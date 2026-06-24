Первый беспилотный круг на Нюрбургринге - Xiaomi YU7 GT удивил результатом и вызвал вопросы

Xiaomi YU7 GT проехал Нюрбургринг без водителя - время круга сравнимо с новичками

Xiaomi YU7 GT совершил первый в мире беспилотный заезд по Нюрбургрингу, показав время, близкое к результатам обычных водителей без опыта на трассе. Это событие может изменить подход к тестированию автопилотов и привлечь внимание к технологиям автономного вождения.

Xiaomi YU7 GT совершил первый в мире беспилотный заезд по Нюрбургрингу, показав время, близкое к результатам обычных водителей без опыта на трассе. Это событие может изменить подход к тестированию автопилотов и привлечь внимание к технологиям автономного вождения.

Автомобильный рынок Китая продолжает удивлять: Xiaomi YU7 GT стал первым серийным автомобилем, который проехал по знаменитой трассе Нюрбургринг без водителя. Время круга — 10 минут 29,48 секунды — оказалось на уровне среднестатистического новичка, впервые оказавшегося на «Северной петле». Для отрасли это не просто очередной пиар-ход, а критический сигнал: технологии автономного вождения уже способны конкурировать с человеком даже в сложнейших условиях автодрома.

Несмотря на то что продажи YU7 GT пока ограничены Китаем, Xiaomi активно использует рекорды и необычные испытания для продвижения своих моделей. После стремительного успеха первого электромобиля SU7, который быстро стал лидером сегмента, кроссовер YU7 не смог повторить этот результат. Даже рекордное время круга — 7:22.755 на Нюрбургринге в версии GT — не вызвало ожидаемого всплеска интереса. Теперь компания делает ставку на беспилотные технологии, чтобы вновь привлечь внимание к модели.

Сам заезд был совершён без водителя за рулём, что подтверждается видеозаписью. Однако время оказалось почти на 3 минуты хуже, чем у профессионального пилота, управлявшего этим же автомобилем ранее. Тем не менее ни один другой серийный электрокар, включая Tesla, не демонстрировал подобного результата на Нюрбургринге в полностью автономном режиме. Это событие может стать отправной точкой для новой эры рекордов, где главным соперником человека будет искусственный интеллект.

Важно отметить, что трасса Нюрбургринг — одна из самых сложных в мире: 20,8 км, более 70 слепых поворотов и множество перепадов высот. Даже опытные гонщики часто ошибаются на «Зелёном аду». В таких условиях результат Xiaomi YU7 GT выглядит особенно показательно, ведь система автопилота справилась с трассой на уровне новичка, впервые оказавшегося на кольце.

Однако остаётся открытым вопрос: насколько честен этот эксперимент? Если система автопилота была заранее обучена именно на этой трассе, то результат скорее говорит о возможности повторения заученной траектории, а не о самостоятельном анализе дорожной ситуации. В отрасли давно обсуждается, что даже простейшие системы способны воспроизвести ранее заложенные маршруты при наличии достаточного объёма данных.

Интересно, что Tesla, несмотря на успехи системы FSD, не проводила подобных испытаний на гоночных трассах. Возможно, это связано с тем, что Model S, ранее устанавливавшая рекорды на Нюрбургринге, уже снята с производства. На фоне успеха Xiaomi можно ожидать, что и другие производители тоже опробуют свои силы в беспилотных заездах.

Для российского рынка тема беспилотных технологий становится всё более актуальной. Хотя Xiaomi YU7 GT пока не продаётся в России, подобные эксперименты могут подтолкнуть другие бренды к внедрению новых решений. Важно помнить, что испытания на автодроме не отражают всех нюансов реального дорожного движения, но они позволяют оценить потенциал систем и задать новые стандарты для отрасли.

Нюрбургринг — одна из самых известных и сложных трасс в мире, где автопроизводители традиционно проверяют возможности своих спорткаров и технологий. Время круга здесь считается неофициальным эталоном для оценки динамики и управляемости автомобиля. Появление беспилотных заездов может изменить подход к проведению испытаний и развитию автопилотов, а также усилить конкуренцию между производителями электромобилей и систем автономного вождения.