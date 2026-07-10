Почему эксперты считают, что роботакси XPeng GX изменит рынок и как это повлияет на конкурентов

10 июля 2026, 19:32
XPeng GX протестирован как роботакси: запуск беспилотных поездок в Китае в 2027
XPeng GX протестирован как роботакси: запуск беспилотных поездок в Китае в 2027
Китайский XPeng GX впервые прошел испытания в роли полностью автономного такси. Модель обещает выйти на рынок уже в 2027 году, что может изменить подход к городским перевозкам. Почему этот проект вызывает интерес у специалистов и какие технологии скрыты под капотом - разбираемся подробно. Мало кто знает, что уровень автономности L4 пока не разрешен в Китае, но уже готовятся новые стандарты.
Для российских автолюбителей новость о тестировании XPeng GX в качестве роботакси в Китае может стать сигналом о скорых переменах на мировом рынке перевозок. Внедрение беспилотных технологий в массовый сегмент сулит не только новые стандарты безопасности, но и потенциальное снижение стоимости поездок, а также появление новых конкурентов для традиционных такси и каршеринга.
Китайская компания XPeng, известная своими инновациями в области электромобилей, провела первые комплексные испытания роботакси на базе флагманского кроссовера XPeng GX. Как сообщает Российская Газета, тест прошел в полностью автономном режиме: от момента заказа автомобиля до высадки пассажира в конечной точке маршрута. Это стало возможным благодаря внедрению системы автопилота четвертого уровня (L4), которая пока официально не разрешена для массового использования на дорогах Китая.
Техническая начинка впечатляет: автопилот работает на четырех фирменных чипах Turing AI с суммарной вычислительной мощностью 3000 TOPS. Инженеры XPeng сделали ставку на камеры и продвинутый искусственный интеллект, отказавшись от лидара и высокоточных карт. Такой подход позволяет снизить стоимость и упростить обслуживание, но требует высочайшей точности программного обеспечения и обработки данных в реальном времени.
Генеральный директор XPeng Хэ Сяопэн отметил, что программа Robotaxi была официально представлена в ноябре прошлого года, а регулярные дорожные испытания стартовали в январе. Серийное производство роботакси завершилось в мае, и компания планирует запустить полностью беспилотные коммерческие перевозки без водителя в салоне уже в начале 2027 года. На китайском рынке XPeng GX представлен как в чисто электрической версии с двумя моторами мощностью 503 л.с. и запасом хода до 750 км по циклу CLTC, так и в гибридном исполнении с совокупной отдачей 585 л.с. и максимальным пробегом до 1585 км при полном баке и заряженной батарее.
Внешне роботакси практически не отличается от стандартных версий кроссовера, что может стать важным фактором для массового внедрения технологии: пассажиры не будут ощущать себя в экспериментальном транспорте. По информации Российская Газета, уровень автономности L4 пока не разрешен в Китае, однако уже с 1 июля 2027 года планируется ввести обязательные стандарты для систем автономного вождения, включая максимальный уровень для дорог общего пользования.
Интересно, что эксперты отмечают: массовое внедрение роботакси может привести к серьезным изменениям в структуре городских перевозок и даже повлиять на рынок труда. По прогнозу TrendForce, к 2035 году объем китайского рынка роботакси может достичь 44,5 млрд долларов. Для сравнения, в других странах подобные проекты пока находятся на стадии пилотных запусков, а в России обсуждение беспилотных перевозок только набирает обороты. Важно отметить, что каждый новый этап испытаний и внедрения технологий требует не только технической готовности, но и изменений в законодательстве, что подтверждает опыт других автопроизводителей - например, как это было с тестами двигателей Lada, о которых рассказывалось в материале о новых этапах проверки моторов на АвтоВАЗе.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: XPeng GX конкурирует на китайском рынке с такими моделями, как Li Auto L9, Aito M9 и Voyah Taishan. Электрическая версия кроссовера рассчитана на дальние поездки, а гибридная - на максимальную универсальность. Введение новых стандартов автономного вождения в Китае может стать примером для других стран, а успех XPeng GX в роли роботакси - отправной точкой для массового перехода к беспилотным перевозкам. Для российских автомобилистов это может означать появление новых технологий и сервисов уже в ближайшие годы.
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