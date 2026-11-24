24 ноября 2026, 14:50
Автодом с генератором 1800 Вт и запасом воды 300 л: почему он востребован
Автодом с генератором 1800 Вт и запасом воды 300 л: почему он востребован
Китайский Wuling New Energy RV получил гибридную установку с батареей на 13,26 кВт·ч и запасом хода на электротяге до 51 км. В Китае автодом стоит от 200 000 юаней, а российскую цену оценивают в 2,8 млн рублей.
Китайский производитель Wumingzhi представил жилой модуль на базе почти шестиметрового шасси Wuling New Energy. Автодом рассчитан на поездки с полноценной кухней и санузлом, а гибридная силовая установка позволяет двигаться как с работающим бензиновым двигателем, так и исключительно на электротяге. В материале разобраны подтвержденные характеристики модели, ценовые ориентиры и особенности эксплуатации, о которых важно знать до покупки.
Кузов и габариты
Основа жилого модуля — сварной каркас, обшитый сэндвич-панелями без мостиков холода. Габариты составляют 6,0×2,0×2,93 м. Размеры дают место для жилой зоны, однако при выборе маршрута и стоянки необходимо учитывать почти трехметровую высоту машины. Производителем автодома указана компания Wumingzhi.
Силовая установка
В составе гибрида сочетаются бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. и электромотор с пиковой мощностью 120 кВт. Емкость батареи — 13,26 кВт·ч, заявленный запас хода на электротяге достигает 51 км. Предусмотрены гибридный режим и движение только на электричестве.
Бензиновый двигатель развивает 320 Нм и работает с автоматической коробкой передач, передавая тягу на задние сдвоенные колеса. При этом для системы заявлен полный привод, а компоновка сопоставляется с Tank 400 Hi4-T. Эти сведения указывают на различные элементы силовой схемы, но подробностей о распределении тяги производитель не приводит.
Жилая зона
В салоне предусмотрены два спальных места: кровать над кабиной размером 1200×2010 мм и задняя кровать размером 1180×2010 мм. Обеденный стол в гостиной раскладывается в дополнительное место для сна, поэтому количество мест для ночлега можно увеличить.
Кухонная зона оборудована индукционной плитой, мойкой, холодильником и микроволновой печью. В санузле установлен душ и отдельно предусмотрен умывальник; для туалета используется биотуалет.
Запасы и автономность
Запас воды составляет 300 литров. Бак сточных вод вмещает 80 литров, емкость биотуалета — 100 литров. Под задней кроватью размещено багажное отделение объемом 1400 литров. Снаружи установлены маркиза-палатка и душ, есть розетка для подключения техники. Автономное электроснабжение генератора выдает мощность 1800 Вт.
Цены и доступность
За модель в Китае просят от 200 000 юаней. Российскую стоимость оценили в 2,8 млн рублей, однако случаев массовых поставок, по имеющимся данным, нет. Цены связывают с логистикой, что снижает спрос, поэтому указанный рублевый ориентир пока не означает широких предложений на рынке.
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