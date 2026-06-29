Почему эксперты считают новый спорткар Xiaomi прорывом и что отличает его от конкурентов

29 июня 2026, 14:00
Xiaomi тестирует электроспорткар с четырьмя моторами и мощностью более 2000 л.с.
Xiaomi тестирует электроспорткар с четырьмя моторами и мощностью более 2000 л.с.
В Китае замечен загадочный электроспорткар Xiaomi в плотном камуфляже - его мощность превышает 2000 л.с., а дизайн вызывает споры среди специалистов. Модель может стать серийной версией концепта Vision GT. Почему этот проект важен для рынка и какие технологии скрыты под кузовом - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о тестах нового спорткара Xiaomi может стать сигналом о скорых переменах на рынке электромобилей. Китайский бренд, уже известный своими амбициями в автомобильной индустрии, выходит на новый уровень: на трассах КНР замечен двухдверный электроспорткар, скрытый под плотным камуфляжем. Это не просто очередная новинка - речь идет о машине, способной конкурировать с мировыми лидерами по мощности и технологиям.
Как сообщает Autonews, эксперты уверены: прототип принадлежит автомобильному подразделению Xiaomi. На это указывают узнаваемые элементы дизайна, схожие с SU7 Ultra, и характерная светодиодная полоса на корме. Судя по снимкам, автомобиль получил агрессивный облик: широкий приземистый кузов, каплевидная линия крыши и крупное антикрыло типа «лебединая шея» намекают на трековые амбиции. Внимание привлекают и многоспицевые диски, за которыми видны массивные желтые тормозные суппорты - явный намек на серьезные динамические возможности.
Интересно, что изначально концепт Vision GT был заявлен как виртуальная модель для Gran Turismo 7 и не предназначался для реального производства. Однако появление тестового экземпляра на дорогах говорит о том, что Xiaomi рассматривает возможность выпуска серийной версии. По мнению специалистов, двухдверный кузов выбран не случайно: он позволяет реализовать экстремальную силовую установку, которую компания анонсировала ранее - четыре электромотора суммарной мощностью 2054 л.с., включая фирменные двигатели V8S. Такая конфигурация заметно превосходит по потенциалу даже трековые версии SU7 Ultra с тремя моторами.
Техническая начинка новинки заслуживает отдельного внимания. По информации Autonews, автомобиль получит модернизированную многомоторную электрическую платформу, рассчитанную на длительную работу на высоких скоростях. Система охлаждения и управления энергопотоками, вероятно, будет развивать решения, опробованные на SU7 Ultra: улучшенные контуры теплоотвода должны удерживать температуру батареи даже при максимальных нагрузках. Для управления такой мощностью потребуется полностью активная интеллектуальная шасси-архитектура с 48-вольтовой цифровой сетью и независимыми источниками питания на каждом колесе. Это позволит в реальном времени корректировать демпфирование и гасить крены в поворотах, а часть механических функций будет переведена на steer-by-wire - управление по проводам.
Эксперты отмечают, что новый спорткар Xiaomi может стать не только технологическим флагманом бренда, но и задать новые стандарты для всего сегмента. Ожидается, что стоимость модели превысит цену топовой SU7 Ultra, которая сейчас стартует от 529 900 юаней (около 6 млн рублей по курсу на июнь 2026 года). Для сравнения, кроссовер Xiaomi YU7 GT недавно стал первым в мире автомобилем, который полностью автономно прошел трассу «Нордшляйфе» за 10 минут 29,483 секунды, что на три минуты дольше, чем с пилотом. Этот рекордный заезд подробно разбирался в материале о массовом отзыве гибридов Nissan из-за проблем с батареями - подробности о влиянии технологий на безопасность и надежность электромобилей.
В целом, появление столь мощного и технологичного спорткара от Xiaomi может изменить расстановку сил на рынке электромобилей. Если компания решится на серийный выпуск, конкуренты столкнутся с новым вызовом: сочетание мощности, инновационных решений и узнаваемого дизайна способно привлечь внимание не только китайских, но и российских покупателей. Для автолюбителей это шанс увидеть, как цифровые концепты становятся реальностью, а привычные представления о возможностях электромобилей - устаревают.
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