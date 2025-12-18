Обновленный Xiaomi SU7 удивит новыми технологиями и подорожает — что изменится

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

18 декабря 2025, 20:34

Xiaomi готовит обновленный седан SU7 с изменениями в дизайне и ростом цены

Xiaomi готовит обновление для своего седана SU7, который только начал продаваться в 2024 году. Ожидаются перемены во внешности, салоне и технологиях. Новая версия станет дороже, что связано с улучшенными характеристиками. Подробности о причинах и последствиях - в нашем материале.

Китайская компания Xiaomi, недавно ворвавшаяся на рынок электромобилей, уже готовит обновленную версию своего первого седана SU7. Хотя продажи этой модели стартовали лишь в 2024 году, производитель не собирается останавливаться на достигнутом и планирует представить рестайлинг с заметными изменениями.

Как сообщает autoevolution, будущий SU7 получит не только свежий внешний вид, но и доработанный интерьер. Ожидается, что дизайнеры Xiaomi пересмотрят оформление передней и задней части кузова, а также предложат новые варианты отделки салона. Помимо этого, в обновленной версии появятся современные технологические решения, которые должны сделать автомобиль еще более привлекательным для покупателей.

Особое внимание уделяется улучшению технических характеристик. По информации инсайдеров, инженеры Xiaomi работают над увеличением запаса хода, оптимизацией работы силовой установки и внедрением новых функций безопасности. Все эти перемены призваны не только повысить комфорт и удобство эксплуатации, но и укрепить позиции бренда на стремительно развивающемся рынке электромобилей.

Однако есть и менее приятная новость для потенциальных владельцев: обновленный SU7 станет дороже. Рост цены связан с расширением списка опций и внедрением новых технологий. Xiaomi рассчитывает, что покупатели оценят улучшения и будут готовы заплатить больше за более совершенный продукт.

Успех SU7 на внутреннем рынке оказался неожиданным даже для самой компании. Модель быстро завоевала популярность среди китайских автолюбителей, что стало серьезным вызовом для других местных производителей. Теперь Xiaomi намерена закрепить успех, предложив клиентам еще более современный и технологичный автомобиль, пусть и по более высокой цене.

В условиях жесткой конкуренции на рынке электромобилей Китая, где каждый месяц появляются новые модели, Xiaomi делает ставку на постоянное обновление и совершенствование своих продуктов. Компания уверена, что такой подход позволит ей не только удержать, но и расширить свою долю на рынке, несмотря на неизбежное повышение стоимости автомобилей.

Упомянутые модели: Xiaomi SU7
Упомянутые марки: Xiaomi
