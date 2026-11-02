Как китайцы сделали автодом с полным приводом и генератором на 1800 Вт: гибрид на 163 л.с., запас воды 300 л и спальные места на четверых

Вместо дачи — автодом: что предлагает Wuling New Energy RV за 2,8 млн рублей

Wuling представила гибридный автодом с батареей 13,26 кВт·ч и запасом хода на электротяге до 51 км. В Китае модель стоит от 200 000 юаней, в России автодом оценивается в 2,8 млн рублей.

Wuling представила гибридный автодом с батареей 13,26 кВт·ч и запасом хода на электротяге до 51 км. В Китае модель стоит от 200 000 юаней, в России автодом оценивается в 2,8 млн рублей.

Почти шестиметровый кузов Wuling New Energy RV включает жилой модуль с запасом воды на 300 литров и гибридную силовую установку. Китайский автодом оценили в 200 000 юаней (2,8 млн рублей).

Wuling New Energy RV — это жилой модуль на сварном каркасе со стенами из сэндвич-панелей без мостиков холода. Габариты составляют 6,0 × 2,0 × 2,93 м, производитель автодома обозначен как Wumingzhi.

Гибридная силовая установка включает бензиновый двигатель на 163 л.с. и 320 Нм, работающий с автоматической коробкой передач и задним приводом на сдвоенных колесах, а также электромотор пиковой мощностью 120 кВт и батареей на 13,26 кВт·ч. Запас хода на электротяге достигает 51 км, предусмотрены гибридный режим и движение только на электричестве, при этом система имеет полный привод, а ее компоновку сопоставляют с Tank 400 Hi4-T .

В салоне оборудованы два спальных места — кровать над кабиной размером 1200×2010 мм и задняя кровать 1180×2010 мм, а обеденный стол в гостиной раскладывается в дополнительное место для сна. Кухня оснащена индукционной плитой, мойкой, холодильником и микроволновой печью, в санузле есть душ, умывальник и биотуалет.

Бак для сточных вод рассчитан на 80 литров, емкость биотуалета — на 100 литров, а под задней кроватью отведено багажное отделение объемом 1400 литров. Снаружи предусмотрены маркиза-палатка, душ и розетка для подключения техники, автономность обеспечивает генератор мощностью 1800 Вт.

Цена Wuling New Energy RV в России оценивается в 2,8 млн рублей, это связывают с логистикой и низким спросом, при этом массовые поставки в настоящее время не осуществляются.