Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 13:38

WOW 101 Ghost Superbike: концепт-байк с агрессивным дизайном и спорной практичностью

WOW 101 Ghost Superbike: концепт-байк с агрессивным дизайном и спорной практичностью

«Зверь» вышел на охоту: в Японии показали супербайк, который поражает своим дизайном

WOW 101 Ghost Superbike: концепт-байк с агрессивным дизайном и спорной практичностью

WOW 101 Ghost Superbike, созданный Кэмероном Бресном, выделяется необычным внешним видом и мощной аэродинамикой. Модель вызывает интерес у ценителей концепт-байков, но подходит не для всех дорог. Важно понять, чем она отличается от привычных мотоциклов.

WOW 101 Ghost Superbike, созданный Кэмероном Бресном, выделяется необычным внешним видом и мощной аэродинамикой. Модель вызывает интерес у ценителей концепт-байков, но подходит не для всех дорог. Важно понять, чем она отличается от привычных мотоциклов.

WOW 101 Ghost Superbike — концепт, который сразу обращает на себя внимание необычным обликом. В мире, где многие мотоциклы выглядят практически одинаково, этот байк выделяется своими скульптурными формами и лаконичными линиями. Американский дизайнер Кэмерон Бресн воплотил в нём гармоничное сочетание всех компонентов, подчеркнув его мощь, которая сразу привлекает внимание даже на обычных городских улицах.

Несмотря на то, что в названии фигурирует Япония, сама идея и замысел принадлежат американцу. Однако японские шины Toyo и руль, обеспечивают аутентичность, а дух минимализма прослеживается в каждой детали. Внешний вид WOW 101 Ghost Superbike не только эстетичен, но и функционален: плавные переходы и агрессивные обводы улучшают аэродинамику, делают байк не просто транспортом, а настоящим арт-объектом на колесах.

Практичность вызывает вопросы. Байк отлично справляется с ровными и длинными участками дорог, где можно раскрыть его потенциал. Но сложные маршруты с резкими поворотами - не его стихия. По мнению экспертов, управлять этим мотоциклом на извилистых дорогах крайне сложно, что ограничивает его применение. Тем не менее, эффектный внешний вид и смелый подход к дизайну позволяют закрыть глаза на эти недостатки.

WOW 101 Ghost Superbike — скорее выставочный экспонат, чем средство для ежедневных поездок. Его задача — удивлять и вдохновлять, а не решать практически задачи. В этом он уступает Sabre S1 от GhostCat .

Концепты редко доходят до серийного производства. Однако интерес к ним стабильно высок: коллекционеры и сторонники необычных мотоциклов наверняка готовы будут выстроиться в очередь, если WOW 101 Ghost Superbike когда-либо появится в продаже. 

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