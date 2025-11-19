Xiaomi EV удивляет рынки: взрывной рост продаж и историческая прибыль – что дальше?

Xiaomi EV выходит на рекордные темпы: 350 тысяч электромобилей за год и первая прибыль

Xiaomi EV готовится к новому рекорду по поставкам. Компания впервые вышла в операционную прибыль. В третьем квартале продажи превысили все ожидания. Инвесторы следят за динамикой акций. Что ждет бренд в ближайшие месяцы?

В третьем квартале 2025 года Xiaomi Group подвела итоги работы своего автомобильного подразделения. Компания уверенно движется к амбициозной цели: уже на этой неделе объем поставок электромобилей достигнет 350 тысяч штук с начала года. Такой результат стал возможен благодаря заметному ускорению темпов производства и отгрузки, что особенно видно в последние месяцы.

В третьем квартале с конвейера сошло и было реализовано более 100 тысяч новых электрокаров, а всего за девять месяцев 2025 года клиентами было передано более 260 тысяч машин. Если сравнить динамику, то первые 100 тысяч автомобилей были выпущены за 230 дней, а следующие 200 тысяч — всего за 232 дня. Это говорит о том, что производственные мощности бренда практически удвоились за короткий срок.

Сентябрь стал для Xiaomi EV рекордным: за месяц удалось реализовать 40 023 автомобиля, что стало новым максимумом для марки. В октябре темпы не снизились — снова более 40 тысяч машин нашли своих владельцев. Такой рост позволил компании впервые выйти на операционную прибыль в сегменте инновационного бизнеса, где появились электромобили и искусственный интеллект. За квартал доход этого направления составил 700 миллионов юаней.

По мнению аналитиков, если нынешний темп сохранится, к концу года Xiaomi EV может претендовать на отметку в 400 тысяч проданных электромобилей. Сейчас еженедельно компания отгружает более 10 тысяч машин, а время ожидания новых заказов сократилось до 28–38 недель. К концу октября 2025 года сеть фирменных салонов насчитывала 424 точки в 125 городах, и уже в январе предполагается открытие еще 17 и выход на восемь новых рынков.

Несмотря на впечатляющие успехи, акции Xiaomi сегодня снизились примерно на 4%. После запуска модели YU7 в июне стоимость акций достигла исторического максимума — 61,45 гонконгских долларов. Однако сейчас котировки опустились до 39 долларов.

Таким образом, Xiaomi EV не только занимает позицию на рынке электромобилей, но и позволяет быстро масштабировать бизнес.