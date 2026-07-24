Новый автодом из Китая за 3,5 млн рублей: 6 мест, категория B и всё необходимое для жизни вдали от цивилизации

24 июля 2026, 07:23
Xingyu Dongfeng Xiaokang: новый автодом категории B для шести человек по цене до 3,6 млн рублей
Xingyu Dongfeng Xiaokang: новый автодом категории B для шести человек по цене до 3,6 млн рублей
На российском рынке появился автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang - компактная модель категории B с заводской сборкой, рассчитанная на шесть человек. На фоне роста цен и дефицита новых решений эта новинка может стать альтернативой подержанным и урезанным вариантам.
Появление на российском рынке автодома Xingyu Dongfeng Xiaokang в 2026 году стало важным событием для тех, кто давно следит за сегментом домов на колёсах. На фоне роста цен и ограниченного выбора новых моделей китайский производитель предложил компактный автодом категории B, рассчитанный на шесть человек, с заводской сборкой и продуманной планировкой. Стоимость в 3 509 000 рублей выглядит особенно привлекательно на фоне подорожавших европейских и отечественных аналогов.
Габариты автодома — 5780×2115×2790 мм — позволяют уверенно чувствовать себя на трассе и не испытывать проблем с парковкой даже в стеснённых условиях. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л. с., механическая коробка передач и задний привод с двойной ошиновкой. Благодаря шестиместному расположению машина подходит как для семейных поездок, так и для путешествий с друзьями или коллегами.
Внутреннее пространство организовано максимально экономно: альковная кровать, полноценная столовая зона, кухня, отдельное спальное место и системы хранения. Светлый потолок и современные материалы визуально расширяют пространство, несмотря на компактные размеры. Кухонный блок оснащён индукционной панелью, плитой и холодильником на 50 литров. Особенность модели — выдвижная газовая плита снаружи, что удобно для длительных стоянок и отдыха на природе.
Для автономии предусмотрены литий-ионный аккумулятор 12В 400 А·ч, инвертор на 3000 Вт, солнечные панели мощностью 400 Вт, запас чистой воды 100 литров и 50 литров серой. Такой набор позволяет не зависеть от инфраструктуры и отправляться в длительные поездки без лишних хлопот. Из удобств — стационарный кондиционер, дизельный обогреватель, водонагреватель, четырёхкамерная видеосистема, датчики угарного газа и дыма. Санузел выполнен в виде переносного биотуалета и уличной ванны — простое, но честное решение для своего ценового сегмента.
Снаружи автодом оборудован выдвижным тентом, внешней кухней, заправочной горловиной для воды и внутренними багажными отсеками. Кузов выполнен из монолитного стекловолокна с импортным гелькоутом и композитных панелей Siming, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий.
Для тех, кто ищет новый автодом категории B без переплат за лишние опции, эта модель выглядит разумным выбором. Она рассчитана на семейные путешествия, выезды на природу и длительные маршруты по России. По мнению экспертов, ещё недавно за такие деньги можно было рассчитывать только на задержанные или сильно урезанные варианты, а теперь на рынке появились новые заводские решения с понятной комплектацией и прозрачной ценой.
Появление Xingyu Dongfeng Xiaokang может задать новый стандарт в сегменте: доступная цена, заводская сборка и продуманная автономия делают такие модели особенно привлекательными для российских автолюбителей. Если тенденция сохранится, рынок может заметно измениться в сторону практичных и понятных решений.
Спрос на компактные автодома заводской сборки с высокой степенью автономности, по всей видимости, будет только расти. Для российского рынка это шанс получить современное решение без переплат и компромиссов по качеству. В последние годы интерес к автодомам в России стабильно возрастает, а новые модели из Китая способны конкурировать с традиционными и отечественными предложениями не только по цене, но и по гибкости комплектации.
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