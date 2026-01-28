Почему XCite X-Cross 7 часто путают с Lada и что скрывают дилеры — мало кто знает детали происхождения и комплектаций

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 12:51

Конкурент Lada: новый кроссовер XCite X-Cross 7 на рынке и его реальные цены у дилеров

Конкурент Lada: новый кроссовер XCite X-Cross 7 на рынке и его реальные цены у дилеров

Почему XCite X-Cross 7 часто путают с Lada и что скрывают дилеры — мало кто знает детали происхождения и комплектаций

Конкурент Lada: новый кроссовер XCite X-Cross 7 на рынке и его реальные цены у дилеров

XCite X-Cross 7 появился у российских дилеров и сразу вызвал путаницу среди покупателей: многие принимают его за Lada, хотя это отдельная марка. Мы выяснили, каковы реальные цены, что предлагают дилеры и почему модель вызывает столько вопросов.

XCite X-Cross 7 появился у российских дилеров и сразу вызвал путаницу среди покупателей: многие принимают его за Lada, хотя это отдельная марка. Мы выяснили, каковы реальные цены, что предлагают дилеры и почему модель вызывает столько вопросов.

В 2024 году на российском рынке стартовали продажи кроссовера XCite X-Cross 7 — первой модели нового отечественного бренда. Производство организовано на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь работает под управлением «Автозавода Санкт-Петербург».

Продажи новой модели ведутся через дилерские центры Lada, что часто приводит к путанице. Покупатели нередко принимают кроссовер за обновленную Lada под другим логотипом. Однако менеджеры подчёркивают, что XCite — это самостоятельный бренд. Хотя оформлением документов и консультациями занимаются сотрудники Lada, сам автомобиль не относится к этой марке.

Автомобиль представлен в двух версиях: базовой Enjoy и топовой Techno, с начальной ценой от 2 536 000 рублей. Его ключевым преимуществом называют богатое оснащение, включающее цифровую панель приборов, сенсорный экран, мультимедийную систему и климат-контроль.

При этом дилеры открыто признаются, что XCite X-Cross 7 — это, по сути, китайский Chery Tiggo 7 Pro, адаптированный для России. Отличия заключаются в деталях оформления и ценовой политике. Для многих покупателей это не является проблемой, поскольку важнее оказываются доступность, хорошая комплектация и возможность обслуживания в знакомых сервисных центрах.

Пока модель только начинает завоёвывать доверие российских автолюбителей. Новинка вызывает интерес, но и вопросы — особенно из-за тесного взаимодействия с дилерами Lada и необходимости чёткой идентификации бренда. Тем не менее, конкурентная цена и насыщенные комплектации позволяют кроссоверу претендовать на лидерство в сегменте доступных автомобилей.

Упомянутые марки: Chery, Xcite
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Иксайт

Похожие материалы Чери, Иксайт

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Оренбург Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться