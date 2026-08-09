«Зверь» вышел на охоту: в Японии показали супербайк, который поражает своим дизайном

9 августа 2026, 13:38
WOW 101 Ghost Superbike: концепт-байк с агрессивным дизайном и спорной практичностью
WOW 101 Ghost Superbike: концепт-байк с агрессивным дизайном и спорной практичностью
WOW 101 Ghost Superbike, созданный Кэмероном Бресном, выделяется необычным внешним видом и мощной аэродинамикой. Модель вызывает интерес у ценителей концепт-байков, но подходит не для всех дорог. Важно понять, чем она отличается от привычных мотоциклов.
WOW 101 Ghost Superbike — концепт, который сразу обращает на себя внимание необычным обликом. В мире, где многие мотоциклы выглядят практически одинаково, этот байк выделяется своими скульптурными формами и лаконичными линиями. Американский дизайнер Кэмерон Бресн воплотил в нём гармоничное сочетание всех компонентов, подчеркнув его мощь, которая сразу привлекает внимание даже на обычных городских улицах.
Несмотря на то, что в названии фигурирует Япония, сама идея и замысел принадлежат американцу. Однако японские шины Toyo и руль, обеспечивают аутентичность, а дух минимализма прослеживается в каждой детали. Внешний вид WOW 101 Ghost Superbike не только эстетичен, но и функционален: плавные переходы и агрессивные обводы улучшают аэродинамику, делают байк не просто транспортом, а настоящим арт-объектом на колесах.
Практичность вызывает вопросы. Байк отлично справляется с ровными и длинными участками дорог, где можно раскрыть его потенциал. Но сложные маршруты с резкими поворотами - не его стихия. По мнению экспертов, управлять этим мотоциклом на извилистых дорогах крайне сложно, что ограничивает его применение. Тем не менее, эффектный внешний вид и смелый подход к дизайну позволяют закрыть глаза на эти недостатки.
WOW 101 Ghost Superbike — скорее выставочный экспонат, чем средство для ежедневных поездок. Его задача — удивлять и вдохновлять, а не решать практически задачи. В этом он уступает Sabre S1 от GhostCat .
Концепты редко доходят до серийного производства. Однако интерес к ним стабильно высок: коллекционеры и сторонники необычных мотоциклов наверняка готовы будут выстроиться в очередь, если WOW 101 Ghost Superbike когда-либо появится в продаже.
Похожие материалы
-
09.08.2026, 16:26
Super Soco Vmoto On Road: электробайк с запасом хода 100 км и скоростью до 90 км/ч
Super Soco Vmoto On Road - электробайк нового поколения с мощным 8000-ваттным двигателем и современным дизайном. Модель выделяется запасом хода до 100 км и продуманной эргономикой, что особенно актуально для городских условий в 2026 году.Читать далее
-
09.08.2026, 09:27
Топ-5 бюджетных турэндуро до 300 кубов: сравнение моделей для российских дорог
В 2026 году компактные турэндуро до 300 кубов уверенно набирают популярность в России. Мы сравнили пять актуальных моделей, выделили их сильные и слабые стороны, а также нюансы эксплуатации в российских условиях.Читать далее
-
09.08.2026, 06:56
Geely Monjaro: первые официальные фото и раскрыты ключевые характеристики
Министерство промышленности КНР сняло завесу тайны с Geely Monjaro: опубликованы первые официальные фото и раскрыты параметры, которые удивили даже опытных автолюбителей. Какие изменения ждут покупателей, что нового в комплектациях и почему этот кроссовер уже называют конкурентом премиум-сегмента - объясняем, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
09.08.2026, 05:51
LuxForm превращает УАЗ «Буханка» в современный автодом с подъемной крышей
LuxForm представила модульный автодом на базе УАЗ «Буханка» с подъемной крышей и гибкой планировкой. Новинка ориентирована на местный рынок и отвечает растущему спросу на комфортные решения для автотуризма. В чем ее ключевые особенности - в материале.Читать далее
-
09.08.2026, 04:46
Kugoo R2: электромотоцикл с запасом хода 90 км и скоростью до 80 км/ч
Электромотоцикл Kugoo R2 выделяется сочетанием мощности, дальности хода и технологичности. Модель рассчитана на тех, кто ищет современный транспорт для города, и может изменить представление о возможностях электрических байков в России.Читать далее
-
09.08.2026, 04:11
Mercedes-Benz V-Class Marco Polo: обновленный дизайн и интеллектуальные технологии
Mercedes-Benz V-Class Marco Polo выходит на рынок с заметными изменениями во внешности и оснащении. Новая версия получила расширенный набор премиальных опций, современную электронику и систему MBAC, что делает ее одной из самых технологичных моделей в сегменте домов на колесах.Читать далее
-
08.08.2026, 20:04
Kawasaki Ridge 2027: новые версии Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition уже анонсированы
