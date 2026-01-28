Почему XCite X-Cross 7 часто путают с Lada и что скрывают дилеры — мало кто знает детали происхождения и комплектаций

28 января 2026, 12:51
Конкурент Lada: новый кроссовер XCite X-Cross 7 на рынке и его реальные цены у дилеров
XCite X-Cross 7 появился у российских дилеров и сразу вызвал путаницу среди покупателей: многие принимают его за Lada, хотя это отдельная марка. Мы выяснили, каковы реальные цены, что предлагают дилеры и почему модель вызывает столько вопросов.
В 2024 году на российском рынке стартовали продажи кроссовера XCite X-Cross 7 — первой модели нового отечественного бренда. Производство организовано на мощностях бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь работает под управлением «Автозавода Санкт-Петербург».
Продажи новой модели ведутся через дилерские центры Lada, что часто приводит к путанице. Покупатели нередко принимают кроссовер за обновленную Lada под другим логотипом. Однако менеджеры подчёркивают, что XCite — это самостоятельный бренд. Хотя оформлением документов и консультациями занимаются сотрудники Lada, сам автомобиль не относится к этой марке.
Автомобиль представлен в двух версиях: базовой Enjoy и топовой Techno, с начальной ценой от 2 536 000 рублей. Его ключевым преимуществом называют богатое оснащение, включающее цифровую панель приборов, сенсорный экран, мультимедийную систему и климат-контроль.
При этом дилеры открыто признаются, что XCite X-Cross 7 — это, по сути, китайский Chery Tiggo 7 Pro, адаптированный для России. Отличия заключаются в деталях оформления и ценовой политике. Для многих покупателей это не является проблемой, поскольку важнее оказываются доступность, хорошая комплектация и возможность обслуживания в знакомых сервисных центрах.
Пока модель только начинает завоёвывать доверие российских автолюбителей. Новинка вызывает интерес, но и вопросы — особенно из-за тесного взаимодействия с дилерами Lada и необходимости чёткой идентификации бренда. Тем не менее, конкурентная цена и насыщенные комплектации позволяют кроссоверу претендовать на лидерство в сегменте доступных автомобилей.
