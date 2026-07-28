Xiaomi наступает на Tesla: 30 июля представят огромные гибридные внедорожники Pengcheng N90 Max и N70 Max

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 06:38

Xiaomi готовит премьеру гибридных внедорожников Pengcheng N90 Max и N70 Max

Xiaomi готовит премьеру гибридных внедорожников Pengcheng N90 Max и N70 Max

Xiaomi наступает на Tesla: 30 июля представят огромные гибридные внедорожники Pengcheng N90 Max и N70 Max

Xiaomi готовит премьеру гибридных внедорожников Pengcheng N90 Max и N70 Max

30 июля Xiaomi анонсирует новые гибридные внедорожники Pengcheng N90 Max и N70 Max, построенные на платформе Kunlun с системой увеличения запаса хода. Эти модели могут изменить представление о возможностях современных SUV и задать новые стандарты в сегменте гибридов.

30 июля Xiaomi анонсирует новые гибридные внедорожники Pengcheng N90 Max и N70 Max, построенные на платформе Kunlun с системой увеличения запаса хода. Эти модели могут изменить представление о возможностях современных SUV и задать новые стандарты в сегменте гибридов.

Внедорожники с гибридными технологиями становятся все более актуальными на фоне растущего интереса к экономии топлива и экологичности. Xiaomi, известная своими амбициями в автомобильной индустрии, 30 июля представляет сразу две новые модели — Pengcheng N90 Max и N70 Max. Обе новинки строятся на современной платформе, которая сочетает в себе инновационные решения для увеличения запаса хода и безопасности.

Pengcheng N70 Max — это пятиместный внедорожник длиной почти 5 метров, с расширенной колесной базой и просторным салоном. Старшая модель N90 Max заметно крупнее: длина составляет 5,2 метра, а исполнение может быть как пятиместным, так и семиместным. Оба внедорожника оснащены литий-ионными аккумуляторами CALB и двумя электромоторами суммарной мощностью 310 кВт. Система Super Range Extender позволяет использовать двигатель внутреннего сгорания для подзарядки батареи прямо во время движения, что делает эти автомобили гибридными по схеме EREV.

Платформа Kunlun включает в себя три ключевых элемента: базовую архитектуру, ход расширения системы и комплексную защиту всех доменов автомобиля. Благодаря тому, что в салоне отсутствует трансмиссионный тоннель, раздвижные направляющие сиденья позволяют быстро менять конфигурацию пространства под разные задачи. Такой подход делает Pengcheng универсальным выбором для семейных дел, бизнеса или активного отдыха.

Глава компании Лэй Цзюнь утверждает, что линейка Pengcheng не ограничивается каким-то одним сегментом — автомобили рассчитаны на широкий круг пользователей. В реестре Минпрома КНР уже зарегистрированы четыре модификации, включая версию N90 Max Camping Edition для любителей путешествий и отдыха на природе. Это сохраняет тенденцию на расширение ассортимента и ориентацию на разные сценарии эксплуатации.

Автомобильное направление Xiaomi началось лишь в 2024 году с выпуском электроседана SU7, а теперь компания занимается выпуском внедорожников. Такой быстрый переход к новым сегментам может привести к серьезным амбициям бренда в автопроме. Кстати, эксперты уже сравнивают подход Xiaomi с тем, как другие производители, например, BMW, внедряют инновации в свои модели — подробнее можно изучить в материале о технологических доработках седанов .

Ожидается, что цены и сроки начала продаж новых внедорожников будут объявлены на презентации 30 июля в 19:00 по пекинскому времени. Для российского рынка такие модели могут быть особенно интересны благодаря универсальности, большому запасу хода и гибридной модели.

Упомянутые марки: Xiaomi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сяоми

Похожие материалы Сяоми

Почему автомобильные поездки часто становятся серьезным испытанием для отношений
Бензин на нуле: как выжить на трассе в условиях топливного кризиса
Scania выпустила электрогрузовик с двухрядной кабиной для спецслужб
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Самара Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться