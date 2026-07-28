Xiaomi наступает на Tesla: 30 июля представят огромные гибридные внедорожники Pengcheng N90 Max и N70 Max

28 июля 2026, 06:38
Xiaomi готовит премьеру гибридных внедорожников Pengcheng N90 Max и N70 Max
Xiaomi готовит премьеру гибридных внедорожников Pengcheng N90 Max и N70 Max
30 июля Xiaomi анонсирует новые гибридные внедорожники Pengcheng N90 Max и N70 Max, построенные на платформе Kunlun с системой увеличения запаса хода. Эти модели могут изменить представление о возможностях современных SUV и задать новые стандарты в сегменте гибридов.
Внедорожники с гибридными технологиями становятся все более актуальными на фоне растущего интереса к экономии топлива и экологичности. Xiaomi, известная своими амбициями в автомобильной индустрии, 30 июля представляет сразу две новые модели — Pengcheng N90 Max и N70 Max. Обе новинки строятся на современной платформе, которая сочетает в себе инновационные решения для увеличения запаса хода и безопасности.
Pengcheng N70 Max — это пятиместный внедорожник длиной почти 5 метров, с расширенной колесной базой и просторным салоном. Старшая модель N90 Max заметно крупнее: длина составляет 5,2 метра, а исполнение может быть как пятиместным, так и семиместным. Оба внедорожника оснащены литий-ионными аккумуляторами CALB и двумя электромоторами суммарной мощностью 310 кВт. Система Super Range Extender позволяет использовать двигатель внутреннего сгорания для подзарядки батареи прямо во время движения, что делает эти автомобили гибридными по схеме EREV.
Платформа Kunlun включает в себя три ключевых элемента: базовую архитектуру, ход расширения системы и комплексную защиту всех доменов автомобиля. Благодаря тому, что в салоне отсутствует трансмиссионный тоннель, раздвижные направляющие сиденья позволяют быстро менять конфигурацию пространства под разные задачи. Такой подход делает Pengcheng универсальным выбором для семейных дел, бизнеса или активного отдыха.
Глава компании Лэй Цзюнь утверждает, что линейка Pengcheng не ограничивается каким-то одним сегментом — автомобили рассчитаны на широкий круг пользователей. В реестре Минпрома КНР уже зарегистрированы четыре модификации, включая версию N90 Max Camping Edition для любителей путешествий и отдыха на природе. Это сохраняет тенденцию на расширение ассортимента и ориентацию на разные сценарии эксплуатации.
Автомобильное направление Xiaomi началось лишь в 2024 году с выпуском электроседана SU7, а теперь компания занимается выпуском внедорожников. Такой быстрый переход к новым сегментам может привести к серьезным амбициям бренда в автопроме. Кстати, эксперты уже сравнивают подход Xiaomi с тем, как другие производители, например, BMW, внедряют инновации в свои модели — подробнее можно изучить в материале о технологических доработках седанов .
Ожидается, что цены и сроки начала продаж новых внедорожников будут объявлены на презентации 30 июля в 19:00 по пекинскому времени. Для российского рынка такие модели могут быть особенно интересны благодаря универсальности, большому запасу хода и гибридной модели.
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