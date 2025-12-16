Wildberries бросает вызов агрегаторам: такси для своих или новый игрок на рынке?

Wildberries готовит запуск собственного такси в России: старт намечен на 2026 год

Wildberries & Russ планирует удивить рынок новым сервисом. Компания тестирует такси в СНГ. В России проект держат в секрете. Подробности о планах и первых шагах — в нашем материале.

Wildberries & Russ планирует удивить рынок новым сервисом. Компания тестирует такси в СНГ. В России проект держат в секрете. Подробности о планах и первых шагах — в нашем материале.

В 2026 году российский рынок такси может пополниться новым крупным игроком. Объединенная компания Wildberries & Russ, по информации Известий, активно работает над запуском собственного сервиса перевозок. В кулуарах обсуждается, что разработка отдельного приложения уже завершена, а набор водителей идет полным ходом в рамках партнерской программы. При этом компания не спешит раскрывать детали, предпочитая держать интригу до официального анонса.

Внутри отрасли ходят слухи, что Wildberries рассматривала возможность приобрести уже существующие сервисы, чтобы ускорить выход на рынок. Среди потенциальных целей назывались Wheely и «Ситимобил», однако, как отмечают источники, близкие к компании, сделок не состоялось. В итоге было принято решение строить платформу с нуля, используя собственные ресурсы и опыт.

Пока в России проект держится в тени, в соседних странах уже идут первые испытания. В июле прошлого года Wildberries запустила бета-версию такси в Беларуси, а в ноябре сервис начал работать в тестовом режиме в Узбекистане. На старте доступ к приложению получили только сотрудники и партнеры маркетплейса, что позволило протестировать систему в ограниченном кругу и выявить возможные недочеты.

Интересно, что руководить новым направлением пригласили бывшего главу российского подразделения Gett Анатолия Сморгонского. Такой выбор говорит о серьезных амбициях компании и желании быстро занять свою нишу на рынке такси. Впрочем, представители Wildberries & Russ подчеркивают, что пока рано говорить о масштабном запуске в России — все силы брошены на отладку сервиса в других странах СНГ.

Эксперты отмечают, что появление еще одного крупного игрока может заметно изменить расстановку сил на рынке такси. Особенно если Wildberries решит интегрировать сервис с уже существующей экосистемой маркетплейса, что даст дополнительные преимущества для пользователей и партнеров. Однако пока остается много вопросов: как будет организована работа с водителями, какие условия предложат клиентам и насколько быстро удастся масштабировать проект на всю страну.