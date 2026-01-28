Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 07:00

Xiaomi SU7 2026: электроседан с рекордным спросом на старте продаж

Xiaomi SU7 2026: электроседан с рекордным спросом на старте продаж

Вышло исследование: почему китайский SU7 обошел Tesla Model 3 в Китае и что это значит для рынка

Xiaomi SU7 2026: электроседан с рекордным спросом на старте продаж

Xiaomi SU7 2026 года уже на старте продаж собрал более 100 000 предзаказов, опередив по популярности даже Tesla Model 3 в Китае. В чем секрет успеха нового электроседана, какие технологии и решения привлекли внимание покупателей, и как это может изменить расстановку сил на рынке электромобилей - разбираемся в материале.

Xiaomi SU7 2026 года уже на старте продаж собрал более 100 000 предзаказов, опередив по популярности даже Tesla Model 3 в Китае. В чем секрет успеха нового электроседана, какие технологии и решения привлекли внимание покупателей, и как это может изменить расстановку сил на рынке электромобилей - разбираемся в материале.

В начале 2026 года китайский рынок электромобилей вновь оказался в центре внимания — на этот раз благодаря Xiaomi SU7. Еще несколько лет назад компания ассоциировалась исключительно с гаджетами и смартфонами, но теперь уверенно заявляет о себе как о серьезном игроке в автомобильной индустрии. Уже в первые две недели после открытия предзаказов на обновленный SU7 количество заявок превысило 100 000, что стало настоящим рекордом для сегмента электроседанов.

Такого ажиотаж вокруг моделей не ожидали. SU7 не просто очередной электромобиль из Поднебесной - это результат масштабной работы инженеров и дизайнеров Xiaomi, которые создали сочетание современных технологий, дизайна и доступных цен. В 2025 году SU7 уже обошел продажи Tesla Model 3 на внешнем рынке, что стало неожиданностью даже для скептиков.

Внешне SU7 окрасился лаконичными линиями кузова, динамичным силуэтом и узнаваемой светотехникой. Внутри - просторный салон с минималистической архитектурой, где каждая деталь продумана для комфорта водителя и пассажиров. Особое внимание уделяется мультимедийной системе: интеграция с экосистемой Xiaomi. Позволяет управлять не только устройствами автомобиля, но и умным домом, что особенно ценят поклонники бренда.

Техническая начинка SU7 также не разочаровала. Электроседан оснащен современным аккумулятором, обеспечивающим запас хода до 700 километров на одной зарядке. Быстрая зарядка позволяет восполнить до 80% заряда менее чем за 30 минут, а интеллектуальная система управления тягой делает вождение максимально выгодным и безопасным. В комплектации уже доступен адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и дополнительное экстренное торможение.

Эксперты отмечают, что успех SU7 во многом обусловлен грамотной маркетинговой стратегией Xiaomi. Компания активно использует собственную аудиторию, предлагает выгодные условия предзаказа и дополнительные бонусы для первых покупателей. Кроме того, ставка на локализацию производства и партнерство с ведущими китайскими поставщиками позволяют удерживать цену на конкурентном уровне, не жертвуя качеством.

Интересно, что SU7 стал первым электромобилем, который реально бросил вызов Tesla Model 3 на крупнейшем рынке электрокаров. Если раньше «убийцами Теслы» назывались десятки моделей, но ни одна из них не смогла добиться успеха у знаменитого бренда, теперь ситуация изменилась. Китайские пользователи все чаще выбирают SU7, отмечая не только технологичность, но и высокий уровень сервиса, а также интеграцию с привычными цифровыми сервисами Xiaomi.

Однако столь стремительный рост популярности SU7 вызывает вопросы у конкурентов. Некоторые эксперты полагают, что Xiaomi удалось поймать интерес к электромобилям благодаря грамотному позиционированию и умелому использованию эффективных технологических процессов. Другие считают, что успех SU7 - это начало лишь масштабных изменений на рынке, где китайские бренды будут все активнее теснить западных производителей.

Пока же очевидно одно: Xiaomi SU7 2026 года стал настоящим феноменом на старте продаж. Если темпы предзаказов сохранятся, модель может стать одной из самых продаваемых не только в Китае, но и на мировом рынке. Для автолюбителей это означает появление еще одного сильного игрока, способного задать новые стандарты в сегменте электромобилей.

Ранее 110km.ru писал о том, что обновленный Xiaomi SU7 установил рекорд: 4265 км за сутки на выносливость.

Упомянутые модели: Xiaomi SU7
Упомянутые марки: Xiaomi
