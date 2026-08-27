WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: 95 км/ч, 110 км хода и 170 Нм момента — разбор главного электрохита сезона

27 августа 2026, 01:13
WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода до 110 км и скоростью 95 км/ч
WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода до 110 км и скоростью 95 км/ч
Электромотоцикл WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX выделяется сочетанием мощности, дальности хода и современного оснащения. Модель рассчитана на городские условия и может заинтересовать тех, кто ищет альтернативу классическим мотоциклам. Важно учитывать нюансы эксплуатации и технические особенности.
WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX - заметная новинка среди электромотоциклов, которая привлекает внимание сочетанием скорости и практичности. Модель оснащена электромотором SUPER SOCO с номинальной мощностью 3500 Вт и пиковым значением 5100 Вт, что позволяет развивать скорость до 95 км/ч. Такой показатель, делает TC MAX одним из самых динамичных представителей своего класса, крутящий момент в 170 Нм обеспечивает уверенное ускорение даже при полном включении.
Система управления FOC3.0 отвечает за точность работы электродвигателя, а гидравлическая подвеска с демпфированием помогает сохранять устойчивость на разных типах дорог. Для безопасности предусмотрены дисковые тормоза с системой CBS, что особенно актуально в сложных условиях и при резких маневрах.
Батарея емкостью 54 Ач обеспечивает запас хода до 110 км, что позволяет использовать мотоцикл не только для поездок, но и для более длительных маршрутов. Время полной зарядки составляет около 6 часов, в комплект входит зарядное устройство мощностью 750 Вт. Габариты 198,2x74x103,1 см и масса 101 кг делают TC MAX удобным для маневрирования в плотном городском потоке, максимальная нагрузка в 160 кг позволяет перевозить не только водителя, но и дополнительный груз.
В числе опций - ЖК-панель приборов, сигнализация, запуск с кнопки и другие современные функции, повышающие комфорт и безопасность. Такой набор характеристик делает модель интересной для тех, кто ищет технологичное и надежное решение для ежедневных поездок.
На рынке электромотоциклов наблюдается конкуренция, и производители предлагают не только мощность, но и удобство. Например, в сегменте электротранспорта все чаще предлагаются модели с увеличенным запасом хода и расширенным функционалом. Как отмечают эксперты, интерес к подобным решениям растет, что подтверждается и появлением новых моделей, таких как Heybike Titan, которые также ориентированы на дальние поездки и комфорт, подробнее о них можно узнать в материале о современных электровелосипедах .
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