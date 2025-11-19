Xiaomi EV удивляет рынки: взрывной рост продаж и историческая прибыль – что дальше?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 ноября 2025, 06:29

Xiaomi EV выходит на рекордные темпы: 350 тысяч электромобилей за год и первая прибыль

Xiaomi EV выходит на рекордные темпы: 350 тысяч электромобилей за год и первая прибыль

Xiaomi EV удивляет рынки: взрывной рост продаж и историческая прибыль – что дальше?

Xiaomi EV выходит на рекордные темпы: 350 тысяч электромобилей за год и первая прибыль

Xiaomi EV готовится к новому рекорду по поставкам. Компания впервые вышла в операционную прибыль. В третьем квартале продажи превысили все ожидания. Инвесторы следят за динамикой акций. Что ждет бренд в ближайшие месяцы?

Xiaomi EV готовится к новому рекорду по поставкам. Компания впервые вышла в операционную прибыль. В третьем квартале продажи превысили все ожидания. Инвесторы следят за динамикой акций. Что ждет бренд в ближайшие месяцы?

В третьем квартале 2025 года Xiaomi Group подвела итоги работы своего автомобильного подразделения. Компания уверенно движется к амбициозной цели: уже на этой неделе объем поставок электромобилей достигнет 350 тысяч штук с начала года. Такой результат стал возможен благодаря заметному ускорению темпов производства и отгрузки, что особенно видно в последние месяцы.

В третьем квартале с конвейера сошло и было реализовано более 100 тысяч новых электрокаров, а всего за девять месяцев 2025 года клиентами было передано более 260 тысяч машин. Если сравнить динамику, то первые 100 тысяч автомобилей были выпущены за 230 дней, а следующие 200 тысяч — всего за 232 дня. Это говорит о том, что производственные мощности бренда практически удвоились за короткий срок.

Сентябрь стал для Xiaomi EV рекордным: за месяц удалось реализовать 40 023 автомобиля, что стало новым максимумом для марки. В октябре темпы не снизились — снова более 40 тысяч машин нашли своих владельцев. Такой рост позволил компании впервые выйти на операционную прибыль в сегменте инновационного бизнеса, где появились электромобили и искусственный интеллект. За квартал доход этого направления составил 700 миллионов юаней.

По мнению аналитиков, если нынешний темп сохранится, к концу года Xiaomi EV может претендовать на отметку в 400 тысяч проданных электромобилей. Сейчас еженедельно компания отгружает более 10 тысяч машин, а время ожидания новых заказов сократилось до 28–38 недель. К концу октября 2025 года сеть фирменных салонов насчитывала 424 точки в 125 городах, и уже в январе предполагается открытие еще 17 и выход на восемь новых рынков.

Несмотря на впечатляющие успехи, акции Xiaomi сегодня снизились примерно на 4%. После запуска модели YU7 в июне стоимость акций достигла исторического максимума — 61,45 гонконгских долларов. Однако сейчас котировки опустились до 39 долларов.

Таким образом, Xiaomi EV не только занимает позицию на рынке электромобилей, но и позволяет быстро масштабировать бизнес. 

Упомянутые марки: Xiaomi, XPeng
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сяоми, Икспенг

Похожие материалы Сяоми, Икспенг

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Нижний Новгород Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться