Wildberries бросает вызов агрегаторам: такси для своих или новый игрок на рынке?

16 декабря 2025, 09:32
Wildberries готовит запуск собственного такси в России: старт намечен на 2026 год
Wildberries готовит запуск собственного такси в России: старт намечен на 2026 год
Wildberries & Russ планирует удивить рынок новым сервисом. Компания тестирует такси в СНГ. В России проект держат в секрете. Подробности о планах и первых шагах — в нашем материале.
В 2026 году российский рынок такси может пополниться новым крупным игроком. Объединенная компания Wildberries & Russ, по информации Известий, активно работает над запуском собственного сервиса перевозок. В кулуарах обсуждается, что разработка отдельного приложения уже завершена, а набор водителей идет полным ходом в рамках партнерской программы. При этом компания не спешит раскрывать детали, предпочитая держать интригу до официального анонса.
Внутри отрасли ходят слухи, что Wildberries рассматривала возможность приобрести уже существующие сервисы, чтобы ускорить выход на рынок. Среди потенциальных целей назывались Wheely и «Ситимобил», однако, как отмечают источники, близкие к компании, сделок не состоялось. В итоге было принято решение строить платформу с нуля, используя собственные ресурсы и опыт.
Пока в России проект держится в тени, в соседних странах уже идут первые испытания. В июле прошлого года Wildberries запустила бета-версию такси в Беларуси, а в ноябре сервис начал работать в тестовом режиме в Узбекистане. На старте доступ к приложению получили только сотрудники и партнеры маркетплейса, что позволило протестировать систему в ограниченном кругу и выявить возможные недочеты.
Интересно, что руководить новым направлением пригласили бывшего главу российского подразделения Gett Анатолия Сморгонского. Такой выбор говорит о серьезных амбициях компании и желании быстро занять свою нишу на рынке такси. Впрочем, представители Wildberries & Russ подчеркивают, что пока рано говорить о масштабном запуске в России — все силы брошены на отладку сервиса в других странах СНГ.
Эксперты отмечают, что появление еще одного крупного игрока может заметно изменить расстановку сил на рынке такси. Особенно если Wildberries решит интегрировать сервис с уже существующей экосистемой маркетплейса, что даст дополнительные преимущества для пользователей и партнеров. Однако пока остается много вопросов: как будет организована работа с водителями, какие условия предложат клиентам и насколько быстро удастся масштабировать проект на всю страну.
Похожие материалы
-
16.12.2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
-
16.12.2025, 08:54
Volkswagen закрывает завод в Дрездене и передает его университету для новых проектов
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:33
На каком расстоянии снижать скорость перед камерой чтобы избежать штрафа
Многие водители уверены, что можно избежать штрафа, если сбросить скорость прямо перед камерой. Но современные комплексы давно научились фиксировать нарушения задолго до точки контроля. Как не попасться на штраф и когда действительно стоит начинать тормозить – рассказываем в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:42
Российский электрокар «Атом»: неожиданные решения и комфорт
Модель, разрабатываемая при поддержке государственного института НАМИ, позиционируется как серийный автомобиль следующего поколения. Уже на стадии прототипа транспортное средство демонстрирует ряд нестандартных решений, которые выделяют его на фоне существующих электрокаров.Читать далее
-
15.12.2025, 23:25
Такси подорожает в новогодние праздники: названы 2 главные причины
В новогодние праздники тарифы на такси вырастут. Ожидается увеличение времени ожидания машины. Причины — высокий спрос и меньшее количество доступных авто. Эксперты советуют заказывать поездки заранее. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 16:09
Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину
В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:31
Пенсионер из США после 30 лет в GM оказался без средств и вернулся к работе
Пожилой американец, отдавший десятилетия автоконцерну, столкнулся с финансовыми трудностями. После реструктуризации GM он остался без стабильного дохода. Неожиданные обстоятельства заставили его искать новую работу. Как сложилась его судьба после этого, читайте в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
16.12.2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 09:05
ЕС может ослабить запрет на ДВС с 2035 года из-за давления автопрома
Европейские власти обсуждают смягчение ограничений на автомобили с ДВС. Решение может изменить баланс сил на рынке. Китайские производители усиливают давление. Эксперты опасаются последствий для европейской индустрии.Читать далее
-
16.12.2025, 08:54
Volkswagen закрывает завод в Дрездене и передает его университету для новых проектов
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене передадут университету. Причины решения связаны с переменами в мировой автоиндустрии. Что будет с площадкой и как это повлияет на концерн, пока неизвестно.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:33
На каком расстоянии снижать скорость перед камерой чтобы избежать штрафа
Многие водители уверены, что можно избежать штрафа, если сбросить скорость прямо перед камерой. Но современные комплексы давно научились фиксировать нарушения задолго до точки контроля. Как не попасться на штраф и когда действительно стоит начинать тормозить – рассказываем в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 05:42
Российский электрокар «Атом»: неожиданные решения и комфорт
Модель, разрабатываемая при поддержке государственного института НАМИ, позиционируется как серийный автомобиль следующего поколения. Уже на стадии прототипа транспортное средство демонстрирует ряд нестандартных решений, которые выделяют его на фоне существующих электрокаров.Читать далее
-
15.12.2025, 23:25
Такси подорожает в новогодние праздники: названы 2 главные причины
В новогодние праздники тарифы на такси вырастут. Ожидается увеличение времени ожидания машины. Причины — высокий спрос и меньшее количество доступных авто. Эксперты советуют заказывать поездки заранее. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 16:09
Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину
В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:31
Пенсионер из США после 30 лет в GM оказался без средств и вернулся к работе
Пожилой американец, отдавший десятилетия автоконцерну, столкнулся с финансовыми трудностями. После реструктуризации GM он остался без стабильного дохода. Неожиданные обстоятельства заставили его искать новую работу. Как сложилась его судьба после этого, читайте в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве