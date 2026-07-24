X-CAPE 700 за 849 000 ₽: 75 сил, полный привод комфорта, видеорегистратор и подогрев

X-CAPE 700: новые возможности для любителей приключений и комфорта

X-CAPE 700 выходит на рынок с акцентом на баланс между мощностью, управляемостью и комфортом. Модель ориентирована на тех, кто ищет универсальный мотоцикл для путешествий и городских условий. Важно знать, чем он выделяется среди аналогов.

X-CAPE 700 выходит на рынок с акцентом на баланс между мощностью, управляемостью и комфортом. Модель ориентирована на тех, кто ищет универсальный мотоцикл для путешествий и городских условий. Важно знать, чем он выделяется среди аналогов.

В 2026 году рынок мотоциклов в России продолжает меняться, и появление X‑CAPE 700 становится заметным событием для тех, кто ценит сочетание мощности и комфорта. Эта модель ориентирована на энтузиастов, которые не готовы жертвовать ни динамикой, ни удобством в дальних поездках. В условиях российских дорог и климата такие параметры приобретают особое значение.

Мотоцикл X‑CAPE 700 выделяется не только внешним видом, но и технической начинкой. Колесная база 1490 мм и регулируемая высота посадки (820 или 845 мм) позволяют адаптировать байк под разные задачи — от городских маршрутов до путешествий по пересеченной местности. Дорожный просвет 190 мм и стальная рама обеспечивают уверенность на сложных покрытиях, а максимальная грузоподъемность 180 кг делает модель подходящей для дальних поездок с багажом.

Двигатель объемом 693 куб. см с максимальной мощностью 75 л.с. и крутящим моментом 68 Нм при 6500 об/мин обеспечивает достойную динамику. Максимальная скорость достигает 185 км/ч, что позволяет уверенно чувствовать себя как на трассе, так и в городе. Объем топливного бака 18 литров — еще один плюс для тех, кто планирует длительные маршруты без частых остановок.

Важной особенностью X‑CAPE 700 является богатый набор опций: проскальзывающее сцепление, система TCS, подогрев ручек и сидения, выносная регулировка заднего амортизатора, механизм регулировки ветрового стекла одной рукой, центральная подставка и даже видеорегистратор. Это делает модель универсальной и удобной для разных сценариев эксплуатации.

Комплектации также заслуживают внимания: Alloy — с легкосплавными дисками и шинами Maxxis, Gold spoked — со спицованными дисками и шинами Pirelli. Цвет Red Passion подчеркивает спортивный характер мотоцикла. Цена в базовой версии составляет 849 000 ₽, однако она может меняться в зависимости от региона и выбранных опций.

Судя по комплексу характеристик, X‑CAPE 700 может заинтересовать не только опытных мотоциклистов, но и тех, кто ищет первый универсальный байк для путешествий по России. Для российского рынка это предложение выглядит как один из наиболее сбалансированных вариантов в своем сегменте.

В сегменте мотоциклов для путешествий X‑CAPE 700 конкурирует с моделями, которые часто уступают ему по сочетанию оснащения и стоимости. Как отмечают эксперты, наличие 7‑дюймового TFT‑дисплея, светодиодной оптики и подвески Marzocchi с регулировками — редкость для этого класса.

В автомобильной индустрии схожий подход к балансу между комфортом и функциональностью можно наблюдать у некоторых моделей, о которых рассказывалось в материале о том, как советская «семерка» стала частью автокультуры разных стран: история ВАЗ-2107 и ее влияние на рынок.