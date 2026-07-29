Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

29 июля 2026, 15:46

XPeng G9: рестайлинг, новые технологии и ключевые особенности

XPeng G9: рестайлинг, новые технологии и ключевые особенности

Почему XPeng G9 изменился и что важно знать о его возможностях - мнение эксперта

XPeng G9: рестайлинг, новые технологии и ключевые особенности

Китайский электрокроссовер XPeng G9 после обновления получил новые батареи, улучшенную подвеску и расширенный функционал. Модель уже доступна в Беларуси, и дилеры предлагают рестайлинговую версию. Какие изменения действительно важны, что осталось прежним и как это повлияет на выбор покупателей - рассказываем подробно.

Китайский электрокроссовер XPeng G9 после обновления получил новые батареи, улучшенную подвеску и расширенный функционал. Модель уже доступна в Беларуси, и дилеры предлагают рестайлинговую версию. Какие изменения действительно важны, что осталось прежним и как это повлияет на выбор покупателей - рассказываем подробно.

В 2026 году на белорусском рынке появился обновленный XPeng G9 - электрокроссовер, который ранее считался флагманом бренда. Как сообщает abw.by, модель пережила рестайлинг, но внешне почти не изменилась: отличия заметны лишь в деталях интерьера и технической начинке. Основные перемены коснулись мультимедийной системы, руля и некоторых опций, которые были признаны избыточными.

Производитель сделал ставку на удешевление конструкции, заменив прежние литий-никель-марганец-кобальтовые батареи на литий-железо-фосфатные. Это позволило внедрить 800-вольтовую архитектуру и обеспечить сверхбыструю зарядку: с 10 до 80% за 12 минут. Электромоторы стали мощнее, а запас хода по WLTP теперь достигает 540 км. Для любителей больших цифр - по китайскому циклу NEDC заявлено 630 км, но эти показатели традиционно завышены.

Подвеска у XPeng G9 адаптивная и пневматическая, с компонентами Bilstein, что позволяет регулировать клиренс от 9,5 до 19,5 см. Кузов преимущественно алюминиевый, что помогает удерживать массу в пределах 2,5 тонн. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 120 тысяч километров, а на батарею - 8 лет или 160 тысяч.

Внешний вид G9 типичен для современных китайских кроссоверов: светодиодная «монобровь», выразительные фары и строгие линии. В тестовой версии выделяется серебристый цвет кузова и 21-дюймовые диски с необычным рисунком. По габаритам модель близка к Mercedes-Benz GLE и BMW X5, длина - чуть менее 4,9 метра.

Фото: XPeng

Салон рассчитан на комфорт двух рядов пассажиров. В наличии - подогрев и вентиляция всех сидений, массаж, регулировка длины подушки и наклона спинки даже на втором ряду. Однако обогрева лобового стекла нет. В подлокотнике - охлаждаемый бокс, а двери оснащены доводчиками. Задний диван складывается, но ровного пола не образует, зато предусмотрены сетчатые карманы и кнопки для удобной погрузки.

В отличие от младшей модели G6, посадка в G9 удобнее: передние кресла регулируются по длине подушки, а руль - по наклону и вылету. Однако профиль сидений не идеален для поясницы, несмотря на наличие выдвижного подпора. Впечатляет и багажник: спереди - 71 литр, сзади - от 660 до 1576 литров.

В движении XPeng G9 не преподносит сюрпризов, но предлагает широкий выбор настроек: от стандартных режимов Eco, Comfort и Sport до индивидуальных параметров рулевого управления, отклика педалей и рекуперации. Пневмоподвеска регулируется отдельно, что позволяет адаптировать автомобиль под разные дорожные условия. На ровном асфальте ходовая кажется мягкой, а на разбитых участках режим «Комфорт плюс» действительно сглаживает неровности. Разница между режимами «Комфорт» и «Стандарт» минимальна, а «Спорт» делает подвеску более собранной, но не жесткой.

Отклик на педали предсказуемый, но активным водителям может не хватить остроты в управлении - крены заметны, а ощущения в поворотах довольно синтетические. Батарея емкостью 93,1 кВт-ч с терморегуляцией позволяет уверенно отправляться в дальние поездки. При скорости 120 км/ч расход энергии составляет около 25 кВт-ч на 100 км, а в городе - примерно 15 кВт-ч при умеренной езде и включенной рекуперации.

Комплекс электронных помощников XPILOT вызывает вопросы: на трассе система иногда слишком настойчива или, наоборот, пассивна, что может мешать водителю. В городе адаптивный круиз-контроль работает корректно, а камеры обеспечивают хорошее качество изображения при маневрах. Автоматическая парковка присутствует, но уже не удивляет в этом классе.

Напомним, XPeng - один из ведущих китайских производителей электромобилей, основанный в 2014 году. Компания активно развивает собственные технологии автономного вождения и мультимедийные системы, а также инвестирует в развитие зарядной инфраструктуры. Модель G9 стала первой в линейке бренда, получившей 800-вольтовую архитектуру и быструю зарядку, что позволило XPeng конкурировать с европейскими и американскими производителями на мировом рынке. В последние годы бренд расширяет присутствие в Европе и странах СНГ, делая ставку на технологичность и доступность своих моделей.

Стоимость XPeng G9 в Беларуси начинается от 150 тысяч белорусских рублей (4,1 млн рублей российских) с учетом всех опций, включая аудиосистему Dynaudio и выдвижной фаркоп. В этом ценовом сегменте модель выглядит конкурентоспособно, хотя отсутствие проекции на лобовое стекло может стать неожиданным минусом для требовательных покупателей. В целом, XPeng G9 демонстрирует, как китайские электрокроссоверы быстро догоняют европейские аналоги по уровню оснащения и технологичности.

В России стоимость нового XPeng G9 у неофициальных дилеров и компаний, привозящих машины под заказ, составляет в среднем от 5,4 до 8,5 млн рублей под ключ.

Упомянутые модели: XPeng G9
Упомянутые марки: XPeng
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