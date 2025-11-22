Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

22 ноября 2025, 13:58

Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха

Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха

Как Xpeng достиг рекордных темпов и почему Mona M03 стала хитом – подробности и сравнения

Xpeng выпустил миллионный автомобиль, Mona M03 обеспечила пятую часть успеха

Xpeng отмечает выпуск миллионного авто, а модель Mona M03 стала драйвером продаж. Компания ускорила темпы производства, а конкуренты не отстают. Кто следующий войдет в клуб миллионников? Подробности в нашем материале.

Xpeng отмечает выпуск миллионного авто, а модель Mona M03 стала драйвером продаж. Компания ускорила темпы производства, а конкуренты не отстают. Кто следующий войдет в клуб миллионников? Подробности в нашем материале.

Китайский автопроизводитель Xpeng объявил о важном достижении: с конвейера сошел миллионный автомобиль бренда. Этот рубеж был преодолен в рекордно короткие сроки, и значительный вклад в успех внесла доступная модель Mona M03, которая обеспечила пятую часть всех продаж компании.

Путь к первому полумиллиону автомобилей занял у Xpeng почти семь лет, а вот удвоить этот результат удалось всего за 14 месяцев. Такой стремительный рост стал возможен благодаря запуску Mona M03, которая быстро завоевала популярность среди покупателей. За 14 месяцев с момента старта продаж этой модели было реализовано 200 тысяч экземпляров, что стало настоящим прорывом для бренда.

На фоне успеха Xpeng другие китайские стартапы в сегменте электромобилей также демонстрируют впечатляющие результаты. Li Auto первым среди новых игроков достиг отметки в миллион проданных машин еще в октябре прошлого года. Вслед за ним, в сентябре этого года, к «миллионникам» присоединился и Leapmotor, поддерживаемый концерном Stellantis. Xiaomi Auto, начавший поставки только в прошлом году, пока не достиг миллиона, но уже преодолел рубеж в 500 тысяч за 20 месяцев и, вероятно, станет самым быстрым новичком, которому покорится эта планка.

Компания Nio пока немного отстает: по состоянию на конец октября 2025 года совокупные поставки автомобилей Nio, включая дочерние бренды Onvo и Firefly, составили чуть более 913 тысяч. Однако с учетом темпов продаж — почти 41 тысяча машин только за октябрь — Nio гарантированно войдет в клуб миллионников до конца года.

Каждый из участников рынка выбирает свою стратегию. Li Auto делает ставку на электромобили с увеличенным запасом хода, что позволяет снизить стоимость батарей и избавить клиентов от страха остаться без заряда. Leapmotor идет по схожему пути, предлагая более доступные решения. В то же время Xpeng, Nio и Xiaomi до недавнего времени продавали исключительно чистые электромобили, что усложняло задачу быстрого роста. Однако Xpeng уже начал выпускать модели с увеличенным запасом хода, а Xiaomi готовит к запуску собственную линейку таких автомобилей. Nio, возможно, останется единственным крупным производителем, который продолжит делать ставку только на электромобили без гибридных технологий.

Таким образом, рынок новых автомобилей в Китае становится все более конкурентным, а борьба за лидерство выходит на новый уровень. Xpeng не только ускорил темпы производства, но и показал, что доступные модели способны стать локомотивом роста даже в условиях жесткой конкуренции. В ближайшие месяцы можно ожидать новых рекордов и неожиданных поворотов в гонке за внимание покупателей.

Упомянутые модели: XPeng Mona M03
Упомянутые марки: XPeng, Leapmotor, Nio, Xiaomi, LiXiang
Похожие материалы Икспенг, Липмотор, Нио, Сяоми, Лисян

