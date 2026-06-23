В Китае показали Sky Nomad N90 с интегрированной палаткой на крыше - новый тренд для SUV и кемперов

23 июня 2026, 10:42
Xiaomi Sky Nomad N90: внедорожник с выдвижной палаткой и запасом хода до 1500 км
Xiaomi Sky Nomad N90: внедорожник с выдвижной палаткой и запасом хода до 1500 км
Xiaomi запускает суббренд Sky Nomad и выводит на рынок необычный внедорожник N90 с встроенной палаткой на крыше и гибридной силовой установкой. Модель ориентирована на любителей автопутешествий и может изменить представление о комфорте в сегменте SUV. Почему эта новинка важна именно сейчас - в нашем материале.
В Китае на дорогах привлек внимание необычный внедорожник Sky Nomad N90 — первый автомобиль нового суббренда Xiaomi, ориентированный на автопутешествия. Ключевая особенность модели — встроенная палатка на крыше, которая превращает машину в полноценный кемпер без необходимости дополнительных доработок. Такой подход способен изменить отношение к внедорожникам со стороны любителей активного отдыха и поклонников «глэмпинга».
Sky Nomad — это отдельная линейка, позиционируемая чуть ниже основного бренда Xiaomi EV. В отличие от привычных электромобилей, здесь используется гибридная схема с бензиновым генератором-удлинителем хода. Для китайского рынка это решение особенно актуально: запас хода на электротяге составляет 400–500 км, а при работе ДВС общий пробег достигает 1500 км по циклу CLTC. Такой показатель позволяет реже пользоваться зарядными станциями и делает автомобиль универсальным для дальних поездок.
Внешне Sky Nomad N90 напоминает крупные премиальные внедорожники, а по габаритам превосходит большинство конкурентов: длина кузова достигает 5,3 метра, колёсная база — около 3,1 метра. В салоне предусмотрено шесть полноценных мест, а благодаря высокому кузову и выдвижной палатке пассажиры могут не только спать на втором уровне, но и свободно перемещаться внутри. Палатка выполнена из плотной бежевой ткани с москитной сеткой, конструкция позволяет быстро разложить спальное место прямо на крыше.
В оснащение вошли складные сиденья, розетки для кухонных приборов и мини-кухня — стандартный набор современных кемперов. По данным CarNewsChina, аккумуляторы для Sky Nomad N90 поставляют компании Sunwoda (60 %) и CALB (40 %), что отражает более доступную ценовую политику по сравнению с флагманскими моделями Xiaomi, в которых используются батареи CATL и BYD. Ёмкость батареи составляет не менее 70 кВт·ч, а в качестве ДВС применяется 1,5-литровый турбомотор.
В Китае сегмент внедорожников-кемперов только начинает набирать популярность, хотя в США и Европе подобные решения востребованы уже давно. Sky Nomad N90 может стать катализатором развития этого направления и в других странах, если модель выйдет за пределы внутреннего рынка. Среди альтернатив — SAIC IM LS9, Denza N9 и Li Auto L9, однако ни один из них не предлагает столь продуманной встроенной палатки и гибридной силовой установки.
Для российского рынка подобные решения пока редкость, но опыт Китая может быть полезен: растущий интерес к автопутешествиям и недостаточная развитость зарядной инфраструктуры делают гибридные технологии особенно привлекательными. Если Sky Nomad N90 появится в России, он может заинтересовать не только любителей отдыха на природе, но и тех, кто ищет универсальный семейный автомобиль для дальних поездок.
