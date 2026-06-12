Новый автодом из Китая за 3,5 млн рублей: 6 мест, категория B и почти всё для жизни

Xingyu Dongfeng Xiaokang: новый автодом за 3,5 млн с заводской сборкой и автономией

На российском рынке появился автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить подход к выбору домов на колесах, рассказываем в материале.

На российском рынке появился автодом Xingyu Dongfeng Xiaokang 2026 года - компактная модель категории B с шестью местами, заводской сборкой и достойной автономией. Почему этот вариант может изменить подход к выбору домов на колесах, рассказываем в материале.

Появление на российском рынке автодома «Синъюй Дунфэн Сяокан» в 2026 году привлекло внимание тех, кто давно задумывается о путешествиях на колёсах, но не готов мириться с постоянным ростом цен и сложностями выбора. Китайские производители предложили компактную модель категории B, рассчитанную на шесть человек, с заводской сборкой и продуманной компоновкой. Цена в 3 509 000 рублей выглядит особенно актуально на фоне подорожания европейских и отечественных марок.

Габариты автодома — 5780×2115×2790 мм — позволяют комфортно передвигаться по хорошим дорогам и парковаться даже в ограниченном пространстве. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 143 л.с., механическая коробка передач и задний привод с двойной ошиновкой. Шесть посадочных мест делают машину универсальной: она подходит как для семейных поездок, так и для путешествий с друзьями.

Фото: Xingyu

Внутреннее пространство организовано максимально экономно: альковная кровать, полноценная столовая зона, кухня, отдельное спальное место и системы хранения. Светлый потолок и современные материалы создают ощущение простора даже при компактных размерах. Кухонный блок оснащён индукционной панелью, плитой и холодильником на 50 литров. Особенность модели — выдвижная газовая плита снаружи, что особенно удобно для длительных стоянок или отдыха на природе.

Для автономии предусмотрены литий-ионный аккумулятор 12В 400 А·ч, инвертор на 3000 Вт, солнечные панели мощностью 400 Вт, запас чистой воды 100 литров и 50 литров серой. Такой набор позволяет не зависеть от цивилизации и отправляться в длительные поездки без лишних хлопот. Из удобств — стационарный кондиционер, дизельный обогреватель, водонагреватель, четырёхкамерная видеосистема, датчики угарного газа и дыма. Санузел выполнен в виде переносного биотуалета и уличного душа — простое, но честное решение для своего ценового сегмента.

Снаружи автодом оборудован выдвижным тентом, внешней кухней, заправочной горловиной для воды и вместительными багажными отсеками. Кузов выполнен из монолитного стекловолокна с импортным гелькоутом и композитными панелями Siming, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий.

Для тех, кто ищет новый автодом категории B без переплат за ненужные опции, эта модель выглядит разумным выбором. Она рассчитана на семейные путешествия, выезды на природу и длительные маршруты по России. Как отмечают эксперты, ещё недавно за такие деньги можно было рассчитывать только на подержанные или сильно урезанные варианты, а теперь на рынке появились новые заводские решения с понятной комплектацией и прозрачной ценой.

В целом, появление Xingyu Dongfeng Xiaokang может сформировать новый стандарт в сегменте домов на колёсах: сочетание доступной цены, заводской сборки и продуманной автономии делает такие модели особенно привлекательными для российских автолюбителей. Если тенденция сохранится, в ближайшие годы рынок может заметно измениться — в сторону практичных и понятных решений.

Спрос на компактные автодома заводской сборки с высокой степенью автономности будет только расти. Для российского рынка это шанс получить современное решение без переплат и компромиссов по качеству. Интересно, что тенденция к доступным и практичным автодомам из Китая набирает обороты, например, современные лайнеры класса Dreamliner также задали новую планку для путешествий.