорте. Модель сочетает в себе мощный электромотор, продуманную эргономику и высокий уровень безопасности, что особенно актуально для мегаполисов с плотным трафиком.
На базе SUPER SOCO TC MAX - двигатель номинальной мощностью 3500 Вт и пиковыми 5100 Вт, что обеспечивает скорость до 95 км/ч. Крутящий момент 170 Нм обеспечивает уверенное ускорение даже при полной комплектации. Электромотоцикл оснащен контроллером FOC3.0, который отвечает за точное управление тягой и плавностью хода. Гидравлическая подвеска и дисковые тормоза CBS делают поездки не только комфортными, но и безопасными на любых дорогах.
Батарея емкостью 54 Ач (72 В) обеспечивает запас хода до 110 км, полный цикл зарядки занимает около 6 часов. Это позволяет использовать TC MAX как для ежедневных поездок по городу, так и для выездов за пределы его территории. Вес мотоцикла - 101 кг, максимальная нагрузка - 160 кг. ЖК-дисплей, сигнализация и запуск с кнопки предлагают современный подход к оснащению.
На рынке электромотоциклов есть и другие модели, адаптированные под российские условия. Например, электроскутер White Siberia PRO BLACK EDITION 5000W .
WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX может заинтересовать тех, кто ищет баланс между динамикой, дальностью хода и удобством.
Похожие материалы
-
31.08.2026, 16:00
Электромотоциклы: как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание
Электромотоциклы уже не фантастика, а реальный выбор для города и путешествий. В статье - разбор ключевых характеристик, советы по выбору и нюансы эксплуатации, которые помогут не ошибиться при покупке. Актуально для тех, кто ищет современный транспорт без бензина.Читать далее
-
31.08.2026, 15:51
Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки
Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях. Читать далее
-
31.08.2026, 15:09
Почему состояние шин на мотоцикле критичнее, чем на автомобиле
Мало кто задумывается, насколько сильно шины определяют поведение мотоцикла на дороге. Даже незначительное отклонение давления или износ могут привести к серьезным последствиям. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы, что изменилось в правилах и почему важно следить за состоянием покрышек - рассказываем в материале. Советы специалистов помогут избежать неприятных сюрпризов на трассе.Читать далее
-
31.08.2026, 14:56
Редкий Honda RC173 1966 года может установить новый рекорд стоимости на аукционе
В ноябре на аукционе в Бирмингеме появится уникальный гоночный мотоцикл Honda RC173 1966 года, принадлежавший Майку Хейлвуду. Эксперты прогнозируют рекордную цену - до 1,3 млн долларов. Почему этот байк вызывает такой интерес и что делает его особенным именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные лоты появляются крайне редко.Читать далее
-
31.08.2026, 14:41
Li Auto Mega: новая платформа, адаптивная подвеска и запас хода до 710 км
В Китае готовится старт продаж обновленного минивэна Li Auto Mega, который уже сравнивают с революцией первого iPhone. Модель обещает уникальные технологии, включая адаптивную подвеску и 800-вольтовую зарядку. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:09
В Москве появился уникальный милицейский Урал М67 МП 1984 года с оригинальными деталями
На рынке ретро-мотоциклов появился восстановленный Урал М67 МП 1984 года, сохранивший заводские цвета и детали. Такой экземпляр интересен коллекционерам и ценителям советской техники, ведь оригинальные документы и аутентичность сегодня встречаются крайне редко.Читать далее
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
31.08.2026, 13:23
Arcfox T1 выходит на рынок Беларуси: что предлагает новый электромобиль
Сегмент доступных электромобилей в Беларуси пополнился новым игроком - Arcfox T1. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным решениям и комплектации. Каковы ее реальные преимущества и недостатки, и сможет ли она конкурировать с признанными брендами? Разбираемся, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 13:05
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO: особенности, кредитные условия и нюансы покупки
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO - эндуро-мотоцикл с мощным мотором и современными технологиями. Важно знать детали комплектации, условия доставки и нюансы обслуживания, чтобы сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
31.08.2026, 12:41
Maikaolin Monster H10 Super: электровелосипед с запасом хода до 180 км и нагрузкой 300 кг
Maikaolin Monster H10 Super выделяется среди электровелосипедов сочетанием высокой грузоподъемности, дальности хода и мощного мотора. Эта модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для разных задач, особенно в условиях российских дорог.Читать далее
Похожие материалы
-
31.08.2026, 16:00
Электромотоциклы: как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание
Электромотоциклы уже не фантастика, а реальный выбор для города и путешествий. В статье - разбор ключевых характеристик, советы по выбору и нюансы эксплуатации, которые помогут не ошибиться при покупке. Актуально для тех, кто ищет современный транспорт без бензина.Читать далее
-
31.08.2026, 15:51
Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки
Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях. Читать далее
-
31.08.2026, 15:09
Почему состояние шин на мотоцикле критичнее, чем на автомобиле
Мало кто задумывается, насколько сильно шины определяют поведение мотоцикла на дороге. Даже незначительное отклонение давления или износ могут привести к серьезным последствиям. Какие ошибки чаще всего допускают владельцы, что изменилось в правилах и почему важно следить за состоянием покрышек - рассказываем в материале. Советы специалистов помогут избежать неприятных сюрпризов на трассе.Читать далее
-
31.08.2026, 14:56
Редкий Honda RC173 1966 года может установить новый рекорд стоимости на аукционе
В ноябре на аукционе в Бирмингеме появится уникальный гоночный мотоцикл Honda RC173 1966 года, принадлежавший Майку Хейлвуду. Эксперты прогнозируют рекордную цену - до 1,3 млн долларов. Почему этот байк вызывает такой интерес и что делает его особенным именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные лоты появляются крайне редко.Читать далее
-
31.08.2026, 14:41
Li Auto Mega: новая платформа, адаптивная подвеска и запас хода до 710 км
В Китае готовится старт продаж обновленного минивэна Li Auto Mega, который уже сравнивают с революцией первого iPhone. Модель обещает уникальные технологии, включая адаптивную подвеску и 800-вольтовую зарядку. Что это значит для рынка и почему новинка вызывает столько обсуждений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:09
В Москве появился уникальный милицейский Урал М67 МП 1984 года с оригинальными деталями
На рынке ретро-мотоциклов появился восстановленный Урал М67 МП 1984 года, сохранивший заводские цвета и детали. Такой экземпляр интересен коллекционерам и ценителям советской техники, ведь оригинальные документы и аутентичность сегодня встречаются крайне редко.Читать далее
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
31.08.2026, 13:23
Arcfox T1 выходит на рынок Беларуси: что предлагает новый электромобиль
Сегмент доступных электромобилей в Беларуси пополнился новым игроком - Arcfox T1. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным решениям и комплектации. Каковы ее реальные преимущества и недостатки, и сможет ли она конкурировать с признанными брендами? Разбираемся, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 13:05
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO: особенности, кредитные условия и нюансы покупки
RACER RC250XZR-X КАЙМАН ENDURO - эндуро-мотоцикл с мощным мотором и современными технологиями. Важно знать детали комплектации, условия доставки и нюансы обслуживания, чтобы сделать осознанный выбор в 2026 году.Читать далее
-
31.08.2026, 12:41
Maikaolin Monster H10 Super: электровелосипед с запасом хода до 180 км и нагрузкой 300 кг
Maikaolin Monster H10 Super выделяется среди электровелосипедов сочетанием высокой грузоподъемности, дальности хода и мощного мотора. Эта модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для разных задач, особенно в условиях российских дорог.Читать далее