Kawasaki готовит к выходу обновленную линейку Ridge с двумя новыми модификациями, которые обещают изменить представление о возможностях мотовездеходов. Новинки появятся у дилеров к осени 2026 года и уже вызывают интерес у специалистов отрасли.Читать далее
-
08.08.2026, 17:01
Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов
Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 15:41
Советский мотороллер «Муравей»: как исчезла легенда грузового транспорта
Грузовой мотороллер «Муравей» когда-то был символом практичности и выносливости для советских мужчин. Сегодня его отсутствие на рынке вызывает вопросы о причинах исчезновения и о том, как изменились требования к транспорту в России.Читать далее
-
08.08.2026, 12:30
TANK 700: гибридный внедорожник с премиальным салоном и спорными решениями
Гибридный TANK 700 выделяется не только размерами и необычным интерьером, но и сочетанием комфорта с неожиданными компромиссами. Разбираемся, насколько оправдана его цена и что стоит учитывать при выборе такого автомобиля именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы
-
09.08.2026, 16:26
Super Soco Vmoto On Road: электробайк с запасом хода 100 км и скоростью до 90 км/ч
Super Soco Vmoto On Road - электробайк нового поколения с мощным 8000-ваттным двигателем и современным дизайном. Модель выделяется запасом хода до 100 км и продуманной эргономикой, что особенно актуально для городских условий в 2026 году.Читать далее
-
09.08.2026, 09:27
Топ-5 бюджетных турэндуро до 300 кубов: сравнение моделей для российских дорог
В 2026 году компактные турэндуро до 300 кубов уверенно набирают популярность в России. Мы сравнили пять актуальных моделей, выделили их сильные и слабые стороны, а также нюансы эксплуатации в российских условиях.Читать далее
-
09.08.2026, 06:56
Geely Monjaro: первые официальные фото и раскрыты ключевые характеристики
Министерство промышленности КНР сняло завесу тайны с Geely Monjaro: опубликованы первые официальные фото и раскрыты параметры, которые удивили даже опытных автолюбителей. Какие изменения ждут покупателей, что нового в комплектациях и почему этот кроссовер уже называют конкурентом премиум-сегмента - объясняем, почему новинка важна именно сейчас.Читать далее
-
09.08.2026, 05:51
LuxForm превращает УАЗ «Буханка» в современный автодом с подъемной крышей
LuxForm представила модульный автодом на базе УАЗ «Буханка» с подъемной крышей и гибкой планировкой. Новинка ориентирована на местный рынок и отвечает растущему спросу на комфортные решения для автотуризма. В чем ее ключевые особенности - в материале.Читать далее
-
09.08.2026, 04:46
Kugoo R2: электромотоцикл с запасом хода 90 км и скоростью до 80 км/ч
Электромотоцикл Kugoo R2 выделяется сочетанием мощности, дальности хода и технологичности. Модель рассчитана на тех, кто ищет современный транспорт для города, и может изменить представление о возможностях электрических байков в России.Читать далее
-
09.08.2026, 04:11
Mercedes-Benz V-Class Marco Polo: обновленный дизайн и интеллектуальные технологии
Mercedes-Benz V-Class Marco Polo выходит на рынок с заметными изменениями во внешности и оснащении. Новая версия получила расширенный набор премиальных опций, современную электронику и систему MBAC, что делает ее одной из самых технологичных моделей в сегменте домов на колесах.Читать далее
-
08.08.2026, 20:04
Kawasaki Ridge 2027: новые версии Crew Platinum Sport HVAC и Lifted Edition уже анонсированы
Kawasaki готовит к выходу обновленную линейку Ridge с двумя новыми модификациями, которые обещают изменить представление о возможностях мотовездеходов. Новинки появятся у дилеров к осени 2026 года и уже вызывают интерес у специалистов отрасли.Читать далее
-
08.08.2026, 17:01
Bugatti Destrier: гиперкар в единственном экземпляре с дизайном в стиле рыцарских доспехов
Bugatti Destrier - уникальный гиперкар, созданный по индивидуальному заказу и вдохновленный средневековыми боевыми конями. Модель сочетает техническую платформу Bolide и смелый художественный подход, что делает ее заметной на рынке эксклюзивных автомобилей.Читать далее
-
08.08.2026, 15:41
Советский мотороллер «Муравей»: как исчезла легенда грузового транспорта
Грузовой мотороллер «Муравей» когда-то был символом практичности и выносливости для советских мужчин. Сегодня его отсутствие на рынке вызывает вопросы о причинах исчезновения и о том, как изменились требования к транспорту в России.Читать далее
-
08.08.2026, 12:30
TANK 700: гибридный внедорожник с премиальным салоном и спорными решениями
Гибридный TANK 700 выделяется не только размерами и необычным интерьером, но и сочетанием комфорта с неожиданными компромиссами. Разбираемся, насколько оправдана его цена и что стоит учитывать при выборе такого автомобиля именно сейчас.Читать далее