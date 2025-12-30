Почему Xiaomi YU7 называют машиной из будущего – дизайн, технологии и эмоции за рулем

30 декабря 2025, 09:54
Xiaomi YU7: первый тест-драйв электрического кроссовера, который удивил Россию
Xiaomi YU7 ворвался на российский рынок и сразу привлек внимание. Мы испытали его на дорогах и изучили все детали. В обзоре – неожиданные плюсы и спорные моменты. Узнайте, чем этот электрокроссовер выделяется среди конкурентов.
Если бы культовый фильм о путешествиях во времени снимали сегодня, роль машины времени вполне мог бы сыграть Xiaomi YU7. Этот электрический кроссовер, появившийся в России совсем недавно, уже успел наделать шума: всего за три минуты после старта продаж в Китае было оформлено 200 тысяч заказов. Мы провели тест-драйв новинки и готовы поделиться свежими впечатлениями.
Внешность YU7 сразу выделяет его из потока. Крупный кузов с футуристичными линиями и гармоничными пропорциями напоминает скорее концепт-кар, чем серийный автомобиль. Передняя часть вызывает ассоциации с суперкарами, а профиль перекликается с силуэтами премиальных кроссоверов. Линия крыши плавно уходит к корме, что придает автомобилю динамичный и дорогой вид. Несмотря на обилие воздухозаборников и спойлеров, они здесь скорее для красоты, чем для реальной пользы в городских условиях. Карбоновые элементы подчеркивают спортивный характер, но не делают машину агрессивной. В целом, дизайнеры Xiaomi нашли баланс между эффектностью и сдержанностью, что редко встречается среди новичков рынка.
Салон YU7 встречает минимализмом и простором. Материалы отделки на уровне европейских премиум-брендов: мягкие панели, аккуратные стыки, никаких дешевых пластмасс. Однако китайские корни выдают огромный центральный планшет, почти полное отсутствие физических кнопок и парящая консоль. Водитель может настраивать широкую интерактивную панель, которая тянется вдоль всего лобового стекла. Это решение выглядит свежо и технологично, а еще позволяет добавить немного индивидуальности интерьеру. Руль с карбоновыми вставками смотрится необычно, но не всем покажется удобным из-за своей формы.
Панорамная крыша с возможностью затемнения почти до полной непрозрачности добавляет ощущение простора. На втором ряду места хватает даже высоким пассажирам, а из приятных бонусов – встроенный холодильник и отдельный гаджет для управления функциями авто. Однако регулировки сидений и вентиляция для задних пассажиров отсутствуют, что немного удивляет для машины такого класса. Багажник впечатляет объемом: сюда легко поместится не только багаж, но и дополнительное оборудование. В подполье предусмотрено место для мелочей, вроде зарядных кабелей.
На дороге YU7 раскрывает свой потенциал даже в городском режиме. Электромоторы обеспечивают мгновенный отклик, и разгон до 100 км/ч занимает всего 3,23 секунды. При этом ускорение происходит плавно, без рывков, а шумоизоляция на высоте. Управляемость приятно удивляет: несмотря на почти трехтонную массу, кроссовер ощущается легким и маневренным. Пневматическая подвеска и адаптивные амортизаторы сглаживают неровности, делая поездку комфортной даже по неидеальному асфальту. Начальная версия оснащается обычными пружинами, но топовая комплектация явно выигрывает по плавности хода.
Из минусов стоит отметить отсутствие русского языка в мультимедийной системе – пока доступны только китайский и английский. Также не всем понравится форма руля и типичный для китайских автомобилей интерфейс. Тем не менее, общее впечатление от YU7 остается положительным: это действительно интересный и драйверский электрокроссовер, который хочется изучать дальше.
Технические характеристики модели впечатляют: длина почти 5 метров, полный привод, запас хода до 760 км по циклу CLTC, мощность 690 л.с. и максимальная скорость 253 км/ч. Стоимость в России составляет около 9,5 млн рублей. Xiaomi YU7 – яркий пример того, как быстро китайские бренды учатся создавать не только технологичные, но и эмоциональные автомобили.
Плюсы: эффектный дизайн, качественный салон, отличная динамика и управляемость. Минусы: отсутствие русского языка, спорная эргономика руля, специфический софт. В целом, YU7 – это шаг вперед для Xiaomi и интересный вариант для тех, кто ищет что-то новое на рынке электрокаров.
