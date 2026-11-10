Официальная гарантия и полный привод за 7–8 млн рублей: в РФ привезли топовые Xpeng G6 и G9

10 ноября 2026, 13:06
До 575 сил и зарядка за 12 минут: сколько стоят в России мощные кроссоверы Xpeng
До 575 сил и зарядка за 12 минут: сколько стоят в России мощные кроссоверы Xpeng
Российский рынок пополнился электрическими новинками. В салоне доступны цифровые функции без смартфона. Производитель также обозначил условия гарантии. Подробности комплектаций и стоимости - в материале.
Батареи обеих моделей можно зарядить с 10 до 80% примерно за 12 минут при подключении к совместимой мощной DC-станции. Кроссоверы построены на 800-вольтовой архитектуре. Запас хода по циклу WLTP составляет 510 км у G6 и 540 км у G9.
Электрические кроссоверы Xpeng G6 и G9 появились в продаже в России в полноприводных версиях с двухмоторной силовой установкой. Как сообщает Автоновости дня, стартовая цена G6 составляет 6 990 000 рублей, а G9 - 7 990 000 рублей. Для G9 также заявлены исполнения Performance за 7,99 млн рублей и Performance Ultra за 8,19 млн рублей.
У G6 аккумулятор емкостью 80,8 кВт·ч, а габариты российской версии составляют 4891 × 1937 × 1860 мм при колесной базе 2998 мм. G9 оснащен LFP-батареей емкостью 93,1 кВт·ч. Обе модели используют 800-вольтовую электрическую архитектуру.
В мультимедийную систему встроены «Яндекс Карты» и «Навигатор», а «Видео» и «Музыка» дают доступ к подкастам и аудиокнигам. Смартфон для этого не требуется. Вход через «Яндекс ID» открывает сохраненные адреса и плейлисты, а также любимые композиции и аудиокниги. Сервисы обновляются «по воздуху», пользователям доступна круглосуточная поддержка.
У G6 двухмоторная силовая установка развивает 487 л. с., а разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды. У флагманского G9 суммарная мощность электромоторов достигает 575 л. с. До той же скорости он разгоняется за 4,2 секунды. Заявленный запас хода G6 составляет 510 км, G9 - 540 км по циклу WLTP.
В обеих машинах предусмотрен комплекс помощи водителю Xpilot Assist. Он включает адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе. Система распознает дорожные знаки и поддерживает дистанционную парковку.
G9 отличается двухкамерной пневмоподвеской: жесткость меняется автоматически с учетом дорожных условий. Такая конструкция сглаживает неровности и уменьшает крены в поворотах. В салонах обеих моделей есть вентиляция передних кресел и «зимний» пакет. Он греет все сиденья и рулевое колесо; отдельный обогрев предусмотрен для зоны стеклоочистителей. Для G6 и G9 доступен дизайн-пакет «Чёрный обсидиан».
Флагман получил два экрана с разрешением 2,4K каждый и аудиосистему с 20 динамиками. Отделка выполнена натуральной кожей наппа. В комплектациях «Премиум» и «Премиум+» предусмотрен массаж всех сидений.
Официальная гарантия на автомобиль действует 5 лет или 120 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Для тяговой батареи и электродвигателей срок составляет 8 лет или 160 000 км. Владельцам доступны помощь на дороге и обслуживание в 23 официальных дилерских центрах в 16 регионах России.
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