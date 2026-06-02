До 505 л.с. и полная сервисная база: чем флагманский Xpeng G9 собирается удивить российских водителей

2 июня 2026, 09:38
Xpeng G6 и G9 готовятся к старту продаж в России: сертификация завершена
Xpeng G6 и G9 готовятся к старту продаж в России: сертификация завершена
В России завершается важный этап: кроссоверы Xpeng G6 и G9 проходят сертификацию, что позволит им выйти на рынок уже в ближайшее время. Мало кто знает, какие детали и системы уже одобрены для обслуживания, и почему это событие может изменить расстановку сил среди электромобилей. Какие нюансы стоит учесть и что ждет покупателей - разбираемся подробно.
Российские автолюбители в ожидании появления новых моделей на рынке: кроссоверы Xpeng G6 и G9 проходят финальные этапы сертификации, что открывает путь к их официальным продажам в стране. Это событие может существенно повлиять на выбор покупателей, ведь речь идет о современных электромобилях с широким набором функций и мощными характеристиками.
Как сообщает Российская Газета, компания «Яндекс Электро» завершила сертификацию ключевых комплектующих для послепродажного обслуживания этих моделей. В ближайшее время Xpeng G6 и G9 получат Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что станет формальным разрешением для старта продаж на российском рынке. Для многих это означает не только расширение ассортимента электрокаров, но и появление новых стандартов сервиса и поддержки.
Xpeng G6 выделяется современной электрической установкой: базовая версия оснащена 280-сильным мотором на задней оси, а для тех, кто ценит динамику, предусмотрена двухмоторная версия мощностью 381 л.с. Флагманский Xpeng G9 идет еще дальше - в его линейке есть как 310-сильный электромотор, так и двухмоторная система на 505 л.с. Такой выбор позволяет подобрать автомобиль под разные задачи и предпочтения, что редко встречается среди новых электромобилей на российском рынке.
Особое внимание уделено безопасности и надежности: сертифицированы противоугонные системы, тормозные механизмы, элементы подвески, системы охлаждения, жгуты проводки, колеса, шины, кузовные детали, термостаты и различные датчики. Это значит, что владельцы смогут рассчитывать на полноценное обслуживание и ремонт, не опасаясь дефицита запчастей или сложностей с сервисом.
Интересно, что на фоне выхода Xpeng G6 и G9, рынок электромобилей в России становится все более разнообразным. Например, недавно в стране стартовали продажи нового кроссовера GAC S9, а ранее эксперты подробно разбирали, как обновление подвески и опций у Geely Monjaro влияет на спрос и восприятие модели - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в Geely Monjaro после рестайлинга.
Судя по имеющимся данным, сертификация Xpeng G6 и G9 может стать важным шагом для развития рынка электромобилей в России. Во-первых, это расширяет выбор для покупателей, которые ищут современные и мощные кроссоверы. Во-вторых, появление новых моделей стимулирует конкуренцию среди производителей и дилеров, что может привести к улучшению условий покупки и обслуживания. Наконец, успешная сертификация комплектующих - сигнал для рынка, что инфраструктура обслуживания электромобилей становится все более зрелой и надежной.
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