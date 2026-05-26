Гарантия 8 лет на батарею, 12 лет от коррозии: почему XPeng G6 лучше Tesla Model Y

XPeng G6: тест-драйв электрокроссовера с русским интерфейсом и запасом хода 510 км

Китайский XPeng G6 с русифицированным интерфейсом и европейской сборкой удивил не только технологиями, но и практичностью. Почему этот электрокроссовер становится конкурентом Tesla, какие у него плюсы и минусы, и что важно знать перед покупкой - рассказываем подробно. Мало кто знает, что модель уже официально доступна в Беларуси.

Российских автолюбителей сложно удивить новыми моделями, но появление XPeng G6 на белорусском рынке - событие, которое нельзя игнорировать. Сборка электрокроссовера из Китая стартовала в Австрии, что позволило ему быстро выйти на европейские дороги. А теперь автомобиль доступен и в Беларуси с полностью русифицированным интерфейсом, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также с гарантиями, которые редко встретишь у китайских брендов.

XPeng G6 сразу выделяется среди конкурентов. Его длина почти 4,8 метра, а дизайн явно вдохновлен Tesla Model Y, хотя китайцы не скрывают этого. Внешность спокойная, без ярких деталей, но с отличной аэродинамикой - коэффициент сопротивления всего 0,248. Внутри - современный минимализм: руль с двумя спицами, цифровая приборная панель и большой центральный экран. Особенность - салонное зеркало, которое можно переключать между цифровым и обычным режимом. Двери открываются выдвижными ручками, а внутри - кнопкой под большим пальцем.

Технологии здесь не для галочки. В XPeng G6 реализовано множество электронных помощников, включая систему X-Pilot, которая следит за вниманием водителя и помогает удерживать полосу. Однако, как отмечают владельцы, иногда ассистенты бывают слишком навязчивыми и требуют привыкания. Зато фирменное приложение позволяет дистанционно управлять парковкой, климатом и контролировать заряд батареи. В жару можно заранее охладить салон через смартфон - температура падает с 32 до 23 градусов всего за несколько минут.

Практичность - еще один плюс. На заднем ряду достаточно места для ног и головы, а спинка регулируется по наклону. В меню есть режим XSleep: сиденья раскладываются почти вровень с задними, климат-контроль поддерживает свежий воздух, а аудиосистема имитирует потрескивание костра. Правда, вытянуться в полный рост получится не у всех, но для короткого отдыха этого достаточно. Багажник вмещает от 571 до 1374 литров - отличный показатель для семейных поездок.

Журналисты белорусского издания abw.by протестировали новинку и впечатлились его динамикой: двухмоторная версия Performance выдает 487 л.с. и 660 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,13 секунды. В городском режиме расход держится на уровне 14-15 кВт-ч, а запас хода по WLTP - 510 км. Подвеска плотная, ближе к жесткой, особенно на плохих дорогах, но на трассе машина становится мягче и тише. Шумоизоляция - один из главных плюсов, что редко встретишь у электрокаров из Поднебесной.

Для тех, кто ищет альтернативу Tesla или просто хочет современный электромобиль с понятным интерфейсом и европейской сборкой, XPeng G6 - достойный вариант. Гарантия на машину - 3 года или 120 тысяч км, на батарею - 8 лет или 150 тысяч км, от коррозии - 12 лет. Важно, что модель официально адаптирована для Беларуси, а значит, сервис и поддержка не будут проблемой.

В завершение - несколько фактов: XPeng G6 оснащен литий-железо-фосфатной батареей CALB, зарядный порт - CCS Combo, а интерфейс полностью на русском языке. В Европе за первые месяцы продано более 1600 машин, и география продаж расширяется. Для российского рынка это сигнал: китайские электрокары становятся все ближе и понятнее, а конкуренция с Tesla выходит на новый уровень.