Зарядка не нужна: Гибрид Xiaomi доказал, что 1200 км — это реально даже для семиместного внедорожника

1 сентября 2026, 07:00
Xiaomi SkyNomad N90 Max преодолел 1230 км без остановок: реальный тест дальности
Xiaomi SkyNomad N90 Max преодолел 1230 км без остановок: реальный тест дальности
Xiaomi SkyNomad N90 Max прошел испытание на маршруте Шанхай - Пекин, проехав 1230 км без подзарядки и дозаправки. Такой результат может изменить представление о возможностях современных гибридных SUV и их практической пользе в дальних поездках.
Рынок гибридных автомобилей продолжает удивлять: Xiaomi SkyNomad N90 Max в ходе реального дорожного теста между Шанхаем и Пекином сумел проехать 1230 км без единой остановки для подзарядки или дозаправки. Такой результат сразу привлекает внимание экспертов и автолюбителей, ведь на момент финиша у машины остается еще запас хода - 54 км, что позволяет говорить о дальности около 1284 км.
Тест проходил на полноразмерном семиместном внедорожнике с постоянной гибридной установкой. В салоне находились четыре человека и 50 кг дополнительного оборудования. Работал климат-контроль, температура 24 градуса, средняя скорость движения 104 км/ч. Весь маршрут был зафиксирован на одном непрерывном видео, что включало подтверждало достоверность теста.
SkyNomad N90 Max на большей части пути перешел в экономичный режим с приоритетом электротяги и рекуперации на 80%. На электротяге преодолено 323,6 км, после чего включился бензиновый генератор. Средний расход топлива на этом этапе составил 6,7 л на 100 км – заметно ниже паспортных данных для этой модели.
Производитель заявляет для SkyNomad N90 Макс пробег на электротяге до 464 км по циклу CLTC и до 1705 км суммарного запаса хода. За электрическую часть отвечает аккумулятор емкостью 76 кВт·ч, а 1,5-литровый турбированный двигатель используется исключительно в качестве генератора. Два электромотора обеспечивают полный привод и общую мощность 310 кВт (около 416 л.с.). Габариты автомобиля впечатляют: длина кузова – 5285 мм, колесная база – 3080 мм, салон рассчитан на три ряда сидений.
Интересно, что в разных условиях SkyNomad N90 Max не дотянул до заявленных 1705 км, но преодолел более 1200 км без остановок, что уже само по себе является важным достижением для гибридных внедорожников. Для сравнения, ранее другой электромобиль - BYD Yangwang U7 - прошел экстремальное испытание на 30 000 км и сохранил почти всю емкость батареи,подробнее в материале о ресурсе батарей в обычных условиях .
Официальный старт продаж SkyNomad N90 Max намечен на сентябрь 2026 года. Судя по результатам теста, модель может заинтересовать тех, кто ищет большой запас хода без постоянных остановок, а также ценит пространство и технологичность. Важное замечание: подобные испытания позволяют объективно оценивать возможности современных гибридов и сравнивать их с бензиновыми и чисто электрическими конкурентами.
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