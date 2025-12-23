Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 20:18

XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью

XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью

Компактный электрокемпер XBUS удивляет возможностями — дом, который всегда с тобой

XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью

XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.

XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.

В Германии появился необычный электромобиль, который способен заменить полноценный дом на колесах для двоих. Речь идет о XBUS Camper - компактном электрокемпере, созданном компанией Electric Brands. Внешне он напоминает легендарную «буханку», но внутри скрывает множество сюрпризов для любителей путешествий.

В основе XBUS Camper лежит платформа квадрицикла side-by-side, что делает его не только легким, но и маневренным. Несмотря на скромные размеры, инженеры сумели разместить в салоне двухспальную кровать, мини-кухню и даже телевизор. Такой подход позволяет отправиться в путешествие без лишних хлопот и затрат на большие автодома.

Фото: ElectricBrands

В базовой комплектации XBUS оснащается аккумулятором на 10 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 200 км в городском цикле. Для тех, кто планирует более длительные поездки, предусмотрена версия с батареей на 30 кВт·ч - она способна проехать до 600 км без подзарядки. На крыше установлены солнечные панели, которые подзаряжают аккумулятор в пути и на стоянке.

Внутреннее пространство кемпера продумано до мелочей. Кухонный блок теперь расположен по центру за передними сиденьями, что позволило освободить больше места для сна и отдыха. Кухня оборудована газовой плиткой, выдвижной столешницей и складными боковыми панелями, увеличивающими рабочую поверхность. В некоторых версиях предусмотрены холодильник и раковина с баком для воды.

Фото: ElectricBrands

Для удобства приготовления пищи в полный рост над кухней установлена поднимающаяся крыша. Задняя часть кузова выдвигается, образуя полноценное спальное место длиной 210 см и шириной 130 см. Это не так много, но для двоих путешественников вполне достаточно, особенно если ценить компактность и мобильность.

Фото: ElectricBrands

Модульная конструкция XBUS позволяет выбирать между стандартным и внедорожным шасси, а также различными вариантами комплектации. Всего доступно десять взаимозаменяемых модулей, что делает этот электромобиль универсальным решением для самых разных задач - от перевозки грузов до семейных поездок и кемпинга.

Стоимость XBUS Camper начинается от 30170 евро за стандартную версию. Внедорожный вариант обойдется чуть дороже - 32370 евро. 

Проект XBUS стартовал еще в 2018 году, а первый прототип был показан на выставке IAA Mobility в 2021 году. С тех пор инженеры дорабатывали конструкцию, делая ее все более удобной и функциональной. Сегодня XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах, который открывает новые горизонты для путешествий вдвоем.

