XSTO M4 Pro: электроскутер за $5700, который ездит по диагонали и разбирается в багажнике

3 июля 2026, 19:11
XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией
XSTO M4 Pro: электроскутер с самобалансировкой и разборной конструкцией
XSTO M4 Pro - не просто очередной электроскутер, а устройство с уникальной системой самобалансировки и возможностью разбирать корпус для транспортировки. В условиях роста спроса на современные решения для мобильности такие технологии становятся особенно актуальными.
Современные электроскутеры давно перестали быть просто средством передвижения для людей с ограниченной подвижностью. XSTO M4 Pro — пример того, как технологии из промышленного сектора проникают в повседневную жизнь, используя решения, которые раньше казались невозможными. Самобалансировка, адаптивная регулировка скорости и возможность разбирать корпус на части — все это делает модель заметной на фоне конкурентов.
Главная особенность M4 Pro — система, которая удерживает сиденье в горизонтальном положении даже при движении по наклонным поверхностям. За счет гидравлического актуатора кресло и спинка отделены от колесной базы, что позволяет компенсировать наклон до 15 градусов. Это особенно важно для безопасности: риск опрокидывания минимален, а комфорт сохраняется даже на сложных участках.
Скутер способен преодолевать подъемы до 15 градусов, а сиденье может наклоняться до 20 градусов, что расширяет возможности его использования не только в квартире, но и на улице, в парке или даже на вечерних тропах. Регулируемая спинка с углом наклона до 135 градусов и возможность изменения положения сидений и подножек делают модель универсальной для пользователей разного роста и комплекции.
M4 Pro автоматически снижает скорость на склонах и возвращает ее к обычной только на ровной поверхности. Для маневрирования в ограниченных пространствах используются омни-колеса, позволяющие разворачиваться практически на месте. Максимальная скорость — 6 км/ч, запас хода — до 26 км, вес устройства без аккумулятора — 60 кг. Аккумулятор добавляет еще 2 кг, а полная зарядка занимает до шести часов.
Для транспортировки скутер имеет размеры 77 см в высоту и 104 см в длину, что позволяет закрепить его в багажнике или на заднем сиденье автомобиля. Если места совсем мало, конструкция разбирается на четыре части, что особенно удобно для владельцев компактных машин. Дополнительные функции включают мощную подсветку, регулируемую высоту, сменный джойстик и мобильное приложение для дистанционного контроля.
Среди других важных деталей: максимальная нагрузка на M4 Pro составляет 150 кг, подлокотники можно полностью убрать. Благодаря расширению дилерской сети, модель XSTO доступна для тест-драйва в разных странах. Такие устройства могут быть особенно актуальны для людей, перенесших временные травмы, или тех, кто ищет компактное решение для перемещения по городу. Важно отметить, что цена около 5700 долларов делает M4 Pro дорогим, но набор функций и уровень безопасности оправдывают вложения для тех, кто ценит независимость и комфорт.
В условиях растущего интереса к электротранспорту, особенно среди городских жителей, подобные решения становятся все более востребованными. Например, интерес к новым формам мобильности стабилизируется, появляются электромотоциклы с необычной конструкцией, такие как Streetdog XR80, а в Сети недавно появились новые обзоры на подобную тему — ретро-электробайк с увеличенным запасом хода .
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