Автодом из Китая за 3,5 млн: Xingyu Dongfeng Xiaokang с литиевой батареей, солнечными панелями и инвертором

Xingyu Dongfeng Xiaokang: новый автодом из Китая с жилым модулем и ценой 3,5 млн рублей

На российском рынке появился автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - альковный кемпер с полноценным жилым модулем и возможностью управления по категории B. Модель выделяется современными решениями и ценой, актуальной для сегмента.

На российском рынке появился автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - альковный кемпер с полноценным жилым модулем и возможностью управления по категории B. Модель выделяется современными решениями и ценой, актуальной для сегмента.

Появление на российском рынке автодома Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 году выпуска является заметным событием для любителей путешествий на колесах. Эта модель ориентирована на тех, кто ищет полноценный жилой модуль, но не готов переходить на управление по категории «C», поскольку представляет собой альковный кемпер, который можно использовать с обычными правами категории «B», что делает его доступным для широкого круга пользователей.

Автодом построен на шасси Dongfeng Xiaokang и отличается компактными размерами: длина составляет 5780 миллиметров, ширина — 2115, высота — 2790. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2 литра и мощностью 143 лошадиные силы, работающий в паре с механической коробкой передач. Привод здесь 4×2, а шесть шин подчеркивают грузовые возможности платформы.

Фото: Xingyu

Особое внимание разработчики уделили конструкции жилого модуля. Кузов выполнен из монолитного стекловолокна экспортного класса с импортным гелькоутом, что гарантирует защиту от внешних воздействий и долгое сохранение внешнего вида. В отделке применяются современные композитные панели Siming, которые повышают теплоизоляцию и общий уровень комфорта внутри.

Для автономного проживания предусмотрена развитая энергосистема, включающая литий-ионный аккумулятор на 400 ампер-часов, инвертор мощностью 3000 ватт и солнечные панели на 400 ватт. Запас питьевой воды составляет 100 литров, а для технических нужд предусмотрено еще 50 литров. Внутреннее оснащение включает холодильник на 50 литров, индукционную плиту, розетку, кондиционер для стоянки, дизельный обогреватель и автоматический водонагреватель. Безопасность обеспечивают система видеонаблюдения с собственными камерами, а также датчики угарного газа и дыма.

Санитарный блок представлен переносным биотуалетом и наружным душем. Снаружи установлены выдвижной тент, дополнительная газовая плита и отдельная горловина для заправки водой. В кабине водителя имеются центральный сенсорный экран, парктроник, электрические стеклоподъемники, кондиционер, электроусилитель руля, а также дисковые тормоза спереди и барабанные сзади.

Стоимость нового Xingyu Dongfeng Xiaokang в Москве составляет 3 509 000 рублей «под ключ», причем в эту цену уже включены таможенное оформление и подготовка документов для регистрации. Такое предложение может заинтересовать тех, кто ищет современный автодом по цене, сопоставимой с другими аналогами на рынке.

Судя по текущим тенденциям, интерес к автодомам в России продолжает неуклонно расти, и важным фактором здесь становится возможность путешествовать автономно, без необходимости останавливаться в гостиницах и привязки к посторонней инфраструктуре. Новые модели из Китая, такие как Xingyu Dongfeng Xiaokang, способны заметно изменять расстановку сил на рынке, удачно сочетая доступную цену, богатое оснащение и возможность управления с обычными водительскими правами. Для многих покупателей это реальный шанс открыть для себя совершенно новый формат отдыха и мобильности.

Интересно, что на рынке представлены и другие необычные решения для автотуризма. Например, недавно был анонсирован автодом на базе грузовика MAN TGS 8×8 с террасой и спальней на крыше, а среди японских новинок выделяется минивэн с интерьером в стиле традиционного дома, подробнее о котором можно узнать в отдельном материале о японском автодоме с престижным интерьером .