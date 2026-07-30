Яндекс рулит: XPeng G6 и G9 выходят на рынок РФ с «Алисой» в бортовом компьютере и бонусом 1000 кВт*ч

XPeng выходит на российский рынок: старт продаж электрокроссоверов G6 и G9 в 2026

Китайский бренд XPeng официально объявил о выходе на российский рынок с моделями G6 и G9. Особое внимание уделено интеграции сервисов Яндекса и новым возможностям для водителей.

Китайский бренд XPeng официально объявил о выходе на российский рынок с моделями G6 и G9. Особое внимание уделено интеграции сервисов Яндекса и новым возможностям для водителей.

Появление XPeng на российском рынке - не просто очередной дебют китайского автопроизводителя, а значимое событие для отрасли. Впервые крупная ИТ-компания Яндекс напрямую переходит к запуску электромобилей, что может задать новый вектор развития отечественного рынка.

XPeng Motors, совместно с подразделением «Яндекс Электро», завершили сертификацию двух моделей автомобилей — G6 и G9 — для стран ЕАЭС. Уже известно, что продажи стартуют осенью 2026 года, первые машины будут доступны с глубокой интеграцией сервисов Яндекса. Это означает, что «Карты», «Навигатор», «Музыка», «Видео» и голосовой помощник «Алиса» встраиваются в систему напрямую, без необходимости подключения смартфона.

Для покупателей это открывает новые возможности: привычные сервисы Яндекса становятся частью интерфейса автомобиля, фирменные ассистенты Xpilot Assist и поддержка OTA-обновлений остаются в стандартной комплектации. Подобный подход может стать новым стандартом для умных автомобилей в России.

Сервисная поддержка включает в себя дилерскую учетную запись и обслуживание через приложение «Яндекс Забота», что обеспечивает оперативное решение технических вопросов и делает работу с электромобилем более комфортной.

Цены и комплектации пока не раскрыты, но если ориентироваться на китайский рынок, где G6 и G9 стоят на уровне 176,8 тысяч юаней (примерно 2 миллиона рублей), можно ожидать, что российские версии окажутся в сегменте выше среднего.

Интересно, что тенденция интеграции интеллектуальных систем и современных ассистентов уже наблюдается и в других сегментах транспорта. Например, в мотоиндустрии аналогичные решения внедряет CFMOTO, о чем недавно рассказывалось в материале о новом туристическом мотоцикле с электронными ассистентами . При этом подтверждается, что интеграция ИТ и транспорта становится ключевым трендом.

Запуск XPeng в России может стать отправной точкой для дальнейшего развития рынка электромобилей с акцентом на цифровые сервисы и пользовательский опыт. Для российских водителей это шанс получить доступ к современным технологиям, а для рынка - сигнал о росте конкуренции и создании новых стандартов в сегменте электрокаров.