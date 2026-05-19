Китайский электрокар обошел конкурентов и стал лидером круга на трассе

19 мая 2026, 15:46
Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером на Нюрбургринге, обогнав Audi и Porsche
Xiaomi YU7 GT удивил автолюбителей новым рекордом на легендарной трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе. Электрокроссовер опередил признанных лидеров Audi и Porsche, что может изменить расстановку сил на рынке. Почему этот результат важен для всех, кто следит за новинками и рекордами в мире SUV, и какие технологии помогли добиться успеха - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о том, что Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером на Нюрбургринге, может стать настоящим поводом пересмотреть отношение к китайским электромобилям. Еще недавно казалось, что в сегменте спортивных SUV безоговорочно лидируют немецкие бренды, но теперь ситуация меняется прямо на глазах.
Как сообщает Autohome, электрокар Xiaomi YU7 GT сумел пройти 20,8-километровый круг по знаменитой трассе Нюрбургринг-Нордшляйфе за 7 минут 34,931 секунды. Этот результат позволил ему обойти не только Audi RS Q8 Performance, державший рекорд с 2024 года, но и Porsche Cayenne Turbo GT Coupe. За рулем был главный тест-пилот компании Жэнь Чжоуцань, а сам автомобиль подготовили с учетом всех требований трека: двухмоторная система мощностью 1003 л.с., полный привод и специальный аэродинамический обвес из пакета Track Package.
Нюрбургринг давно считается эталоном для испытаний спортивных машин, и каждый новый рекорд здесь - это не просто цифра, а заявка на лидерство в мировом автоспорте. Интересно, что в рейтинге самых быстрых серийных электрокаров на этой трассе седан SU7 Ultra от Xiaomi уже занимает третью строчку, уступая только Porsche Taycan Turbo GT и гиперкару Yangwang U9 Xtreme от BYD. Это говорит о том, что китайские производители не просто догоняют, а уже начинают диктовать свои правила на рынке.
Стоит отметить, что успех Xiaomi YU7 GT - не случайность, а результат целенаправленной работы инженеров и тест-пилотов. В последние годы китайские бренды активно инвестируют в развитие технологий и испытания на самых сложных трассах мира. Такой подход уже приносит плоды: автомобили из Поднебесной все чаще оказываются в топах рейтингов и становятся объектом обсуждения среди экспертов и поклонников автоспорта.
Для тех, кто следит за тенденциями в мире кроссоверов и внедорожников, важно понимать, что рекорды на Нюрбургринге - это не только вопрос скорости, но и показатель технологического уровня, надежности и управляемости. Как показал недавний обзор самых выносливых SUV, опубликованный на портале 110km.ru, современные автомобили из Азии способны не только удивлять динамикой, но и выдерживать серьезные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.
Появление Xiaomi YU7 GT в числе рекордсменов - это сигнал для всего рынка: конкуренция становится жестче, а привычные лидеры вынуждены реагировать на новые вызовы. Для покупателей это означает больше выбора и новые стандарты качества, а для производителей - необходимость постоянно совершенствовать свои разработки. В ближайшие годы можно ожидать еще более ярких достижений и неожиданных поворотов в борьбе за лидерство среди кроссоверов и электромобилей.
