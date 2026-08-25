Теплые полы, мощность 16,8 кВт и туалет в углу: стоит ли своих денег внедорожник Winnebago Arka?

Winnebago Arka: новый внедорожный дом на колесах за 332 тысячи долларов

Winnebago Arka - свежий взгляд на автономные автодома: модель сочетает проходимость Ram 5500, двухнедельную автономность и вместимость для шести человек. Но необычное решение с санузлом может вызвать вопросы у тех, кто ценит личное пространство.

Winnebago Arka - свежий взгляд на автономные автодома: модель сочетает проходимость Ram 5500, двухнедельную автономность и вместимость для шести человек. Но необычное решение с санузлом может вызвать вопросы у тех, кто ценит личное пространство.

Winnebago Arka — одна из самых обсуждаемых новинок среди автодомов для бездорожья. Модель построена на базе Ram 5500 и рассчитана на тех, кто хочет уйти из цивилизации на две недели, не жертвуя комфортом, и берет с собой большую компанию. Однако, как отмечают эксперты, не все решения в салоне оказываются привычными для российских автолюбителей.

Фото: Winebago

Модель рассчитана на шестерых пассажиров, но спальных мест всего четыре. Внутри — трансформируемый задний диван, который раскладывается в двуспальную кровать, и просторная зона над кабиной, где можно выбрать между двумя односпальными, одной большой или даже королевской кроватью. Для хранения снаряжения предусмотрен высокий задний гараж, а компоновка салона ориентирована на длительные автономные поездки.

Техническая часть впечатляет: 48-вольтовая электросистема с аккумуляторами до 16,8 кВт·ч, солнечные панели мощностью 800 Вт (с удлинением), генератор и 60-литровый бак для воды. По заявлению производителя, без подключения к сети Arka удалось быть 14 дней, если не использовать кондиционер. Для суровых условий предусмотрены гидрообогрев, теплые полы, утепленные баки и система вентиляции с рекуперацией тепла - диапазон рабочей температуры от -23 до +49°С.

Однако главный компромисс – это санузел. Вместо установки душа и туалета, как и во многих других случаях, здесь все размещаются за занавеской у изножья кровати. Такое решение экономит место, но может стать препятствием, особенно если в поездке участвуют не только близкие люди.

Фото: Winebago

На рынке есть альтернативы: например, Storyteller GXV Wild на базе Ram 3500 стоит на 30 тысяч долларов дешевле, а предлагает отдельный санузел и даже балкон, но рассчитан только на двух пассажиров. В других моделях санузлы выполнены в отдельном отсеке, что привычнее для большинства пользователей. Тем не менее, Арка выигрывает за счет местимости и возможностей для семейных путешествий.

Интересно, что тенденция к созданию автономных платформ и внедорожных решений прослеживается и в других сегментах. Например, в США активно развиваются военные автономные грузовики, о чем недавно рассказывали в материале о запуске производства платформы Harbinger — подробнее о новых подходах к логистике .

Для российского рынка подобные решения пока остаются экзотикой, но интерес к автономным автодомам растет. В условиях удаленных регионов и в развитой кемпинговой работы такие машины могут служить не только средством передвижения, но и использоваться для работы или жизни за пределами города. Однако вопрос приватности и комфорта в долгих поездках остается открытым.