Рекорд скорости на трассе обеспечил Xiaomi новый взрыв продаж в Китае

28 мая 2026, 10:01
Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером: рекорд трассы и старт продаж
Китайский электрокроссовер Xiaomi YU7 GT удивил автолюбителей: модель установила новый рекорд на Нюрбургринге. Почему этот автомобиль уже называют сенсацией, какие опции доступны и что отличает его от конкурентов - разбираемся, чем он может быть полезен для российских водителей. Мало кто ожидал такого результата от китайского бренда, а теперь интерес к новинке только растет.
Для российских автолюбителей новость о выходе Xiaomi YU7 GT на рынок Китая может стать сигналом к переменам: китайские производители все чаще задают новые стандарты в сегменте кроссоверов. Электрокар не просто появился в продаже - он сразу же заявил о себе громко, установив рекорд круга на легендарной трассе Нюрбургринг среди всех кроссоверов. Это событие может повлиять на ожидания покупателей и в России, где интерес к быстрым и технологичным моделям только усиливается.
Официальная презентация Xiaomi YU7 GT прошла в Китае, где стартовали продажи для частных клиентов. Модель сразу привлекла внимание благодаря своему достижению: сначала заводской тест-пилот Жэнь Чжоуцань проехал «Северную петлю» за 7 минут 34,931 секунды, а затем бельгийский гонщик Винсент Радермекер улучшил результат на 12 секунд. Итоговое время - 7 минут 22,755 секунды - позволило YU7 GT обойти такие именитые модели, как Audi RS Q8 Performance и Porsche Cayenne Turbo GT, которые ранее считались эталоном скорости среди кроссоверов.
В рекордном заезде участвовал стандартный YU7 GT, но с доработками: без заднего дивана, с каркасом безопасности и специальным пакетом Track. Такой набор можно будет заказать отдельно, что открывает новые возможности для любителей быстрой езды. В этой комплектации автомобиль получил облегченный кузов, расширенный аэродинамический обвес, более широкие задние шины и перенастроенную электронику управления движением.
Внешне спортивная версия отличается новым передним бампером с крупными воздухозаборниками, расширенными порогами и массивным диффузором из углепластика. Габариты тоже изменились: длина - 5,01 м, ширина - 2 м. Доступно пять вариантов окраски кузова, а оригинальные 21-дюймовые диски комплектуются шинами 265/40 спереди и 295/35 сзади. В салоне - контрастная отделка алькантарой в черно-красных тонах, карбоновые вставки, логотипы GT и богатый набор опций: панорамная крыша, сиденья с массажем и вентиляцией, аудиосистема с 25 динамиками, пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, карбон-керамические тормоза Akebono, электронный задний дифференциал и система автономного вождения с лидаром.
Техническая начинка впечатляет: два электромотора выдают 1003 л.с. и 1068 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 2,92 секунды, максимальная скорость - 300 км/ч. Электросистема на 897 вольт и аккумулятор емкостью 101,7 кВтч обеспечивают запас хода до 705 км по циклу CLTC, а быстрая зарядка позволяет восполнить энергию для 570 км всего за 15 минут. Стартовая цена YU7 GT в Китае составляет 57 300 долларов или порядка 4 млн рублей по текущему курсу.
Появление Xiaomi YU7 GT с такими характеристиками и рекордом на Нюрбургринге может стать новым ориентиром для производителей и покупателей. Важно отметить, что китайские бренды уже не просто догоняют, а начинают опережать европейских конкурентов по скорости внедрения технологий и смелости решений. Для российского рынка это может означать усиление конкуренции и появление новых интересных предложений в ближайшие годы.
