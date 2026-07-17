Почему интеграция сервисов «Яндекса» в XPeng важна для водителей и что думают эксперты

XPeng G6 и G9 с сервисами «Яндекса» выходят на российский рынок

Две новые модели XPeng - G6 и G9 - официально появятся в России с поддержкой сервисов «Яндекса». Это событие может изменить подход к выбору электромобилей, ведь теперь привычные цифровые решения станут доступны прямо в салоне. Какие возможности открываются для владельцев и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Две новые модели XPeng - G6 и G9 - официально появятся в России с поддержкой сервисов «Яндекса». Это событие может изменить подход к выбору электромобилей, ведь теперь привычные цифровые решения станут доступны прямо в салоне. Какие возможности открываются для владельцев и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Появление XPeng G6 и G9 с интегрированными сервисами «Яндекса» - важный сигнал для российского рынка электромобилей. Для многих автолюбителей это не просто новые модели, а шаг к более привычной и удобной цифровой среде в автомобиле. В условиях, когда спрос на электрокары в России растет, а привычные западные бренды ушли, такие новинки способны изменить баланс сил и задать новые стандарты оснащения.

Как сообщает Autonews, XPeng выводит на российский рынок сразу две модели: кроссовер-купе G6 и флагманский кроссовер G9. Обе машины построены на современной 800-вольтовой платформе, что позволяет заряжать батарею с 10% до 80% всего за 12 минут - показатель, который пока недостижим для большинства конкурентов. G6 оснащен электромотором мощностью 487 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды, а G9 - еще мощнее: 575 л.с. и 4,2 секунды до «сотни».

Фото: XPeng

В базовой комплектации обеих моделей предусмотрены функции, которые редко встречаются даже у премиальных брендов: вентиляция передних сидений, полный зимний пакет с подогревом всех сидений, руля и зоны стеклоочистителей. G9 дополнительно получил интеллектуальную двухкамерную пневмоподвеску, премиальную аудиосистему и отделку кожей Nappa. За безопасность и комфорт отвечает система XPILOT ASSIST с расширенным набором ассистентов движения, парковки и обновлениями «по воздуху».

Главная особенность новинок - встроенная экосистема «Яндекса». Водители получат доступ к навигации, музыке и видеосервисам, что особенно актуально для тех, кто привык к российским цифровым решениям. Кроме того, владельцам обещают гарантийную поддержку и сервисное обслуживание, что снижает риски при покупке нового бренда. Такой подход может стать примером для других производителей, ведь, по прогнозам, к 2026 году число марок с поддержкой «Яндекс Авто» в России вырастет до 26.

Фото: XPeng

XPeng Motors - компания из Китая, основанная в 2014 году Хэ Сяопэном, бывшим топ-менеджером Alibaba Group. Она известна не только электромобилями с продвинутыми системами автономного вождения, но и проектом летающего автомобиля Land Aircraft Carrier, который уже собрал 7 тысяч предзаказов по всему миру. Интересно, что китайские бренды все активнее осваивают российский рынок, предлагая не только новые технологии, но и адаптацию под местные условия. Например, недавно эксперты подробно разобрали, как изменился интерьер у Lixiang L6, и почему такие доработки важны для покупателей - подробности в материале.

В целом, интеграция сервисов «Яндекса» в XPeng G6 и G9 может стать новым стандартом для сегмента электромобилей в России. Это не только расширяет возможности для водителей, но и подталкивает конкурентов к внедрению локальных цифровых решений. На фоне ухода западных брендов и роста интереса к электрокарам, такие инициативы выглядят как своевременный ответ на запросы рынка. Для покупателей это шанс получить современный автомобиль с привычными сервисами и поддержкой, а для отрасли - пример успешной адаптации зарубежных технологий под российские реалии.