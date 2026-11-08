Зарядка за 12 минут и немецкая подвеска: чем удивил и где заставил понервничать новый флагман XPeng G9

Вдавливает в кресло, но бесит подсказками: тест-драйв нового 575-сильного электрокросса за 8 миллионов

Autonews испытал электрический Xpeng G9 AWD Performance: разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, а пневмоподвеска сглаживает неровности. Электроника уверенно ведет машину по трассе, но требует внимания водителя. Цена версии «Премиум» - 8 090 000 рублей.

Autonews испытал электрический Xpeng G9 AWD Performance: разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, а пневмоподвеска сглаживает неровности. Электроника уверенно ведет машину по трассе, но требует внимания водителя. Цена версии «Премиум» - 8 090 000 рублей.

На старте с Launch Control почти пятиметровый Xpeng G9 резко вдавливает пассажиров в кресла: паспортные 4,2 секунды до 100 км/ч здесь ощущаются особенно убедительно. Но тест Autonews показал и другую сторону электрокроссовера: его электронные помощники так активно контролируют движение, что порой напоминают водителю о себе чаще, чем требуется. XPeng позиционирует G9 как флагманский электрический SUV; испанское издание Carwow España называет его «buque insignia» марки.

В версии AWD Performance работают два электромотора. Передний асинхронный развивает 165 л. с. и 230 Н·м, задний синхронный с постоянными магнитами - 258 л. с. и 465 Н·м. Суммарная отдача составляет 575 л. с. и 695 Н·м. Полная масса машины - 2910 кг, так что быстрый разгон приходится на тяжелый крупный кроссовер, а не на легкий спорткар. Длина G9 составляет 4891 мм, колесная база - 2998 мм.

Подвеска сильнее настроена на комфорт

Двухкамерная пневмоподвеска с электронно регулируемыми амортизаторами и датчиками дорожного покрытия доступна полноприводной версии. Ее разрабатывали совместно с немецкой Vibracoustic. На колесах диаметром 21 дюйм с шинами 255/45 мелкие неровности и стыки почти не передаются в салон. Даже спортивные настройки не делают ход жестким, а режим «комфорт плюс» заметно сглаживает поездку.

Клиренс меняется от 95 до 195 мм. На максимальной высоте подвеска не становится окончательно жесткой; регулируемый просвет пригодился и на грунтовой дороге. Для сложного покрытия предусмотрен режим «снег», есть настройки для мокрой дороги и режим пробуксовки.

У тормозов есть три уровня отклика: от острого, с почти отсутствующим свободным ходом, до мягкого. Усилие на руле также регулируется. Однако живой обратной связи, которая обычно обеспечивает удовольствие от управления, G9 предлагает немного: его характер рассчитан прежде всего на спокойное и плавное движение.

Ассистенты видят больше водителя

Система Xpilot объединяет адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе. Два чипа NVIDIA Drive Orin-X обеспечивают вычислительную мощность 508 TOPS. Фронтальная бинокулярная камера с технологией LOFIC расширяет динамический диапазон машинного зрения. На трассе автомобиль держится в полосе даже при стершейся разметке, проходит повороты и замедляется перед более медленным транспортом.

У этой уверенности есть бытовая оговорка. Если водитель отпускает руль дольше чем на 15 секунд, ослабляет хват или отвлекается, система требует вернуть внимание к управлению. В пробке G9 продолжает движение после остановки на светофоре и выдерживает дистанцию. Иногда электроника ошибается: на малой скорости ищет место для параллельной парковки, а укатанную грунтовку однажды приняла за полосу.

Цифровой интерфейс работает на Snapdragon 8295. В салоне почти нет физических кнопок, а положение руля регулируется через меню. Если опустить его низко, как при обычной посадке некоторых водителей, верхняя часть приборной панели может оказаться закрыта; проекции на лобовое стекло у модели нет.

При плотной интеграции цифровых сервисов важен и контроль доступа к автомобильным учетным записям: о похожих обращениях владельцев другой китайской марки сообщалось в материале о Li Auto. В Xpeng G9 встроены карты и музыка, предусмотрено и видео «Кинопоиска»; доступны Apple CarPlay и Android Auto.

Салон отделан кожей наппа и мягкими материалами. Передние кресла и места по краям заднего ряда имеют электрические регулировки, обогрев, вентиляцию и массаж. У переднего пассажира есть отдельный монитор и подключение по Bluetooth. Диагональ дисплеев - 14,96 дюйма. Климат-контроль двухзонный, а для заметного обогрева при температуре на улице около +2...+3 °С во время теста температуру пришлось выставить почти на 30 градусов.

Багажник вмещает от 660 до 1576 л, передний отсек - 71 л. Задние спинки складываются кнопками из багажника, но возвращать их в исходное положение приходится вручную. Панорамная крыша задерживает до 99,99% инфракрасного излучения, аудиосистема Dynaudio включает 20 динамиков.

Зарядка зависит от станции

Аккумулятор LFP имеет емкость 93,1 кВт·ч, а заявленный запас хода по WLTP достигает 540 км. Архитектура 800-вольтовая, с компонентами SiC и аккумулятором 5C LFP. Для отдельных заднеприводных европейских конфигураций заявлен запас хода до 585 км по WLTP; показатели разных версий и рынков зависят от комплектации. На подходящей DC-станции мощностью до 525 кВт зарядка с 10 до 80% занимает около 12 минут. Это пиковая мощность: фактическая скорость зависит и от возможностей терминала, температуры батареи и уровня заряда. Переменным током автомобиль принимает до 11 кВт.

За два полных дня поездок в тесте заряд снизился до 30%. На доступной станции мощностью 160 кВт зарядка с 30 до 50% заняла около 20 минут, после чего оборудование перестало работать. Остаток восполняли на станции другого оператора мощностью 60 кВт: с 50 до 100% потребовался час. Паспортный расход энергии - 20,1 кВт·ч на 100 км.

Xpeng G9 AWD Performance имеет длину 4891 мм и колесную базу 2998 мм. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, допустимая масса прицепа - 1500 кг. Цена комплектации «Премиум» указана на уровне 8 090 000 рублей.