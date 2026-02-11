Почему электрокар Xiaomi оказался на дорогах США и как на это отреагировал глава компании

Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами замечен в Калифорнии - что скрывается за этим событием

В начале месяца на улицах Калифорнии был замечен электромобиль Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами, что вызвало волну обсуждений. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь выступил с разъяснениями, подчеркнув, что компания не планирует выходить модель на американский рынок.

Появление электромобиля Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами на дорогах штата стало настоящей сенсацией для автомобильного сообщества. Неожиданный визит китайского электрокара в США вызвал массу вопросов: неужели Xiaomi готовится к экспансии на американский рынок, или за этим стоит нечто иное? Ситуация стала особенно острой на фоне растущей популярности китайских электромобилей и их стремительного развития.

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь поспешил развеять все слухи, заявив, что компания не планирует официально выходить на рынок США. По его словам, появление YU7 Max официально связано с внедрением автомобиля одной из американских компаний. В качестве основной версии YU7 участвует в сравнении с Rivian — одним из лидеров электромобилестроения, который мог бы использовать китайский седан для сравнительных испытаний или технологий конкурентного анализа.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что данная модель была замечена не просто на дорогах общего пользования, а в сопровождении инженерных автомобилей с оборудованием для сбора данных, что типично для этапа тестов и валидации. Подобная практика — распространённый инструмент автопроизводителей для глубокого изучения конкурентов в их естественной среде, оценки реальной автономии, работы инфраструктуры и адаптации систем к местным условиям. Таким образом, визит YU7 Max скорее является частью «разведки боем» со стороны Rivian, нежели авангардом рыночного наступления самого Xiaomi.