Похожие материалы Сяоми, Денза
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:19
Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн
В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:09
Фургон «Руссо-Балтъ» Ф20: кузов из нержавеющей стали и заявленный ресурс 100 лет
На российском рынке готовится к выходу коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф20 с полностью стальным кузовом. Производитель обещает срок службы до 100 лет, а модель ориентирована на индивидуальные заказы. Почему это событие может изменить подход к коммерческому транспорту - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:05
KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса
KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?Читать далее
-
23.06.2026, 19:39
BYD Seal 08: новые детали интерьера и зарядка за 5 минут - что ждет покупателей
BYD раскрыла интерьер и ключевые особенности флагманского седана Seal 08, который выходит на рынок уже в июле. Модель выделяется не только запасом хода до 900 км, но и возможностью пополнить батарею на 400 км всего за 5 минут. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 19:14
Речной круиз по России: как устроен быт на борту и чем удивляет теплоход
Речной круиз - не только способ увидеть новые города, но и отдельный опыт жизни на воде. Как устроены каюты, чем кормят, насколько комфортно работать и отдыхать на борту, и с какими неожиданностями сталкиваются пассажиры - разбор на примере теплохода «Константин Симонов».Читать далее
-
23.06.2026, 18:52
Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.Читать далее
-
23.06.2026, 14:56
BYD Yuan Up DM-i: гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и премиальным оснащением
В Узбекистане стартовали продажи BYD Yuan Up DM-i - гибридного кроссовера, который по цене сопоставим с электрической версией, но предлагает уникальное сочетание технологий, дальности хода и оснащения. Это событие может изменить расстановку сил на рынке SUV и повлиять на стратегию конкурентов.Читать далее
-
23.06.2026, 14:52
Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta и выявили, какие изменения действительно важны для повседневной эксплуатации. Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как разумную покупку - в материале.Читать далее
Похожие материалы Сяоми, Денза
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:19
Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн
В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:09
Фургон «Руссо-Балтъ» Ф20: кузов из нержавеющей стали и заявленный ресурс 100 лет
На российском рынке готовится к выходу коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф20 с полностью стальным кузовом. Производитель обещает срок службы до 100 лет, а модель ориентирована на индивидуальные заказы. Почему это событие может изменить подход к коммерческому транспорту - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:05
KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса
KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?Читать далее
-
23.06.2026, 19:39
BYD Seal 08: новые детали интерьера и зарядка за 5 минут - что ждет покупателей
BYD раскрыла интерьер и ключевые особенности флагманского седана Seal 08, который выходит на рынок уже в июле. Модель выделяется не только запасом хода до 900 км, но и возможностью пополнить батарею на 400 км всего за 5 минут. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 19:14
Речной круиз по России: как устроен быт на борту и чем удивляет теплоход
Речной круиз - не только способ увидеть новые города, но и отдельный опыт жизни на воде. Как устроены каюты, чем кормят, насколько комфортно работать и отдыхать на борту, и с какими неожиданностями сталкиваются пассажиры - разбор на примере теплохода «Константин Симонов».Читать далее
-
23.06.2026, 18:52
Lada Niva Legend 2026: оцинкованный кузов, новый мотор и свежий интерьер
В 2026 году Lada Niva Legend выходит с частичной оцинковкой кузова, новым 1,8-литровым двигателем и доработанным интерьером. Эти изменения призваны повысить надежность и комфорт, что особенно актуально на фоне растущего интереса к отечественным внедорожникам.Читать далее
-
23.06.2026, 14:56
BYD Yuan Up DM-i: гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и премиальным оснащением
В Узбекистане стартовали продажи BYD Yuan Up DM-i - гибридного кроссовера, который по цене сопоставим с электрической версией, но предлагает уникальное сочетание технологий, дальности хода и оснащения. Это событие может изменить расстановку сил на рынке SUV и повлиять на стратегию конкурентов.Читать далее
-
23.06.2026, 14:52
Lada Granta после рестайлинга: что изменилось в конструкции и оснащении
Эксперты разобрали обновленную Lada Granta и выявили, какие изменения действительно важны для повседневной эксплуатации. Почему рестайлинг вызвал споры среди автолюбителей и стоит ли рассматривать новинку как разумную покупку - в материале.Читать далее