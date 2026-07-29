Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

29 июля 2026, 07:50

Xiaomi раскрыла характеристики новых гибридных кроссоверов Sky Nomad

Xiaomi раскрыла характеристики новых гибридных кроссоверов Sky Nomad

Xiaomi выходит на рынок гибридов: чем удивляют новые Sky Nomad N70 и N90

Xiaomi раскрыла характеристики новых гибридных кроссоверов Sky Nomad

Компания Xiaomi неожиданно раскрыла технические детали своих новых гибридных кроссоверов Sky Nomad N90 и N70. Мало кто знает, что эти модели смогут работать на 92-м бензине, а их электрический запас хода удивляет даже скептиков. Когда стартуют продажи и какие опции будут доступны - разбираемся, почему эта новинка может изменить рынок уже в ближайшее время.

Компания Xiaomi неожиданно раскрыла технические детали своих новых гибридных кроссоверов Sky Nomad N90 и N70. Мало кто знает, что эти модели смогут работать на 92-м бензине, а их электрический запас хода удивляет даже скептиков. Когда стартуют продажи и какие опции будут доступны - разбираемся, почему эта новинка может изменить рынок уже в ближайшее время.

Для российских автолюбителей появление новых гибридных кроссоверов Sky Nomad N90 и N70 от Xiaomi - событие, которое может заметно повлиять на выбор семейных автомобилей в ближайшие годы. В условиях, когда цены на топливо и требования к экологичности становятся все жестче, возможность использовать 92-й бензин в современных гибридах выглядит как реальное преимущество. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но и делает новинку доступнее для широкой аудитории.

Как сообщает «Российская Газета», обе модели построены по схеме последовательного гибрида: под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с., который работает исключительно как генератор. Такой подход позволяет использовать двигатель только для подзарядки батареи, а не для прямого привода колес, что положительно сказывается на экономичности и ресурсе агрегата. Важно, что мотор адаптирован под бензин АИ-92 и выше - это редкость для современных гибридов, где чаще встречаются более требовательные к качеству топлива установки.

Sky Nomad N70 в базовой комплектации оснащается одним электромотором на 286 л.с., а за доплату можно получить второй электродвигатель мощностью 136 л.с. Покупателям предложат два варианта батарей: на 52 и 76 кВт·ч. С меньшей батареей запас хода на электротяге составляет 265-270 км по циклу WLTC, с большей - 375-380 км. Старшая модель Sky Nomad N90 идет с двумя электромоторами и аккумулятором на 76 кВт·ч, что обеспечивает до 370 км на электричестве. Для российских условий, где инфраструктура зарядных станций еще развивается, такой запас хода выглядит весьма убедительно.

Фото: Xiaomi

Дизайн новых кроссоверов вызывает немало обсуждений. Передняя часть кузова напоминает сразу несколько известных моделей: здесь угадываются черты Volkswagen Talagon и Range Rover Evoque, а задняя часть практически полностью повторяет Zeekr 8X и 9X. Длина кузова Sky Nomad N90 достигает 5285 мм, колесная база - 3080 мм, что позволяет выбрать между пятиместной и семиместной компоновкой салона. Такой размер делает автомобиль конкурентом не только среди гибридов, но и среди полноразмерных семейных SUV.

Интересно, что Xiaomi не стала полностью копировать западные решения, а выбрала собственный путь, комбинируя узнаваемые элементы с оригинальными техническими решениями. Это подтверждает и тенденцию, которую ранее отмечали эксперты: китайские бренды все чаще предлагают уникальные продукты, а не просто адаптируют чужие разработки. Например, в материале о переменах на рынке гибридов рассматривались причины роста популярности китайских PHEV-моделей и их влияние на рынок.

Sky Nomad станет второй ключевой линейкой в автомобильном портфеле Xiaomi после электрических SU7 и YU7. По информации «Российской Газеты», дата старта продаж и цены пока держатся в секрете, однако интерес к новинке уже высок. Важно отметить, что ранее модель YU7 GT от Xiaomi установила рекорд Нюрбургринга среди автономных машин, что говорит о серьезных инженерных амбициях компании. Если исходить из представленных характеристик, Sky Nomad может стать одним из самых доступных и технологичных гибридных кроссоверов на российском рынке, особенно с учетом возможности заправки 92-м бензином и большого запаса хода на электротяге. Для покупателей это означает не только экономию, но и уверенность в надежности и адаптации к российским условиям эксплуатации.

Упомянутые марки: Xiaomi
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