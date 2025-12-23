Компактный электрокемпер XBUS удивляет возможностями — дом, который всегда с тобой

23 декабря 2025, 20:18
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.
В Германии появился необычный электромобиль, который способен заменить полноценный дом на колесах для двоих. Речь идет о XBUS Camper - компактном электрокемпере, созданном компанией Electric Brands. Внешне он напоминает легендарную «буханку», но внутри скрывает множество сюрпризов для любителей путешествий.
В основе XBUS Camper лежит платформа квадрицикла side-by-side, что делает его не только легким, но и маневренным. Несмотря на скромные размеры, инженеры сумели разместить в салоне двухспальную кровать, мини-кухню и даже телевизор. Такой подход позволяет отправиться в путешествие без лишних хлопот и затрат на большие автодома.
В базовой комплектации XBUS оснащается аккумулятором на 10 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 200 км в городском цикле. Для тех, кто планирует более длительные поездки, предусмотрена версия с батареей на 30 кВт·ч - она способна проехать до 600 км без подзарядки. На крыше установлены солнечные панели, которые подзаряжают аккумулятор в пути и на стоянке.
Внутреннее пространство кемпера продумано до мелочей. Кухонный блок теперь расположен по центру за передними сиденьями, что позволило освободить больше места для сна и отдыха. Кухня оборудована газовой плиткой, выдвижной столешницей и складными боковыми панелями, увеличивающими рабочую поверхность. В некоторых версиях предусмотрены холодильник и раковина с баком для воды.
Для удобства приготовления пищи в полный рост над кухней установлена поднимающаяся крыша. Задняя часть кузова выдвигается, образуя полноценное спальное место длиной 210 см и шириной 130 см. Это не так много, но для двоих путешественников вполне достаточно, особенно если ценить компактность и мобильность.
Модульная конструкция XBUS позволяет выбирать между стандартным и внедорожным шасси, а также различными вариантами комплектации. Всего доступно десять взаимозаменяемых модулей, что делает этот электромобиль универсальным решением для самых разных задач - от перевозки грузов до семейных поездок и кемпинга.
Стоимость XBUS Camper начинается от 30170 евро за стандартную версию. Внедорожный вариант обойдется чуть дороже - 32370 евро.
Проект XBUS стартовал еще в 2018 году, а первый прототип был показан на выставке IAA Mobility в 2021 году. С тех пор инженеры дорабатывали конструкцию, делая ее все более удобной и функциональной. Сегодня XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах, который открывает новые горизонты для путешествий вдвоем.
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:13
В Нидерландах создали уникальный автодом на базе УАЗ Буханки с Евро-6
В Нидерландах появился необычный автодом на базе УАЗ-452. Российский фургон получил множество доработок и теперь соответствует стандарту Евро-6. Цена на этот кемпер удивляет даже опытных автолюбителей. Внутри - аскетичный, но продуманный интерьер. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 21:08
Самый старый автодом в мире: Ford Model T Motor Caravan 1914 года ищет нового владельца
На аукционе Bonhams появился уникальный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года. Это старейший сохранившийся кемпер, который можно купить. Его история удивляет, а цена - интригует. Необычный лот уже вызвал интерес коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:52
Bike Camper: мини-прицеп-капля для велосипеда открывает новые горизонты путешествий
Велопутешествия становятся доступнее благодаря необычному прицепу Bike Camper. Это решение для тех, кто хочет больше комфорта в дороге. Новый формат позволяет исследовать природу без лишних сложностей. Узнайте, как Bike Camper меняет подход к активному отдыху. Откройте для себя свежий взгляд на велотуризм.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:59
Kia готовит шестое поколение K5: стиль Vision Meta Turismo и новые рекорды продаж
Kia America в 2025 году демонстрирует рекордные продажи и не сбавляет темп. Компания готовит обновленный K5 с ярким дизайном и инновационными решениями. Подробности о будущем седана держатся в секрете. Узнайте, почему к новинке приковано столько внимания.Читать далее
-
23.12.2025, 18:42
Geely открыла самый масштабный центр тестирования безопасности автомобилей в мире
Geely запускает уникальный центр тестирования безопасности. Китайцы снова удивили автопром. Какие рекорды поставлены? Почему это важно для всей отрасли? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 18:39
Lamborghini начинает поставки Temerario и выводит на рынок облегченный Alleggerita
Lamborghini расширяет свое присутствие в Великобритании, предлагая свежие модели и развивая дилерскую сеть. Компания отмечает успехи на рынке и делится праздничным настроением. В центре внимания - новые автомобили и особое отношение к сотрудникам. Узнайте, как бренд меняет расстановку сил в премиум-сегменте.Читать далее
-
23.12.2025, 18:28
Airstream Trade Wind 23FB - компактный дом на колесах для автономных путешествий
Airstream выпустил Trade Wind 23FB - компактный прицеп для автономных поездок. Модель сочетает стиль, мощные аккумуляторы и солнечные панели. Внутри - продуманные решения для комфорта и хранения. Цена и оснащение удивят даже опытных путешественников.Читать далее
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:13
В Нидерландах создали уникальный автодом на базе УАЗ Буханки с Евро-6
В Нидерландах появился необычный автодом на базе УАЗ-452. Российский фургон получил множество доработок и теперь соответствует стандарту Евро-6. Цена на этот кемпер удивляет даже опытных автолюбителей. Внутри - аскетичный, но продуманный интерьер. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 21:08
Самый старый автодом в мире: Ford Model T Motor Caravan 1914 года ищет нового владельца
На аукционе Bonhams появился уникальный автодом Ford Model T Motor Caravan 1914 года. Это старейший сохранившийся кемпер, который можно купить. Его история удивляет, а цена - интригует. Необычный лот уже вызвал интерес коллекционеров. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:52
Bike Camper: мини-прицеп-капля для велосипеда открывает новые горизонты путешествий
Велопутешествия становятся доступнее благодаря необычному прицепу Bike Camper. Это решение для тех, кто хочет больше комфорта в дороге. Новый формат позволяет исследовать природу без лишних сложностей. Узнайте, как Bike Camper меняет подход к активному отдыху. Откройте для себя свежий взгляд на велотуризм.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:59
Kia готовит шестое поколение K5: стиль Vision Meta Turismo и новые рекорды продаж
Kia America в 2025 году демонстрирует рекордные продажи и не сбавляет темп. Компания готовит обновленный K5 с ярким дизайном и инновационными решениями. Подробности о будущем седана держатся в секрете. Узнайте, почему к новинке приковано столько внимания.Читать далее
-
23.12.2025, 18:42
Geely открыла самый масштабный центр тестирования безопасности автомобилей в мире
Geely запускает уникальный центр тестирования безопасности. Китайцы снова удивили автопром. Какие рекорды поставлены? Почему это важно для всей отрасли? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 18:39
Lamborghini начинает поставки Temerario и выводит на рынок облегченный Alleggerita
Lamborghini расширяет свое присутствие в Великобритании, предлагая свежие модели и развивая дилерскую сеть. Компания отмечает успехи на рынке и делится праздничным настроением. В центре внимания - новые автомобили и особое отношение к сотрудникам. Узнайте, как бренд меняет расстановку сил в премиум-сегменте.Читать далее
-
23.12.2025, 18:28
Airstream Trade Wind 23FB - компактный дом на колесах для автономных путешествий
Airstream выпустил Trade Wind 23FB - компактный прицеп для автономных поездок. Модель сочетает стиль, мощные аккумуляторы и солнечные панели. Внутри - продуманные решения для комфорта и хранения. Цена и оснащение удивят даже опытных путешественников.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве