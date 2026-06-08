NASA выходит на крейсерскую скорость - как прошли испытания X-59 и будущее гражданского сверхзвука

8 июня 2026, 14:19
X-59 преодолел звуковой барьер: новый этап в развитии тихих сверхзвуковых самолетов
X-59 преодолел звуковой барьер: новый этап в развитии тихих сверхзвуковых самолетов
Экспериментальный X-59 впервые пересек звуковой рубеж, открывая путь к возвращению сверхзвуковых пассажирских рейсов. Испытания в Калифорнии показали, что самолет способен летать быстрее звука с минимальным шумом, что может изменить правила для авиации будущего.
Испытания экспериментального самолета X-59 стали главным событием мировой авиации. Впервые этот уникальный лайнер преодолел звуковой барьер, что может стать отправной точкой для будущих сверхзвуковых пассажирских перевозок. Полёт проходил на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния, где лётчик-испытатель Джим «Клю» Лесс разогнал машину до 1,1 Маха (примерно 1300 км/ч). Взлёт состоялся в 11:08 по местному времени, весь полёт занял 81 минуту.
Особенность X-59 — не только скорость, но и низкий уровень шума. Самолёт разработан в рамках программы QueSST (Quiet Supersonic Transport), чтобы летать быстрее, не создавая привычного оглушительного грохота. Вместо этого X-59 издаёт лишь умеренный хлопок, и даже сопровождающий его F-15 оказался заметно громче.
Глава НАСА Джаред Айзекман отметил, что за последние 90 дней команда провела 16 вылетов, и теперь проект выходит на стабильный ритм испытаний. В ближайшее время предстоит следующий этап — полёт на крейсерской скорости 1,4 Маха (более 1485 км/ч) на высоте около 16 800 метров. Именно такие параметры станут стандартом для X-59, когда он начнёт летать над городами США для сбора данных о восприятии шума горожанами.
Собранная информация будет передана регулирующим органам США и других стран. Это позволит выработать новые нормы по шуму для сверхзвуковых лайнеров и создать условия для возобновления коммерческих рейсов над сушей. Подобный подход может изменить рынок авиации, открывая путь для новых моделей и технологий.
X-59 — ключевой элемент программы QueSST, цель которой — вернуть сверхзвук в гражданскую авиацию, но уже с учётом современных требований к экологии и комфорту. В отличие от Concorde, снятого с эксплуатации из-за шума и экономических факторов, X-59 может стать первым шагом к созданию тихого и эффективного поколения сверхзвуковых лайнеров. Если проект окажется успешным, это позволит пересмотреть стандарты и открыть новые маршруты для пассажиров по всему миру.
Интересно, что развитие технологий в авиации идёт параллельно с другими транспортными инновациями. Например, недавно американская компания завершила разработку сегмента ускорителей для ракет SLS, что стало важным этапом подготовки к лунной миссии «Артемида III» — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о ключевых изменениях в конструкциях SLS для «Артемиды III» .
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