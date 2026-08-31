Новый тренд 2026: ретро-велосипед Pleezer от Wilde с беспроводной трансмиссией и душой Breezer #1

Wilde Pleezer: современная интерпретация Breezer Series #1 с 29-дюймовыми колесами

Велосипед Pleezer от Wilde Bicycle Co. сочетает узнаваемый силуэт Breezer Series #1 с современными технологиями: 29-дюймовыми колесами, дисковыми тормозами и беспроводной трансмиссией. Это не просто оммаж классике, а попытка переосмыслить легенду для сегодняшних условий.

Появление велосипеда Pleezer от Wilde Bicycle Co. вызвало интерес среди поклонников ретро-дизайна и современных технологий. Модель, представленная на выставке MADE 2026, соответствует эстетике конца 1970-х с актуальными техническими решениями. В условиях, когда спрос на уникальные городские велосипеды растет, подобные проекты становятся особенно актуальными.

На основе Pleezer - узнаваемый силуэт Breezer Series #1, но конструкция полностью адаптирована под современные стандарты. Автомобиль оснащен 29-дюймовыми колесами, дисковыми тормозами и беспроводной трансмиссией AXS, что делает его не только стильным, но и функциональным для ежедневного использования. Рама выполнена с использованием филетной сварки, рулевая труба имеет классический диаметр 1 дюйм с резьбой. Для автомобилей предусмотрены покрышки размером до 29x2,4 дюйма, втулка соответствует стандарту Boost - 110 мм спереди и 148 мм сзади.

Внутри основного треугольника рамы предусмотрены крепления для двух фляг, что обеспечивает практичность модели. Внешний вид велосипеда отсылается к Breezer Series #1, одной из первых моделей, определяющих развитие горных велосипедов. Однако Плизер не является прямой копией: он получил сквозные оси, современные тормоза и увеличенные колеса, что выгодно отличает его от исторических прототипов.

Особое внимание Wilde Bicycle Co. уделила деталям: Для Pleezer разработан угловой руль Bullmoose с фирменной поставкой и пайкой, чтобы сохранить ретро-образ. Идея проекта сложилась после того, как совладелец Уайлд Энди заинтересовался ранними Бризерами, но не смог найти оригинал в нужном состоянии. В результате компания решила создать велосипед с похожими пропорциями и духом, но на современной технической базе.

Велосипед продуман как универсальное решение для городских и пригородных условий, отдельные компоненты могут быть адаптированы в соответствии с пожеланиями владельца. Такой подход позволяет совместить индивидуальность с практичностью, что особенно ценно для российских условий, где универсальность и надежность техники часто выходят на первый план.

В целом проект Wilde Bicycle Co. может свидетельствовать о новом тренде: возвращение к истокам с учетом современных запросов и технологий.