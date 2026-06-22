Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июня 2026, 13:14

Xiaomi YU7 GT проехал Нюрбургринг без водителя и установил рекорд

Xiaomi YU7 GT проехал Нюрбургринг без водителя и установил рекорд

Xiaomi YU7 GT покорил Нюрбургринг без водителя! Вот что это значит для автоиндустрии

Xiaomi YU7 GT проехал Нюрбургринг без водителя и установил рекорд

Мало кто ожидал, что китайский электрокар Xiaomi YU7 GT сможет пройти легендарную трассу Нюрбургринг полностью без водителя и показать рекордное время. Почему этот результат важен для рынка, какие технологии стоят за успехом и как это повлияет на будущее беспилотных авто - разбираемся в деталях. От 389 900 юаней: что еще умеет этот кроссовер и чем он удивил специалистов.

Мало кто ожидал, что китайский электрокар Xiaomi YU7 GT сможет пройти легендарную трассу Нюрбургринг полностью без водителя и показать рекордное время. Почему этот результат важен для рынка, какие технологии стоят за успехом и как это повлияет на будущее беспилотных авто - разбираемся в деталях. От 389 900 юаней: что еще умеет этот кроссовер и чем он удивил специалистов.

Для российских автолюбителей новость о том, что Xiaomi YU7 GT сумел самостоятельно преодолеть трассу «Нордшляйфе» на Нюрбургринге, может стать настоящим сигналом: эра беспилотных автомобилей уже не просто близка, а буквально наступает на пятки привычным технологиям. Это не просто очередной рекорд - это демонстрация того, как быстро меняются стандарты безопасности, скорости и автономности в автомобильной индустрии.

Как сообщает Autonews, электрокроссовер Xiaomi YU7 GT стал первым автомобилем, который полностью без участия человека проехал сложнейший участок немецкой трассы за 10 минут и 29,483 секунды. Для сравнения, с профессиональным пилотом за рулем эта же модель показала результат на 3 минуты быстрее - 7 минут и 22,755 секунды. Разница ощутимая, но для беспилотной техники это уже серьезный шаг вперед, учитывая сложность и протяженность «Нордшляйфе».

Технически YU7 GT - это особая версия электрического кроссовера с мощностью 1003 л.с., разгоняющаяся до 100 км/ч за 2,92 секунды и способная развивать скорость до 300 км/ч. Запас хода - 705 км, а быстрая зарядка позволяет получить 570 км за 15 минут. В базовой комплектации автомобиль стоит 389 900 юаней (примерно 4,21 млн рублей по курсу на июнь 2026 года), а топовая версия оценивается в 429 900 юаней (4,65 млн рублей).

Интересно, что успех Xiaomi YU7 GT на Нюрбургринге может повлиять не только на восприятие китайских автомобилей в России, но и на развитие рынка беспилотников в целом. Уже сейчас многие эксперты отмечают, что подобные достижения ускоряют внедрение автономных систем в массовые модели. Вспоминая, как недавно на рынке появлялись новые бренды и платформы, можно провести параллели с тем, как меняется подход к инновациям - подробнее об этом можно узнать в материале о новых автомобильных марках и их особенностях здесь.

Стоит добавить, что трасса «Нордшляйфе» считается одной из самых сложных в мире: длина более 20 километров, множество поворотов и перепадов высот. Для беспилотного автомобиля пройти ее без ошибок - задача, которую еще недавно считали невозможной. Теперь же, судя по имеющимся данным, китайские производители не только догоняют, но и начинают опережать конкурентов по части внедрения передовых технологий. Для российских покупателей это может означать, что в ближайшие годы на рынке появятся более доступные и технологичные электрокары с функциями автономного вождения.

В целом, рекорд Xiaomi YU7 GT - это не просто цифры и минуты, а показатель того, как быстро меняется автомобильный мир. Если раньше подобные достижения были уделом дорогих прототипов, то теперь они становятся частью серийных моделей, доступных для широкой аудитории. Это создает новые стандарты безопасности, комфорта и возможностей для водителей, а также подталкивает конкурентов к ускоренному развитию собственных решений.

Упомянутые модели: Xiaomi YU7
Упомянутые марки: Xiaomi
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