Почему обновленный Xiaomi SU7 2026 с рекордными предзаказами может изменить расстановку сил среди электромобилей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 16:22

Xiaomi SU7 2026: старт продаж 19 марта и ключевые обновления для российского рынка

Xiaomi SU7 2026: старт продаж 19 марта и ключевые обновления для российского рынка

Почему обновленный Xiaomi SU7 2026 с рекордными предзаказами может изменить расстановку сил среди электромобилей

Xiaomi SU7 2026: старт продаж 19 марта и ключевые обновления для российского рынка

Xiaomi готовит масштабное обновление своего первого электромобиля SU7, который уже собрал более 100 тысяч предзаказов за две недели. Запуск намечен на 19 марта, и эксперты уверены: новинка способна задать новые стандарты в сегменте. Какие перемены ждут покупателей - в нашем материале.

Xiaomi готовит масштабное обновление своего первого электромобиля SU7, который уже собрал более 100 тысяч предзаказов за две недели. Запуск намечен на 19 марта, и эксперты уверены: новинка способна задать новые стандарты в сегменте. Какие перемены ждут покупателей - в нашем материале.

Китайский автогигант Xiaomi вновь оказался в центре внимания: компания объявила о скором запуске обновленного электромобиля SU7 2026 года. Причина ажиотажа - не только рекордные темпы заказов, но и масштабные перемены, которые обещают изменить привычные представления о возможных современных электрокарах. Уже за первые две недели после старта приема заявок на новый SU7 было оформлено свыше 100 тысяч предзаказов, что говорит о колоссальном интересе к модели.

В условиях, когда конкуренция на рынке электромобилей Китая и России становится все жестче, Xiaomi делает ставку на технологические инновации и практичность. По информации Autoevolution компания не просто обновила дизайн, а провела глубокую модернизацию ключевых узлов и систем. В первую очередь речь идет о доработанной силовой установке, которая теперь обеспечивает больший запас хода и активную динамику. Инженеры Xiaomi уделили особое внимание энергоэффективности, что особенно актуально для российских условий эксплуатации.

Среди прочих изменений — новая архитектура батареи, позволяющая заряжать автомобиль быстрее и безопаснее. Кроме того, SU7 2026 получил обновленную систему с расширенными возможностями, совместимую со смартфонами и сервисами Xiaomi. В салоне появились новые материалы отделки, уровень шумоизоляции стал выше. Для российского рынка приоритетом станет адаптация климатической системы к суровым зимам, что должно повысить комфорт и надежность эксплуатации.

Эксперты отмечают, что Xiaomi не ограничилась косметические изменения. В SU7 2026 внедрены современные системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, экстренное торможение и интеллектуальную парковку. Особое внимание уделено безопасности: кузов усилен, а электронные ассистенты теперь работают еще точнее. В компании подчеркивают, что все эти опции реализованы без увеличения стоимости, что делает SU7 одним из самых привлекательных предложений в своем классе.

Появление обновленного SU7 может серьезно повлиять на расстановку сил на рынке электромобилей. Уже сейчас аналитики прогнозируют, что модель способна потеснить не только китайских, но и европейских конкурентов в сегменте доступных электрокаров. Для российских клиентов потребуется обеспечение и развитая сервисная сеть Xiaomi, а также поддержка фирменных цифровых сервисов. Ожидается, что первые автомобили поступят к дилерам сразу после официального старта продаж 19 марта.

Упомянутые модели: Xiaomi SU7
Упомянутые марки: Xiaomi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сяоми

Похожие материалы Сяоми

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Красноярск Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться