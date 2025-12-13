Этот китайский SUV заряжается за 12 минут: сможет ли он обогнать Porsche и Tesla?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 декабря 2025, 11:42

Китайский бренд показал новый SUV. Он получил мощные моторы. Дизайн напоминает премиальные авто. Зарядка занимает всего 12 минут. В Европе новинка появится скоро. Цена приятно удивит многих.

Китайский бренд показал новый SUV. Он получил мощные моторы. Дизайн напоминает премиальные авто. Зарядка занимает всего 12 минут. В Европе новинка появится скоро. Цена приятно удивит многих.

Китайский технологический гигант Xiaomi, известный своими смартфонами, продолжает агрессивную экспансию на автомобильный рынок. Вслед за нашумевшим седаном SU7 компания представила электрический кроссовер YU7, который, по мнению многих экспертов, способен заставить понервничать не только Tesla, но и признанных европейских грандов.

Внешность новинки получилась яркой и запоминающейся. Дизайнеры явно черпали вдохновение у лучших представителей автопрома. Передняя часть с характерной оптикой отсылает к моделям Porsche, стремительный силуэт напоминает Ferrari Purosangue, а корма недвусмысленно намекает на Aston Martin DBX. При этом YU7 не выглядит слепым копированием. Это пятиметровый автомобиль с необычно низкой для SUV линией крыши, который сами создатели описывают как «сухопутный корабль, оседлавший ветер».

Интерьер продолжает философию технологичного минимализма. Здесь прослеживается влияние Tesla и BMW iX3: почти полное отсутствие физических кнопок, огромный сенсорный дисплей на центральной консоли и дополнительный экран у основания лобового стекла. Благодаря трехметровой колесной базе и панорамной крыше в салоне очень просторно. Обьем багажника составляет внушительные 678 литров, а под капотом есть дополнительный отсек (франк) на 141 литр.

Фото: av.by

Покупателям предложат три варианта силовых установок. Базовая версия оснащена одним мотором на задней оси мощностью 235 кВт (320 л.с.). Такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды, его максимальная скорость - 240 км/ч, а заявленный запас хода по китайскому циклу достигает 835 километров. Модификация YU7 Pro уже полноприводная, с двумя моторами суммарной отдачей 365 кВт (496 л.с.). Спринт до сотни занимает 4,3 секунды, но дальность хода немного меньше - 770 км.

На вершине гаммы находится флагманский YU7 Max. Его силовая установка развивает 507 кВт (690 л.с.), что позволяет катапультироваться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды и достигать 253 км/ч. Эта версия комплектуется более емкой батареей с NCM-элементами, обеспечивающей пробег в 760 км и, что самое главное, феноменально быструю зарядку.

Именно технология аккумуляторов является одним из главных козырей YU7. Как сообщает эксперт ADAC Томас Гайгер, которому удалось протестировать автомобиль в Китае, батарея на 96 кВт-ч заряжается с 10 до 80 процентов за 21 минуту. А более крупный аккумулятор топовой версии способен пополнить запас энергии за рекордные 12 минут при использовании станций мощностью свыше 500 кВт. На ходу автомобиль демонстрирует комфорт благодаря двухкамерной пневмоподвеске и плавному рулевому управлению, но при желании может показать и спортивный характер.

Фото: av.by

Автомобиль оснащен продвинутым автопилотом, который использует лидар и множество других датчиков. Система умеет ассистировать при смене полосы, автоматически парковаться и маневрировать в городском потоке, хотя по-прежнему требует, чтобы водитель держал руки на руле.

Напомним, Xiaomi создала автомобильное подразделение в 2021 году в партнерстве с концерном BAIC. За полтора года компания продала в Китае около полумиллиона машин, став самым быстрорастущим автопроизводителем в мире. Цены на YU7 на домашнем рынке стартуют с 253 500 юаней (около 31 000 евро), что значительно дешевле Tesla Model Y. Ажиотаж был невероятным: за первые три минуты было оформлено 200 000 предзаказов. В Европе продажи новинки планируют начать в 2027 году.

Упомянутые модели: Xiaomi YU7
Упомянутые марки: Xiaomi
