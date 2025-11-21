Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

21 ноября 2025, 11:59

XPeng X9 стал минивэном с рекордным запасом хода в 1600 км

Этот китайский гибрид проедет 1600 км без дозаправки: что еще в нем особенного?

В Китае вышел новый минивэн. Он получил гибридную установку. Запас хода стал рекордным. Автомобиль имеет богатое оснащение. Он готов к суровым зимам. Цена уже известна.

Китайский бренд XPeng расширил линейку своего флагманского минивэна X9, представив гибридную версию. Новинка, анонсированная в преддверии автосалона в Гуанчжоу, уже успела установить рекорд, став самым «дальнобойным» семиместным автомобилем в своем классе. Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», покупателям в Китае предложили две комплектации по цене 309 800 и 329 800 юаней, что в пересчете составляет примерно 3,5-3,7 миллиона рублей.

Изначально XPeng X9, выпускаемый с 2023 года, был исключительно электромобилем. Гибридную модификацию EREV можно отличить по измененному дизайну передней части. У нее более агрессивный бампер с крупными черными вставками и иными вентиляционными прорезями. Палитру цветов кузова пополнил новый оттенок «Aurora blue». Габариты остались прежними: внушительные 5316 мм в длину при колесной базе 3160 мм, что гарантирует простор в салоне.

Внутри тоже есть изменения. Первое, что бросается в глаза - это новое рулевое колесо с переработанной центральной частью и кнопками, отделанными хромом. За быстродействие мультимедийной системы и работу многочисленных электронных помощников отвечает мощный чип Qualcomm Snapdragon 8295P в связке с тремя ИИ-чипами Turing. Для отделки салона можно выбрать один из трех цветовых вариантов.

Оснащение минивэна соответствует его премиальному статусу. В списке опций значатся проекционный дисплей, девять подушек безопасности, откидные столики для пассажиров второго ряда и выдвижной потолочный экран. Все три ряда сидений оснащены электрорегулировками. Практичность тоже на высоте: при сложенном третьем ряде в багажник легко помещаются два взрослых горных велосипеда.

Особое внимание инженеры уделили адаптации автомобиля к сложным погодным условиям, что особенно актуально для российских реалий. Минивэн получил специальную систему стабилизации для езды по льду и снегу. Она работает в паре с пневматической подвеской с увеличенным ходом и подруливающей задней осью. Есть даже внедорожный режим, в котором крутящий момент достигает 4700 Нм, позволяя выбраться из снежной ловушки глубиной до 10 см.

Кроме того, XPeng X9 оснащен интеллектуальной системой рекуперации тепла, которая помогает сохранить запас хода в морозную погоду. Производитель заявляет, что автомобиль прошел суровые испытания, которые длились 800 дней в 20 странах мира, намотав в общей сложности 20 миллионов километров.

Сердцем гибридной версии стала силовая установка, состоящая из 1,5-литрового турбомотора DAM15NTE мощностью 150 л.с. и 286-сильного электродвигателя. Батарея емкостью 63,3 кВт⋅ч позволяет проехать до 452 км исключительно на электротяге. Общий же запас хода в гибридном режиме достигает впечатляющих 1602 км. При этом средний расход топлива составляет всего 6,4 литра на 100 км. Технология быстрой зарядки позволяет пополнить запас энергии на 313 км всего за 10 минут.

На китайском рынке XPeng X9 предстоит конкурировать с моделями от BYD, в частности с Denza D9. При схожей цене X9 выделяется своим футуристичным дизайном и очень богатым оснащением, не уступающим даже таким люксовым моделям, как Hongqi HQ9.

Упомянутые модели: XPeng X9
Упомянутые марки: XPeng
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
