XSTO M4 Pro: электроскутер за $5700, который ездит по диагонали и разбирается в багажнике

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 19:11

XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией

XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией

XSTO M4 Pro: электроскутер за $5700, который ездит по диагонали и разбирается в багажнике

XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией

XSTO M4 Pro - не просто очередной электроскутер, а устройство с уникальной системой самобалансировки и возможностью разбирать корпус для транспортировки. В условиях роста спроса на современные решения для мобильности такие технологии становятся особенно актуальными.

XSTO M4 Pro - не просто очередной электроскутер, а устройство с уникальной системой самобалансировки и возможностью разбирать корпус для транспортировки. В условиях роста спроса на современные решения для мобильности такие технологии становятся особенно актуальными.

Современные электроскутеры давно перестали быть просто средством передвижения для людей с ограниченной подвижностью. XSTO M4 Pro — пример того, как технологии из промышленного сектора проникают в повседневную жизнь, используя решения, которые раньше казались невозможными. Самобалансировка, адаптивная регулировка скорости и возможность разбирать корпус на части — все это делает модель заметной на фоне конкурентов.

Главная особенность M4 Pro — система, которая удерживает сиденье в горизонтальном положении даже при движении по наклонным поверхностям. За счет гидравлического актуатора кресло и спинка отделены от колесной базы, что позволяет компенсировать наклон до 15 градусов. Это особенно важно для безопасности: риск опрокидывания минимален, а комфорт сохраняется даже на сложных участках.

Скутер способен преодолевать подъемы до 15 градусов, а сиденье может наклоняться до 20 градусов, что расширяет возможности его использования не только в квартире, но и на улице, в парке или даже на вечерних тропах. Регулируемая спинка с углом наклона до 135 градусов и возможность изменения положения сидений и подножек делают модель универсальной для пользователей разного роста и комплекции.

M4 Pro автоматически снижает скорость на склонах и возвращает ее к обычной только на ровной поверхности. Для маневрирования в ограниченных пространствах используются омни-колеса, позволяющие разворачиваться практически на месте. Максимальная скорость — 6 км/ч, запас хода — до 26 км, вес устройства без аккумулятора — 60 кг. Аккумулятор добавляет еще 2 кг, а полная зарядка занимает до шести часов.

Для транспортировки скутер имеет размеры 77 см в высоту и 104 см в длину, что позволяет закрепить его в багажнике или на заднем сиденье автомобиля. Если места совсем мало, конструкция разбирается на четыре части, что особенно удобно для владельцев компактных машин. Дополнительные функции включают мощную подсветку, регулируемую высоту, сменный джойстик и мобильное приложение для дистанционного контроля.

Среди других важных деталей: максимальная нагрузка на M4 Pro составляет 150 кг, подлокотники можно полностью убрать. Благодаря расширению дилерской сети, модель XSTO доступна для тест-драйва в разных странах. Такие устройства могут быть особенно актуальны для людей, перенесших временные травмы, или тех, кто ищет компактное решение для перемещения по городу. Важно отметить, что цена около 5700 долларов делает M4 Pro дорогим, но набор функций и уровень безопасности оправдывают вложения для тех, кто ценит независимость и комфорт.

В условиях растущего интереса к электротранспорту, особенно среди городских жителей, подобные решения становятся все более востребованными. Например, интерес к новым формам мобильности стабилизируется, появляются электромотоциклы с необычной конструкцией, такие как Streetdog XR80, а в Сети недавно появились новые обзоры на подобную тему — ретро-электробайк с увеличенным запасом хода .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Краснодарский край Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться