Wired Viper: мотоцикл без прав для города и пригорода — 145 км хода, 2 мотора и полный привод

Wired Viper: электровелосипед с двумя моторами и скоростью до 80 км/ч

Компактный Wired Viper сочетает в себе черты электровелосипеда и мотоцикла, предлагая уникальные технические решения и впечатляющую динамику. Новинка выделяется на фоне конкурентов благодаря мощности, запасу хода и продуманной конструкции.

Компактный Wired Viper сочетает в себе черты электровелосипеда и мотоцикла, предлагая уникальные технические решения и впечатляющую динамику. Новинка выделяется на фоне конкурентов благодаря мощности, запасу хода и продуманной конструкции.

Wired Viper — это не просто очередной электровелосипед, а попытка стереть грань между привычным велосипедом и полноценным электрическим мотоциклом. Модель предлагает сразу несколько технических решений, которые редко встречаются в этом сегменте.

В основе конструкции — два электродвигателя: передний мощностью 1500 Вт и задний на 2000 Вт. В паре с системой контроллеров Patriot System это позволяет достигать пиковой мощности 8000 Вт и крутящего момента 430 Н·м. Такой тандем обеспечивает разгон до 80 км/ч, что для компактного велосипеда выглядит впечатляюще. При этом Wired Viper по умолчанию сертифицирован как электровелосипед класса 2 с ограничением скорости до 32 км/ч, однако настройки позволяют раскрыть весь его потенциал.

Два съёмных аккумулятора на 72 В общей ёмкостью 35 А·ч обеспечивают запас хода до 145 км в режиме PAS1. Предусмотрена возможность зарядки вне рамы, что удобно для эксплуатации в городских условиях. Владелец может выбрать режим работы: только передний мотор, только задний или оба одновременно — это расширяет сценарии использования и позволяет адаптироваться к разным дорожным условиям.

Подвеска тоже заслуживает внимания: спереди установлена вилка Exsho Cowboy с двойной головкой и ходом 70 мм, сзади — амортизатор DNM AO-8RC с блокировкой. За безопасность отвечают 4-поршневые гидравлические тормоза Gemma с 220-миллиметровыми роторами. Шины Innova 20x4 имеют защиту от проколов, рассчитанную на высокие скорости. Компактные размеры и низкий центр тяжести делают модель маневренной и устойчивой.

Управление реализовано через дисплей: можно настраивать режимы работы моторов, уровень ассистента, дроссель, а также активировать защиту паролем. Фара с регулируемым углом наклона и встроенными указателями поворота подчёркивают продуманность конструкции. Вес с батареями составляет 72,6 кг, без них — 55,3 кг, что для техники такого класса вполне приемлемо.

Цена Wired Viper на сайте производителя — 3699 долларов США. Как сообщается, модель ориентирована на тех, кто ищет баланс между мобильностью, мощностью и универсальностью. В последние годы растёт интерес к гибридным решениям, и производители всё чаще экспериментируют с формами и технологиями.

Для российского рынка Wired Viper выглядит как интересный вариант для повседневных поездок и пригородных маршрутов. Важно помнить, что подобные модели требуют внимательного отношения к правилам эксплуатации, регистрации и вопросам безопасности. В целом, такие электровелосипеды быстро меняют сегмент электротранспорта и открывают перед пользователями новые возможности.

В свете новых правил и ограничений для владельцев мотоциклов, которые обсуждаются в России и за рубежом, подобные электровелосипеды могут стать альтернативой для тех, кто не готов переходить на полноценный мотоцикл. Например, изменения в регулировании двухколесного транспорта, в частности в материале о новых требованиях для мотоциклистов , могут подтолкнуть к выбору более универсальных решений.