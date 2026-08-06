Новый удар по Tesla: Xiaomi SkyNomad N90 с запасом хода EREV дешевле Model Y на $10 000

6 августа 2026, 11:13
Xiaomi SkyNomad N90: флагманский трехрядный SUV с новым взглядом на премиум-сегмент
Xiaomi SkyNomad N90: флагманский трехрядный SUV с новым взглядом на премиум-сегмент
Xiaomi выходит на новый уровень с флагманским SkyNomad N90 - трехрядным внедорожником с расширенным запасом хода и свежим подходом к дизайну. Модель уже вызвала интерес у экспертов благодаря сочетанию технологий и доступной цене.
В конце июля 2026 года китайская компания Xiaomi вновь удивила рынок, представив свой третий по счету автомобиль — флагманский трехрядный внедорожник SkyNomad N90. Этот шаг стал логичным продолжением стратегии, которая всего за несколько лет превратила бренд производителя электроники в заметного игрока на рынке электромобилей.
SkyNomad N90 отличается не только габаритами и строгим, почти квадратным силуэтом, но и технической начинкой. В отличие от предыдущих моделей SU7 и YU7, которые напоминали Porsche по дизайну, новый внедорожник получил более компактный характер и стал первым в линейке автомобилем Xiaomi с управлением EREV - гибридной системой с увеличенным запасом хода. В основе - батареи на 50 или 76 кВт·ч, а также 1,5-литровый турбомотор, работающий как генератор. Покупателям доступна версия с задним приводом на 282 л.с. и полным приводом на 416 л.с.
Цены на SkyNomad N90 в Китае стартуют с отметки в 3,6 млн рублей по текущему курсу за топовую комплектацию Max, что заметно ниже, чем у Tesla Model Y L.
Особое внимание к новинке привлекла работа виртуального художника Никиты Чуйко, известного как «Кельсоник». Он представил цифровую версию SkyNomad N90 в эффектном черном цвете Shadow Line, что добавило модели премиальности и намекает на возможный выход на рынок. Подобный подход к визуализации новых автомобилей становится все более популярным - как, например, в случае с проектом GRRR 1,021 для Toyota GR86, о котором недавно рассказывалось в материале о необычных решениях в цифровом тюнинге .
SkyNomad N90 ориентирован, в первую очередь, на внутренний рынок Китая, однако интерес к моделям этого производителя уже проявляется со стороны энтузиастов и экспертов из разных стран. Важно отметить, что Xiaomi Auto была основана в 2021 году, первый электромобиль SU7 вышел на рынок только в 2024-м, но уже тогда компания смогла конкурировать с Tesla и Porsche по технологиям и цене. Теперь, с выходом SkyNomad N90, Xiaomi делает ставку на семейные и статусные автомобили, используя современный дизайн, гибридную силовую установку и привлекательную стоимость. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы можно ожидать появления аналогичных моделей и на других рынках, включая Россию, где спрос на доступные и технологичные внедорожники стабильно высок.
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