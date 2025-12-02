Как Xiaomi Auto за год стала лидером рынка и готовится к выходу в Европу

Xiaomi за 19 месяцев реализовала полмиллиона электромобилей и обошла Tesla Y в Китае

Xiaomi Auto удивила рынок: за 19 месяцев компания продала более 500 тысяч электромобилей. SU7 и YU7 стали хитами, а выручка от электрокаров достигла 4,1 млрд долларов. Впереди международная экспансия и новые рекорды.

Xiaomi Auto удивила рынок: за 19 месяцев компания продала более 500 тысяч электромобилей. SU7 и YU7 стали хитами, а выручка от электрокаров достигла 4,1 млрд долларов. Впереди международная экспансия и новые рекорды.

Китайский автогигант Xiaomi Auto за рекордно короткий срок добился впечатляющих результатов на рынке электромобилей. С апреля 2024 года компания передала клиентам уже более 500 тысяч машин, что позволило ей не только правильно спланировать, но и значительно превысить годовой план по продажам. Столь стремительный рост стал возможен благодаря успешному старту седана SU7 и кроссовера YU7, которые быстро завоевали популярность среди покупателей.

В 2025 году объем поставок превысил 40 тысяч автомобилей, а общие продажи за год уже обогнали изначально запланированные 350 тысяч единиц. Производство СУ7 началось в марте 2024 года, при этом завод первой очереди сразу перешел на работу в две смены. В июне того же года стартовали продажи кроссовера YU7. YU7 позиционируется как прямой конкурент Tesla Model Y и уже успел обойти его по объему поставок на внешний рынок.

Сейчас мощности Xiaomi Auto позволяют выпускать более 350 тысяч машин в год. Предыдущим покупателям YU7 приходилось ждать своих автомобилей до 62 недель, однако сейчас сроки заметно сократились: для YU7 — от 32 до 38 недель, для SU7 — от 6 до 31 недели, а для спортивной версии SU7 Ultra — всего 6–9 недель. Юбилейным, 500-тысячным автомобилем стал YU7 Max в изумрудно-зеленом цвете с карбоновым обвесом, 20-дюймовыми дисками и желтыми четырехпоршневыми суппортами. Стоимость такой версии составляет примерно 362 900 юаней, что эквивалентно 4 млн рублей. Модель оснащена полным приводом, мощностью 681 л.с. и запасом хода 760 км по циклу CLTC.

В октябре 2025 года, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, Xiaomi реализовала 48 654 новых электрокара, а YU7 впервые обошел Tesla Model Y по внутренним продажам: 33 662 против 26 100 машин. Совокупные поставки YU7 уже превысили 70 тысяч экземпляров. На фоне общего объема розничных продаж легковых автомобилей в Китае за октябрь — около 2,24 миллиона — Xiaomi вошла в число лидеров среди производителей новых электромобилей, YU7 стал одним из самых востребованных среднеразмерных электрических внедорожников.

Учитывая высокие темпы роста, Xiaomi Auto скорректировала свой план на 2025 год, увеличив показатель до 400 тысяч автомобилей. Компания уже готовится к выходу на рынок: первые продажи активов Китая начнутся в 2027 году, приоритетным направлением станет Европа. В рамках подготовки к расширению в Германии прошли двухдневные тест-драйвы флагманской SU7 Ultra, что говорит о серьезных намерениях Xiaomi закрепиться на мировом рынке электромобилей.