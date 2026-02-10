Сравнение XRAY Cross и Лады Веста SW: расход топлива, комфорт, оснащение и вместимость багажника

XRAY Cross после 11 000 км: неожиданные плюсы и минусы по сравнению с Вестой SW

XRAY Cross прошел 11 000 км и оказался не только экономичнее, но и интереснее в деталях, чем кажется на первый взгляд. Сравниваем его с Ладой Веста SW: что удивило в эксплуатации, а что разочаровало - подробности в материале.

Модель Lada XRAY Cross привлекает внимание автолюбителей, объединяя проверенные компоненты с новыми инженерными решениями. Особенно интересно его сравнение с Lada Vesta SW, поскольку автомобили схожи по цене и технической базе, но имеют существенные различия в деталях, влияющих на выбор.

Ходовые качества и экономичность

В основе XRAY Cross лежат заимствованные у Vesta поворотные кулаки, тормозные механизмы и элементы передней подвески, что обеспечивает более отзывчивое и живое рулевое управление по сравнению с обычным XRAY. Это качество высоко ценится в городском потоке.

Однако при идентичных двигателях и коробках передач XRAY Cross демонстрирует более высокий расход топлива. В условиях московских пробок он стабильно достигает 9 литров на 100 км пути, в то время как Vesta Cross в аналогичной ситуации потребляет около 8 литров. Для активных городских поездок эта разница может стать заметной статьей расходов.

Комфорт и интерьер

Салон XRAY Cross получил сиденья с каркасом от Sandero и обновленной набивкой. Несмотря на это, по удобству посадки, особенно из-за более плоской подушки и слабой боковой поддержки, модель немного уступает Vesta. Важным преимуществом стала впервые появившаяся для платформы регулировка рулевой колонки по вылету.

Задний ряд пространством не балует: даже при среднем росте колени пассажира оказываются близко к спинке переднего сиденья. Из приятных дополнений — подогрев задних сидений и розетка для зарядки устройств. Рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом (опция, отсутствующая у Vesta) особенно актуально зимой, однако кнопки управления аудиосистемой на нем нет — регулировка осуществляется только через мультимедийный экран.

Мультимедийная система, доставшаяся от Renault, отличается более логичным меню, четкой графикой и быстрым откликом по сравнению с системой Vesta. Минусом для некоторых водителей может стать регулировка громкости с помощью кнопок вместо привычного вращающегося регулятора.

Практичность и багажное отделение

Вместимость багажника XRAY Cross ограничена: если комплект из четырех 13-дюймовых шин еще помещается, то покрышки размерностью 205/70 R14 — уже нет. Фальшпол рассчитан на небольшую нагрузку, а отсутствие сеток и органайзеров, а также низкое расположение крепежных крючков осложняют организацию груза. Vesta SW выигрывает в этом аспекте, предлагая больший объем и более продуманное пространство. Преимуществом в XRAY Cross служит возможность полностью сложить спинку переднего пассажирского сиденья для перевозки длинномерных предметов.

Эксплуатационные впечатления

За пробег в 11 000 км XRAY Cross показал себя надежным автомобилем. При среднем расходе 9,3 л/100 км стоимость километра пробега на топливе АИ-92 составила около 4 рублей (без учета налогов и страховки). Для сугубо городской эксплуатации это не самый экономичный вариант, однако для ценителей повышенной проходимости и дополнительных опций модель представляет интерес.

Итоговый вердикт относительно предпочтительности XRAY Cross перед Vesta SW, особенно с учетом заявленных внедорожных возможностей системы Lada Ride Select, должна прояснить дальнейшая эксплуатация в сложных условиях, включая бездорожье.