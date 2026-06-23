В Китае показали Sky Nomad N90 с интегрированной палаткой на крыше - новый тренд для SUV и кемперов

Xiaomi Sky Nomad N90: внедорожник с выдвижной палаткой и запасом хода до 1500 км

Xiaomi запускает суббренд Sky Nomad и выводит на рынок необычный внедорожник N90 с встроенной палаткой на крыше и гибридной силовой установкой. Модель ориентирована на любителей автопутешествий и может изменить представление о комфорте в сегменте SUV. Почему эта новинка важна именно сейчас - в нашем материале.

Xiaomi запускает суббренд Sky Nomad и выводит на рынок необычный внедорожник N90 с встроенной палаткой на крыше и гибридной силовой установкой. Модель ориентирована на любителей автопутешествий и может изменить представление о комфорте в сегменте SUV. Почему эта новинка важна именно сейчас - в нашем материале.

В Китае на дорогах привлек внимание необычный внедорожник Sky Nomad N90 — первый автомобиль нового суббренда Xiaomi, ориентированный на автопутешествия. Ключевая особенность модели — встроенная палатка на крыше, которая превращает машину в полноценный кемпер без необходимости дополнительных доработок. Такой подход способен изменить отношение к внедорожникам со стороны любителей активного отдыха и поклонников «глэмпинга».

Sky Nomad — это отдельная линейка, позиционируемая чуть ниже основного бренда Xiaomi EV. В отличие от привычных электромобилей, здесь используется гибридная схема с бензиновым генератором-удлинителем хода. Для китайского рынка это решение особенно актуально: запас хода на электротяге составляет 400–500 км, а при работе ДВС общий пробег достигает 1500 км по циклу CLTC. Такой показатель позволяет реже пользоваться зарядными станциями и делает автомобиль универсальным для дальних поездок.

Внешне Sky Nomad N90 напоминает крупные премиальные внедорожники, а по габаритам превосходит большинство конкурентов: длина кузова достигает 5,3 метра, колёсная база — около 3,1 метра. В салоне предусмотрено шесть полноценных мест, а благодаря высокому кузову и выдвижной палатке пассажиры могут не только спать на втором уровне, но и свободно перемещаться внутри. Палатка выполнена из плотной бежевой ткани с москитной сеткой, конструкция позволяет быстро разложить спальное место прямо на крыше.

В оснащение вошли складные сиденья, розетки для кухонных приборов и мини-кухня — стандартный набор современных кемперов. По данным CarNewsChina, аккумуляторы для Sky Nomad N90 поставляют компании Sunwoda (60 %) и CALB (40 %), что отражает более доступную ценовую политику по сравнению с флагманскими моделями Xiaomi, в которых используются батареи CATL и BYD. Ёмкость батареи составляет не менее 70 кВт·ч, а в качестве ДВС применяется 1,5-литровый турбомотор.

В Китае сегмент внедорожников-кемперов только начинает набирать популярность, хотя в США и Европе подобные решения востребованы уже давно. Sky Nomad N90 может стать катализатором развития этого направления и в других странах, если модель выйдет за пределы внутреннего рынка. Среди альтернатив — SAIC IM LS9, Denza N9 и Li Auto L9, однако ни один из них не предлагает столь продуманной встроенной палатки и гибридной силовой установки.

Для российского рынка подобные решения пока редкость, но опыт Китая может быть полезен: растущий интерес к автопутешествиям и недостаточная развитость зарядной инфраструктуры делают гибридные технологии особенно привлекательными. Если Sky Nomad N90 появится в России, он может заинтересовать не только любителей отдыха на природе, но и тех, кто ищет универсальный семейный автомобиль для дальних поездок.