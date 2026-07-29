Xiaomi выходит на рынок гибридов: чем удивляют новые Sky Nomad N70 и N90

29 июля 2026, 07:50
Xiaomi раскрыла характеристики новых гибридных кроссоверов Sky Nomad
Xiaomi раскрыла характеристики новых гибридных кроссоверов Sky Nomad
Компания Xiaomi неожиданно раскрыла технические детали своих новых гибридных кроссоверов Sky Nomad N90 и N70. Мало кто знает, что эти модели смогут работать на 92-м бензине, а их электрический запас хода удивляет даже скептиков. Когда стартуют продажи и какие опции будут доступны - разбираемся, почему эта новинка может изменить рынок уже в ближайшее время.
Для российских автолюбителей появление новых гибридных кроссоверов Sky Nomad N90 и N70 от Xiaomi - событие, которое может заметно повлиять на выбор семейных автомобилей в ближайшие годы. В условиях, когда цены на топливо и требования к экологичности становятся все жестче, возможность использовать 92-й бензин в современных гибридах выглядит как реальное преимущество. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но и делает новинку доступнее для широкой аудитории.
Как сообщает «Российская Газета», обе модели построены по схеме последовательного гибрида: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с., который работает исключительно как генератор. Такой подход позволяет использовать двигатель только для подзарядки батареи, а не для прямого привода колес, что положительно сказывается на экономичности и ресурсе агрегата. Важно, что мотор адаптирован под бензин АИ-92 и выше - это редкость для современных гибридов, где чаще встречаются более требовательные к качеству топлива установки.
Sky Nomad N70 в базовой комплектации оснащается одним электромотором на 286 л.с., а за доплату можно получить второй электродвигатель мощностью 136 л.с. Покупателям предложат два варианта батарей: на 52 и 76 кВт·ч. С меньшей батареей запас хода на электротяге составляет 265-270 км по циклу WLTC, с большей - 375-380 км. Старшая модель Sky Nomad N90 идет с двумя электромоторами и аккумулятором на 76 кВт·ч, что обеспечивает до 370 км на электричестве. Для российских условий, где инфраструктура зарядных станций еще развивается, такой запас хода выглядит весьма убедительно.
Дизайн новых кроссоверов вызывает немало обсуждений. Передняя часть кузова напоминает сразу несколько известных моделей: здесь угадываются черты Volkswagen Talagon и Range Rover Evoque, а задняя часть практически полностью повторяет Zeekr 8X и 9X. Длина кузова Sky Nomad N90 достигает 5285 мм, колесная база - 3080 мм, что позволяет выбрать между пятиместной и семиместной компоновкой салона. Такой размер делает автомобиль конкурентом не только среди гибридов, но и среди полноразмерных семейных SUV.
Интересно, что Xiaomi не стала полностью копировать западные решения, а выбрала собственный путь, комбинируя узнаваемые элементы с оригинальными техническими решениями. Это подтверждает и тенденцию, которую ранее отмечали эксперты: китайские бренды все чаще предлагают уникальные продукты, а не просто адаптируют чужие разработки. Например, в материале о переменах на рынке гибридов рассматривались причины роста популярности китайских PHEV-моделей и их влияние на рынок.
Sky Nomad станет второй ключевой линейкой в автомобильном портфеле Xiaomi после электрических SU7 и YU7. По информации «Российской Газеты», дата старта продаж и цены пока держатся в секрете, однако интерес к новинке уже высок. Важно отметить, что ранее модель YU7 GT от Xiaomi установила рекорд Нюрбургринга среди автономных машин, что говорит о серьезных инженерных амбициях компании. Если исходить из представленных характеристик, Sky Nomad может стать одним из самых доступных и технологичных гибридных кроссоверов на российском рынке, особенно с учетом возможности заправки 92-м бензином и большого запаса хода на электротяге. Для покупателей это означает не только экономию, но и уверенность в надежности и адаптации к российским условиям эксплуатации.
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