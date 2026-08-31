Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 10:48

WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода 110 км и скоростью до 95 км/ч

WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода 110 км и скоростью до 95 км/ч

95 км/ч и 110 км хода: Полный обзор электромотоцикла WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX

WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода 110 км и скоростью до 95 км/ч

Электромотоцикл WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX выделяется сочетанием мощности, дальности хода и современного оснащения. Модель ориентирована на городских райдеров, которым важны надежность, комфорт и технологичность. Важно знать, как эти параметры влияют на ежедневную эксплуатацию.

Электромотоцикл WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX выделяется сочетанием мощности, дальности хода и современного оснащения. Модель ориентирована на городских райдеров, которым важны надежность, комфорт и технологичность. Важно знать, как эти параметры влияют на ежедневную эксплуатацию.

Электромотоциклы становятся все более востребованными в российских городах, а WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX - незабываемый пример того, как современные технологии меняют представление о городском транспорте. Модель сочетает в себе мощный электромотор, продуманную эргономику и высокий уровень безопасности, что особенно актуально для мегаполисов с плотным трафиком.

На базе SUPER SOCO TC MAX - двигатель номинальной мощностью 3500 Вт и пиковыми 5100 Вт, что обеспечивает скорость до 95 км/ч. Крутящий момент 170 Нм обеспечивает уверенное ускорение даже при полной комплектации. Электромотоцикл оснащен контроллером FOC3.0, который отвечает за точное управление тягой и плавностью хода. Гидравлическая подвеска и дисковые тормоза CBS делают поездки не только комфортными, но и безопасными на любых дорогах.

Батарея емкостью 54 Ач (72 В) обеспечивает запас хода до 110 км, полный цикл зарядки занимает около 6 часов. Это позволяет использовать TC MAX как для ежедневных поездок по городу, так и для выездов за пределы его территории. Вес мотоцикла - 101 кг, максимальная нагрузка - 160 кг. ЖК-дисплей, сигнализация и запуск с кнопки предлагают современный подход к оснащению.

На рынке электромотоциклов есть и другие модели, адаптированные под российские условия. Например, электроскутер White Siberia PRO BLACK EDITION 5000W .

WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX может заинтересовать тех, кто ищет баланс между динамикой, дальностью хода и удобством. 

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