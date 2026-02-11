Почему электрокар Xiaomi оказался на дорогах США и как на это отреагировал глава компании

11 февраля 2026, 06:53
Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами замечен в Калифорнии - что скрывается за этим событием
В начале месяца на улицах Калифорнии был замечен электромобиль Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами, что вызвало волну обсуждений. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь выступил с разъяснениями, подчеркнув, что компания не планирует выходить модель на американский рынок.
Появление электромобиля Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами на дорогах штата стало настоящей сенсацией для автомобильного сообщества. Неожиданный визит китайского электрокара в США вызвал массу вопросов: неужели Xiaomi готовится к экспансии на американский рынок, или за этим стоит нечто иное? Ситуация стала особенно острой на фоне растущей популярности китайских электромобилей и их стремительного развития.
Глава Xiaomi Лэй Цзюнь поспешил развеять все слухи, заявив, что компания не планирует официально выходить на рынок США. По его словам, появление YU7 Max официально связано с внедрением автомобиля одной из американских компаний. В качестве основной версии YU7 участвует в сравнении с Rivian — одним из лидеров электромобилестроения, который мог бы использовать китайский седан для сравнительных испытаний или технологий конкурентного анализа.
В пользу этой версии говорит и тот факт, что данная модель была замечена не просто на дорогах общего пользования, а в сопровождении инженерных автомобилей с оборудованием для сбора данных, что типично для этапа тестов и валидации. Подобная практика — распространённый инструмент автопроизводителей для глубокого изучения конкурентов в их естественной среде, оценки реальной автономии, работы инфраструктуры и адаптации систем к местным условиям. Таким образом, визит YU7 Max скорее является частью «разведки боем» со стороны Rivian, нежели авангардом рыночного наступления самого Xiaomi.
Похожие материалы Сяоми
30.12.2025, 09:54
Xiaomi YU7: первый тест-драйв электрического кроссовера, который удивил Россию
Xiaomi YU7 ворвался на российский рынок и сразу привлек внимание. Мы испытали его на дорогах и изучили все детали. В обзоре – неожиданные плюсы и спорные моменты. Узнайте, чем этот электрокроссовер выделяется среди конкурентов.Читать далее
13.12.2025, 11:42
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Китайский бренд показал новый SUV. Он получил мощные моторы. Дизайн напоминает премиальные авто. Зарядка занимает всего 12 минут. В Европе новинка появится скоро. Цена приятно удивит многих.Читать далее
13.11.2025, 17:03
Электрокроссовер Xiaomi YU7 признан лучшим по структуре на конкурсе в США
Xiaomi YU7 отмечен престижной наградой за уникальную конструкцию. Эксперты оценили интеграцию 20 элементов в одну деталь. Китайский электрокроссовер опередил конкурентов по инженерным решениям. Подробности о технологии и успехах бренда – в нашем материале.Читать далее
01.11.2025, 12:46
Кроссовер Xiaomi YU7 впервые обогнал по продажам седан SU7 в России
В России сменился лидер продаж Xiaomi. Новый кроссовер YU7 показал впечатляющий старт. Он сумел обойти флагманский седан SU7. Что происходит с предпочтениями покупателей? Анализируем первые итоги и будущие перспективы.Читать далее
09.10.2025, 09:01
Российский авторынок в сентябре пополнился 14 новинками из разных сегментов
Начало осени принесло заметное обновление автопарка. В страну приехали свежие модели. Среди них есть легковые автомобили. Также появились новые грузовики и автобусы. Узнайте подробности этого рыночного пополнения.Читать далее
19.09.2025, 07:46
Электрический кроссовер Xiaomi YU7 появился в России с внушительным ценником
Новый китайский электрокар уже доступен в стране. Его привезли по параллельному импорту. Автомобиль предлагает впечатляющие характеристики. Дилеры просят за него немалые деньги. Разбираемся в комплектациях и стоимости новинки.Читать далее
18.09.2025, 16:46
Xiaomi готовит спортивную версию YU7: испытания на Нюрбургринге
На Нюрбургринге замечен загадочный прототип от Xiaomi. Компания готовит нечто особенное. Подробности о возможной новинке держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
11.09.2025, 10:40
Xiaomi впервые вошла в топ-10 продаж электромобилей в Китае
Автомобильное подразделение Xiaomi показало впечатляющий рост в августе. Компания увеличила поставки почти на 20%. Впервые бренд вошел в десятку лидеров по продажам электрокаров.Читать далее
16.08.2025, 15:33
Xiaomi YU7 Max добрался до России. Сколько он стоит?
В Россию прибыли первые электрокроссоверы Xiaomi YU7 Max. Как стало известно, два таких автомобиля уже в пути и скоро поступят к покупателям. Продажи модели стартовали в Китае всего несколько недель назад, но спрос уже огромен — там ожидание некоторых версий растянулось на год.Читать далее
15.08.2025, 13:09
XPeng P7 установил новый рекорд суточного пробега, обогнав Xiaomi YU7 на 17 км
Электромобиль XPeng P7 преодолел 3 961 км за 24 часа, побив прежний рекорд, принадлежавший Xiaomi YU7. Испытание включало экстремальные скорости, быструю зарядку и смену пилотов, демонстрируя возможности современных электрокаров.Читать далее
